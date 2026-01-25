profile
Dragon Ball Super: Deux nouveaux animes annoncés
Dragon Ball Super reprendra du service avec deux nouveaux projets:

- Le fameux remake de Dragon Ball Super (que tout le monde voulait bien entendu) nommé Dragon Ball Super Beerus.

Akio Iyoku a déclaré que le travail avait commencé il y a quelques années et qu'il s'agissait d'une version « améliorée » de l'anime Dragon Ball Super, proposant une reconstruction de l'histoire et incluant des scènes inédites et redessinées.

Ce projet comprend de nombreuses scènes inédites, des révisions de scènes existantes, un rendu complet de toutes les séquences, un nouveau doublage avec une musique et des effets sonores ajoutés, ainsi qu'une reconstruction complète de l'histoire. Fidèle à son nom, cette version « améliorée » utilise les techniques visuelles les plus récentes pour offrir une immersion et une puissance accrues dans toutes les scènes, en particulier les séquences de combat. Le résultat est une version améliorée qui retranscrit plus fidèlement l'idée originale et l'univers d'Akira Toriyama, et qui sera diffusée avec une qualité d'image exceptionnelle.

L'équipe de production de l'anime a déclaré : « L'anime Dragon Ball Super… est prêt à renaître sous le nom de Dragon Ball Super : Beerus à l'automne 2026. »



- Le second projet est Dragon Ball Super: The Galactic Patrol !, la suite de Dragon Ball Super, et est pour l'heure sans date.

    posted the 01/25/2026 at 11:29 AM by guiguif
    comments (18)
    tripy73 posted the 01/25/2026 at 12:05 PM
    Ou comment confirmer que les mecs ont fait n'importe quoi avec la série Super... Et c'est moi ou sur l'image du 2ème projet, Son Goku a des problèmes de proportion ?
    fdestroyer posted the 01/25/2026 at 12:09 PM
    Un remaster d'un anime même pas vieux de 15 ans? Mais quelle idée?! mais pourquoi??? ils utilisent des ressources pour faire nawak franchement!

    La suite de DBS, ENFIN!! Le manga à pris tellement d'avance!
    chreasy97 posted the 01/25/2026 at 12:13 PM
    J'ai plutot l'impression que le remake concernera tout DBS mais que chaque arc aura un titre jusqu'a arriver a l'arc Galactic Patrol.

    Ils parlent de l'arc Galactic pour donner envie de regarder l'ensemble du remake...
    shinz0 posted the 01/25/2026 at 12:15 PM
    C'est plus un remaster au vu des images
    Cela confirme que la 1ère version était produit à la va-vite avec certaines scènes qui étaient une insulte aux spectateurs
    liquidus posted the 01/25/2026 at 12:17 PM
    Apparemment pour Beerus, ça sera une mini série de six épisodes et l'arc Golden Frieza aura le même traitement ensuite.
    shambala93 posted the 01/25/2026 at 12:18 PM
    Très bien pour l’arc Moro
    shanks posted the 01/25/2026 at 12:36 PM
    une puissance accrues dans toutes les scène

    Déjà que c'est misérable dans Daima ...
    arquion posted the 01/25/2026 at 12:44 PM
    shanks l'animation de Daima, pas grand chose à redire...
    arquion posted the 01/25/2026 at 12:45 PM
    Enfin bon, faire un remake de la pire chose qui soit arrivé à DB, c'est bien dommage...
    shanks posted the 01/25/2026 at 01:00 PM
    arquion
    Je parle de "l'impact" des coups.
    Ils sont nuls à chier, comparé à du DBZ pourtant moins bien animé.
    stardustx posted the 01/25/2026 at 01:20 PM
    après le film, la série, le manga, on a le droit à une 4e version de l arc battle of gods.... on avait tellement pas besoin de ça
    fan2jeux posted the 01/25/2026 at 01:24 PM
    Ils ont fait un super remake de dai no daiboken, bien foutu la premiere saison de captain tsubasa.

    Pourquoi ne font ils pas un remake de dragon ball et dragon ball z?
    shambala93 posted the 01/25/2026 at 01:29 PM
    fan2jeux
    Dieu merci ils ne font pas de remake sur ça ! Il faut laisser et garder la série originale.

    Très bien qu’ils se concentrent sur la suite de l’anime et l’arc Moro est plutôt pas mal. 8 ans d’attente …
    playstation2008 posted the 01/25/2026 at 01:38 PM
    C'est moi ou dans le trailer de Super Beerus, bah y a pas de grosses améliorations sur les combats avec des visages peu expressifs et assez mal dessinés ?
    5120x2880 posted the 01/25/2026 at 01:48 PM
    Continuez à bouffer du DBS et vous aurez du DBS
    famimax posted the 01/25/2026 at 01:53 PM
    guiguif

    https://youtu.be/VSPa8C2WYTw
    guiguif posted the 01/25/2026 at 03:07 PM
    famimax Ouais mais aucun extrait de la serie
    thelastone posted the 01/25/2026 at 03:12 PM
    Tripy73 oui bras de Goku trop courts même si image en vue plongeante pour le reste j'ai l'impression que c'est bon

    Sinon il ya vraiment des gens qui vont tout remater pour quelques scènes en plus ?
