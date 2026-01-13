Otakugame.fr, le blog des passionnés de jeu vidéo !
Anthem
all
Anthem : La version physique peut-elle sauver le jeu de l'oubli ?
Les serveurs d'Anthem ferment leurs portes le 12 janvier, pourra-t'on continuer d'y jouer avec la version physique ou cela deviendra des frisbees bon marché ? Et la conservation du jeu vidéo ? J'aimais bien ce jeu en plus...

    posted the 01/13/2026 at 12:30 AM by suzukube
    comments (2)
    suzukube posted the 01/13/2026 at 12:31 AM
    C'est plus rentable d'investir dans Fortnite et Warzone
    draven86 posted the 01/13/2026 at 01:03 AM
    J'avoue que j'aimerais bien savoir.
