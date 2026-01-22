Allez petit trailer de ma Assassin's creed Collection !Qui propose une interprétation visuelle et cinématique de l’univers Assassin’s Creed, pensée comme une interface immersive plutôt qu’un simple habillage.
Les artworks sont 100 % ORIGINAL ont été soigneusement retravaillés et intégrés dans une interface inspirée de l’Animus, avec un HUD dédié et une mise en scène épurée.
Chaque opus bénéficie de son propre profil d’Assassin, mettant en avant son identité, son époque et son aura, pour renforcer la cohérence et la lecture de l’ensemble.
L’objectif n’est pas de réinventer la saga, mais de lui offrir un écrin élégant et lisible, fidèle à son ADN, tout en apportant une vraie personnalité à la navigation.
Une collection pensée pour contempler, parcourir… et replonger dans l'animus en gardant le meilleur D'assassin sans les dramas
Remis aujourd’hui, avec les technos et les configs actuelles, le jeu tourne comme une horloge suisse dopée aux stéroïdes.
Alors oui, pas pour l’histoire il y avait clairement matière à faire beaucoup mieux mais pour le parkour, le gameplay, la fluidité des déplacements, on est à mon sens sur le meilleur Assassin’s Creed de la saga. L’escalade, la descente, les enchaînements… tout est d’une précision folle.
Et Paris ? Clairement le bon choix. Il y avait (et il y a toujours) énormément à exploiter.
Tout n’a pas été réussi, c’est sûr, mais manette en main, aujourd’hui encore, c’est un vrai plaisir.
Si vous ne l’avez pas relancé récemment, faites-vous ce cadeau : avec les machines d’aujourd’hui, il envoie du très, très lourd.
Quand j’ai terminé le jeu, extensions comprises, j’ai vraiment eu ce sentiment de voyage. Un vrai. Je l’ai fait sur presque un an, sans me presser, et j’ai adoré chaque moment.
L’histoire fonctionne, le dépaysement est total, et c’est exactement ça qu’on attend : s’évader. Là-dessus, Odyssey coche toutes les cases. La mythologie grecque, les décors, l’ambiance… le boulot qu’ils ont fait est impressionnant.
Et les extensions, franchement… aller taper sur la gueule des dieux, c’est juste jouissif.
Pour le voyage, l’immersion et l’expérience globale, Odyssey fait clairement partie des meilleurs Assassin’s Creed à mes yeux.