Par son ampleur, par son retentissement, par l’adhésion du public comme de la critique, l’œuvre Clair Obscur: Expedition 33 s’est imposée comme un moment majeur dans l’histoire du jeu vidéo français. Ce succès dit quelque chose de très simple : le jeu vidéo n’est plus réservé à un âge, à une génération, à un milieu. Il a trouvé sa place, naturellement, dans nos vies culturelles. Par cette distinction, la République salue la diversité des talents de la filière du jeu vidéo et affirme que le jeu vidéo est une industrie essentielle et un art majeur, qui ont toute leur place au cœur de notre politique culturelle.

Fort de son succès critique et public, Clair Obscur: Expedition 33 a propulsé Sandfall Interactive parmi les studios les plus prometteurs de la scène vidéoludique française. Grâce à cette œuvre ambitieuse, saluée pour sa direction artistique audacieuse, son univers singulier et la finesse de sa narration, le studio s’est imposé comme le porte-étendard d’une nouvelle génération de créateurs. Portée par une exigence esthétique rare et une maîtrise technique affirmée, l’équipe a fait de Clair Obscur: Expedition 33 une véritable vitrine du savoir-faire français, fédérant une communauté passionnée et enthousiaste.À travers cette réussite, Sandfall Interactive a démontré une capacité remarquable à repousser les frontières de la création vidéoludique, en conjuguant innovation, émotion et ambition artistique. Cette reconnaissance dépasse aujourd’hui le seul cadre du jeu vidéo pour s’inscrire dans une célébration plus large de la création contemporaine. C’est cette audace créative et cette ambition artistique que la République française a choisi de distinguer le 5 février 2026. Ainsi, les membres de l'équipe de Sandfall Interactive ont été nommés Chevaliers de l'Ordre des Arts et des Lettres par arrêté de la ministre de la Culture, Rachida Dati.Rachida Dati, ministre de la Culture, a déclaré :