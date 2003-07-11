Otakugame.fr, le blog des passionnés de jeu vidéo !
Call of Duty
name : Call of Duty
platform : PC
editor : Activision Blizzard
developer : Infinity Ward
genre : FPS
multiplayer : Oui
european release date : 11/07/2003
us release date : 11/05/2003
other versions : Xbox - PlayStation 2 - GameCube
Un de ces jeux est de 2012, l’autre 2026…


#4K60fps
    tags :
    posted the 01/15/2026 at 04:19 AM by suzukube
    comments (12)
    cyr posted the 01/15/2026 at 05:56 AM
    Je prefere l'image de gauche
    ghouledheleter posted the 01/15/2026 at 06:25 AM
    14 ans d'écarts? C'est chaud si l'image de gauche date de 2012.
    darkwii posted the 01/15/2026 at 08:04 AM
    Une map de black ops 2 mais je me rappelle plus du Nom de celle ci mais elle est vraiment bien si il l ont porté sur black ops 7 c est chouette
    forte posted the 01/15/2026 at 08:12 AM
    60fps l'image 1 ?
    hypermario posted the 01/15/2026 at 08:35 AM
    Sans mouvement c'est compliquer a comparer. Il faut aussi donner le support.
    suzukube posted the 01/15/2026 at 09:48 AM
    hypermario ça ne devrait pas l’être pourtant !

    ghouledheleter ah ah je laisse encore un peu de suspense !

    darkwii bien vu, tu as l’œil ! C’est Meltdown de BO2 qui a été porté sur BO7
    hypermario posted the 01/15/2026 at 10:19 AM
    suzukube https://www.youtube.com/watch?v=1jg-ILC-bCI />
    Video interresante qui montre que les moteur graphique permettent au plus grand nombre d'avoir aces au dev de jeux au detriment de l'optimisation.
    tripy73 posted the 01/15/2026 at 12:53 PM
    C'est bien le problème de cette nouvelle orientation du développement qui repose sur la techno du Ray Tracing pour simuler un rendu réaliste, au final cela rend les développeurs faignant en plus de bouffer énormément de ressources pour rien.

    On nous disait que c'était pour que les développeurs ne perdent plus de temps à créer le rendu avec différentes techniques en "bidouillant" afin de permettre d'économiser des ressources et d’optimiser le tout au maximum, mais on ce retrouve avec des jeux qui ont tous le même rendu froid et générique...
    5120x2880 posted the 01/15/2026 at 04:47 PM
    forte Beaucoup plus si c'est BO2 PC, même avec le matos d'époque (série 700 de Nvidia).
    ghouledheleter posted the 01/15/2026 at 06:44 PM
    suzukube a gauche cest la version 2012 je parie
    suzukube posted the 01/15/2026 at 11:44 PM
    ghouledheleter c'est exactement ça. Et même si, comme le dit tripy73, y'a pas de RayTracing 120 fps, franchement en terme de présence, de DA ou même visuellement, y'a pas photo. C'est quand même hallucinant de trouver une carte d'un même jeu sorti 14 ans avant plus belle que l'actuelle !

    hypermario merci ! Je mate ça plus tard !
    ghouledheleter posted the 01/16/2026 at 06:04 AM
    suzukube ils veulent tellement du rendu réaliste qu'ils en tuent la DA
