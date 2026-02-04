profile
Nintendo annonce un Partner Showcase le 5 fevrier a 15h
Rendez-vous jeudi 5 février à 15:00 pour un Nintendo Direct: Partner Showcase d'environ 30 minutes centré sur les futures sorties Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch éditées et développées par nos partenaires.

Suivez-le ici : https://ntdo.com/6189As1Q3

Vous pouvez aussi le suivre directement depuis l'application mobile Nintendo Today!

    posted the 02/04/2026 at 02:16 PM by captaintoad974
    comments (18)
    narustorm posted the 02/04/2026 at 02:18 PM
    Super
    aeris617 posted the 02/04/2026 at 02:19 PM
    On verra si Clair Obscur Metaphor et je-sais-plus-quoi vont etre annoncé, comme les rumeurs le disaient
    giru posted the 02/04/2026 at 02:21 PM
    Les rumeurs se confirment donc. Partner Showcase cette semaine et General Direct la 3ème semaine. Et Pokémon Presents la dernière semaine. Ca va faire beaucoup.
    derno posted the 02/04/2026 at 02:22 PM
    le game key card direct
    aeris617 posted the 02/04/2026 at 02:23 PM
    derno
    judebox posted the 02/04/2026 at 02:24 PM
    derno
    ouroboros4 posted the 02/04/2026 at 02:24 PM
    giru ya aucune rumeur sur un ND la semaine prochaine
    jenicris posted the 02/04/2026 at 02:25 PM
    derno
    shido posted the 02/04/2026 at 02:25 PM
    Nintendo portage direct
    kiryukazuma posted the 02/04/2026 at 02:26 PM
    purée... gna gna... pragmata, gna gna les jeux sortis en janvier (rappel), gna gna Elden Ring......

    J'espère vraiment du nouveau et pas TOUS les jeux déjà sortis il y a 4-5 ans par les "partners" sur ps5/Xbox....
    killia posted the 02/04/2026 at 02:28 PM
    derno
    ouroboros4 posted the 02/04/2026 at 02:28 PM
    derno
    aeris617 posted the 02/04/2026 at 02:30 PM
    derno A coup sur ce sera un Game Key Card Direct mais les allergiques au GKC vont quand meme regarder, ils vont rager et je vais boire leurs larmes
    j9999 posted the 02/04/2026 at 02:33 PM
    kiryukazuma Euh... Tu cites Pragmata mais c'est un nouveau jeu justement. Tu veux quoi, des annonces surprises chaque semaine? Mec ton rêve est de te noyer dans un bassin de dopamine géant sans même avoir eu le temps de l'utiliser...
    elicetheworld posted the 02/04/2026 at 02:33 PM
    Xenoblade inédit ?
    guiguif posted the 02/04/2026 at 02:33 PM
    Osef donc
    kikoo31 posted the 02/04/2026 at 02:35 PM
    derno
    jenicris posted the 02/04/2026 at 02:35 PM
    elicetheworld Partner donc les jeux tiers.
