Rendez-vous jeudi 5 février à 15:00 pour un Nintendo Direct: Partner Showcase d'environ 30 minutes centré sur les futures sorties Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch éditées et développées par nos partenaires.
Vous pouvez aussi le suivre directement depuis l'application mobile Nintendo Today!
posted the 02/04/2026 at 02:16 PM by captaintoad974
J'espère vraiment du nouveau et pas TOUS les jeux déjà sortis il y a 4-5 ans par les "partners" sur ps5/Xbox....