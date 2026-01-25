accueil
turok
name :
Jeux Vidéo
description :
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
turok
Pétition pour la VF de jeux vidéo (Forza Horizon 6 et autres)
La pétition:
https://www.change.org/p/conserver-le-doublage-en-vf-dans-les-jeux-vid%C3%A9os?recruited_by_id=21e4eca0-f86d-11f0-851e-c748d7f565a5
Bugland
-
https://www.youtube.com/watch?v=kecurAzAAqY
posted the 01/25/2026 at 04:17 PM by turok
turok
comments (
14
)
negan
posted
the 01/25/2026 at 04:19 PM
Les pétitions ça sert a rien a chaque fois les gars .
yanssou
posted
the 01/25/2026 at 04:22 PM
Pour avoir une vf éclaté ? non merci ça reste un jeu de caisse hein
turok
posted
the 01/25/2026 at 04:31 PM
Negan
Je comprends ce que tu veux dire. Parfois oui et parfois non que ça peut servir à quelque chose. Mais si on ne faire rien du tout, bien dans un futur proche ou loin, on aura peut-être de moins en moins de jeux traduit en français...
turok
posted
the 01/25/2026 at 04:36 PM
Yanssou
Pas juste une question de jeu de caisse mais si cela continue dans cette voix, probablement leur prochain jeu Fable aura le même sort et peut-être d'autre dans un avenir proche ou loin. Regardez la vidéo, Bugland explique le pourquoi et la raison.
ouken
posted
the 01/25/2026 at 04:36 PM
yanssou
yanssou
posted
the 01/25/2026 at 04:43 PM
turok
mais quelle voie ? vous vous faites des films c'est dingue, on pourrai écrire un sitcom rien qu'avec le nombre de conneries ici.
En quoi ne pas avoir de vf dans un forza est cata ?
olex
posted
the 01/25/2026 at 04:50 PM
Mouais, si c'est une volonté des comédiens ou du studio de doublage référant de refuser suite à la politique IA, c'est leur choix. Autant pour un jeu avec pas mal de narration (comme Fable), ça peut être un facteur déterminant, autant là, je trouve que ça peut aller. Oui, c'est dommage pour l'accessibilité, et au meilleur des cas, ce sera fait plus tard, via un doublage tiers comme Plaion/Embracer avait à moitié tenté sur KCD2, soit ce sera par IA. Tant que le jeu a au moins une localisation texte de qualité optimale, ça me va.
Et pour en revenir à cette pétition, c'est bien trop généraliste (on parle même pas du jeu là) pour avoir un quelconque impact.
kambei312
posted
the 01/25/2026 at 04:52 PM
Rien à foutre de la vf… mais je pense lancer une pétition contre les vignettes YouTube putaclic par contre…
altendorf
posted
the 01/25/2026 at 04:57 PM
En big 2026, croire qu’une pétition change.org va faire changer les choses
shambala93
posted
the 01/25/2026 at 05:17 PM
Qui peut le plus peut le moins !
Ceux qui s’en branlent alors qu’ils n’arrivent pas à aligner 3 mots de français ne devraient pas écrire ici.
Et se satisfaire de l’anglais alors que nous sommes français, cela veut vraiment dire que la Perfide Albion a réellement gagné !
stardustx
posted
the 01/25/2026 at 06:28 PM
C'est quand même chiant pour les gens dans un jeu de caisse de devoir lire des sous titres tout en conduisant du coup l'argument pas besoin de VF dans un jeu de caisse est plutôt bizarre
Après pour l'argument disant que la VF de FH est nulle (ce qui est totalement vrai elle est catastrophique) donc pas besoin d'en mettre une, je comprends dans un sens mais du coup la traduction écrite est également nulle à chier du coup on fait quoi, on enlève carrément les textes en français ?
En vrai, pour avoir joué au 5 en version anglaise sous titrée en anglais, les doublages originaux sont un peu nuls aussi du coup on devrait surement retirer toutes les voix du jeu.
grizzzlee
posted
the 01/25/2026 at 07:06 PM
Allé les mecs, on branche les 2-3 neurones du fond et on commence à biter l'anglais.
La VF, ça devrait être illégal en vrai.
olex
posted
the 01/25/2026 at 07:31 PM
grizzzlee
Non mais ça peut se comprendre dans l'absolu, tout le monde ne peut pas prétendre se concentrer à la fois sur l'écrit et à l'oral, surtout si l'on a des handicaps ou d'autres problèmes.
bold
