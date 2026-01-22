Allez petit trailer de ma Assassin's creed Collection !Qui propose une interprétation visuelle et cinématique de l’univers Assassin’s Creed, pensée comme une interface immersive plutôt qu’un simple habillage.Les artworks sont 100 % ORIGINAL ont été soigneusement retravaillés et intégrés dans une interface inspirée de l’Animus, avec un HUD dédié et une mise en scène épurée.Chaque opus bénéficie de son propre profil d’Assassin, mettant en avant son identité, son époque et son aura, pour renforcer la cohérence et la lecture de l’ensemble.L’objectif n’est pas de réinventer la saga, mais de lui offrir un écrin élégant et lisible, fidèle à son ADN, tout en apportant une vraie personnalité à la navigation.Une collection pensée pour contempler, parcourir… et replonger dans l'animus en gardant le meilleur D'assassin sans les dramas