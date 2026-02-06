profile
Les membres de Sandfall Interactive élevés au rang de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres


Fort de son succès critique et public, Clair Obscur: Expedition 33 a propulsé Sandfall Interactive parmi les studios les plus prometteurs de la scène vidéoludique française. Grâce à cette œuvre ambitieuse, saluée pour sa direction artistique audacieuse, son univers singulier et la finesse de sa narration, le studio s’est imposé comme le porte-étendard d’une nouvelle génération de créateurs. Portée par une exigence esthétique rare et une maîtrise technique affirmée, l’équipe a fait de Clair Obscur: Expedition 33 une véritable vitrine du savoir-faire français, fédérant une communauté passionnée et enthousiaste.

À travers cette réussite, Sandfall Interactive a démontré une capacité remarquable à repousser les frontières de la création vidéoludique, en conjuguant innovation, émotion et ambition artistique. Cette reconnaissance dépasse aujourd’hui le seul cadre du jeu vidéo pour s’inscrire dans une célébration plus large de la création contemporaine. C’est cette audace créative et cette ambition artistique que la République française a choisi de distinguer le 5 février 2026. Ainsi, les membres de l'équipe de Sandfall Interactive ont été nommés Chevaliers de l'Ordre des Arts et des Lettres par arrêté de la ministre de la Culture, Rachida Dati.

Rachida Dati, ministre de la Culture, a déclaré :

Par son ampleur, par son retentissement, par l’adhésion du public comme de la critique, l’œuvre Clair Obscur: Expedition 33 s’est imposée comme un moment majeur dans l’histoire du jeu vidéo français. Ce succès dit quelque chose de très simple : le jeu vidéo n’est plus réservé à un âge, à une génération, à un milieu. Il a trouvé sa place, naturellement, dans nos vies culturelles. Par cette distinction, la République salue la diversité des talents de la filière du jeu vidéo et affirme que le jeu vidéo est une industrie essentielle et un art majeur, qui ont toute leur place au cœur de notre politique culturelle.
Ministère de la Culture - https://www.culture.gouv.fr/presse/discours/discours-de-rachida-dati-ministre-de-la-culture-ceremonie-de-remise-des-insignes-de-chevalier-de-l-ordre-des-arts-et-des-lettres-aux-membres-de
    posted the 02/06/2026 at 12:59 PM by altendorf
    comments (22)
    heracles posted the 02/06/2026 at 01:02 PM
    Aïe aïe aïe les LFI en PLS !
    taiko posted the 02/06/2026 at 01:04 PM
    Au même moment où on veut interdire le jv aux jeunes ????
    kikoo31 posted the 02/06/2026 at 01:08 PM
    taiko quelqu'un pour en faire un article sur ça ,d'ailleurs ?
    zekk posted the 02/06/2026 at 01:13 PM
    kikoo31 taiko ? ( je ne suis pas français)
    rogeraf posted the 02/06/2026 at 01:14 PM
    Que les politiques fassent leurs jobs au lieu de faire ces cérémonies, boire du champagne à nos frais et manger des petits fours ... Hein Rachida (je parle de manière générale, je n'ai rien contre Sandfall interactive, bien au contraire)
    romgamer6859 posted the 02/06/2026 at 01:15 PM
    zekk ça parle d'interdire les JV aux moins de 15 ans (en gros)
    judebox posted the 02/06/2026 at 01:16 PM
    51love posted the 02/06/2026 at 01:17 PM
    Rarement joué à un jeu aussi réussi sur les différents aspects artistiques.



    Rarement un jeu a autant fait briller le jeu vidéo et nous rappelle qu’on peut légitimement le considérer comme le 10 -ème art.

    Et pour ce qui est de l’écriture, là aussi, rarement joué à un jeu où les personnages sont si humains, crédibles et intelligents.

    Bien loin des caricatures, des clichés et des personnages manichéens qu’on retrouve même dans 90% des RPG.

    Le jeu vidéo n’a jamais été réputé pour sa qualité d’écriture, il y a quand même des jeux qui l’ont hissé au-dessus de tout ça, etablissant de bons standards, et il en fait partie, on dirait qu’il vient d’un excellent roman, vu ce qu’il raconte et comment il le raconte.


    Une nouvelle jolie reconnaissance pour eux.
    victornewman posted the 02/06/2026 at 01:30 PM
    heracles En ce moment c'est surtout Narine qui est en PLS
    sosky posted the 02/06/2026 at 01:32 PM
    heracles Explique en quoi ya un putain de rapport avec LFI ?
    Le matrixage sérieux
    magneto860 posted the 02/06/2026 at 01:32 PM
    Elle candidate à la mairie de Paris donc elle cherche logiquement des occasions de se montrer sans avoir à râler.
    mibugishiden posted the 02/06/2026 at 01:37 PM
    C'est bien mais bon ils en font trop la, le studio ont fait qu'un seul jeu, pour meriter ce genre de distinction faut un peu de continuité sur la durée à mon sens.

    Apres Dati j'espere qu'elle sera maire de Paris, le Parti Socialiste et ses alliés du PCF et ecolos ont assez massacrés Paris comme ca ca peut plus continuer c'est devenu une ville du tiers monde.
    kujiraldine posted the 02/06/2026 at 01:38 PM
    victornewman sosky : C'est un truc de dingue comme il cherche à nous la faire à l'envers XD
    derno posted the 02/06/2026 at 01:49 PM
    Classe.
    heracles posted the 02/06/2026 at 01:51 PM
    victornewman Tu parles de la collabo qui partagent tous la soupe avec LFI Macron et les autres ?
    vieuxconsoleux posted the 02/06/2026 at 01:59 PM
    SoSky oui il est complètement matrixé le pauvre.
    Il pense vraiment qu’à la FI on a que ça à foutre de s’occuper de polémiques de gogole de Twitter.
    burningcrimson posted the 02/06/2026 at 02:12 PM
    Pas de politique sur le site
    rogeraf posted the 02/06/2026 at 02:19 PM
    burningcrimson C'est clair, allez sur Politickyo.com pour ça
    linkstar posted the 02/06/2026 at 02:21 PM
    sosky C'est parce que les équipes de Sandfall ont été jugées trop "blanches" par certains.
    guiguif posted the 02/06/2026 at 02:21 PM
    Dati qui toute les semaine file de prix au premier quidam, la semaine dernière c'etait a Victoria Beckham, quelqu'un qui a beaucoup fait rayonner la France, on le sait tous.
    Même Broche vu sa gueule sur la tof sait que c'est un imposteur
    serve posted the 02/06/2026 at 02:21 PM
    sosky

    Les gauchistes ont ragé sur Clair Obscure faut t'il remontrer les twittes ?
    sosky posted the 02/06/2026 at 02:25 PM
    serve Je suis pas sur X je m'en tape
