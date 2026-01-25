Dragon Ball Super reprendra du service avec deux nouveaux projets:- Le fameux remake de Dragon Ball Super (que tout le monde voulait bien entendu) nommé Dragon Ball Super Beerus.Akio Iyoku a déclaré que le travail avait commencé il y a quelques années et qu'il s'agissait d'une version « améliorée » de l'anime Dragon Ball Super, proposant une reconstruction de l'histoire et incluant des scènes inédites et redessinées.Ce projet comprend de nombreuses scènes inédites, des révisions de scènes existantes, un rendu complet de toutes les séquences, un nouveau doublage avec une musique et des effets sonores ajoutés, ainsi qu'une reconstruction complète de l'histoire. Fidèle à son nom, cette version « améliorée » utilise les techniques visuelles les plus récentes pour offrir une immersion et une puissance accrues dans toutes les scènes, en particulier les séquences de combat. Le résultat est une version améliorée qui retranscrit plus fidèlement l'idée originale et l'univers d'Akira Toriyama, et qui sera diffusée avec une qualité d'image exceptionnelle.L'équipe de production de l'anime a déclaré : « L'anime Dragon Ball Super… est prêt à renaître sous le nom de Dragon Ball Super : Beerus à l'automne 2026. »- Le second projet est Dragon Ball Super: The Galactic Patrol !, la suite de Dragon Ball Super, et est pour l'heure sans date.