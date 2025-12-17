Power Rangers : Beats of Power Spécial Edition est un beat'em-up fan-made GRATUIT pour PC et Mac.
Il mélange l'essence des classiques Power Rangers sur Super Nintendo et Sega Genesis, avec des éléments originaux qui boostent l'action.
Six Rangers sont jouables, et les transformations en Mega-Zord sont présente aussi !
Le tout avec des graphismes et sons authentiques : Voix tirées de la série, sprites remixés des jeux rétro comme dans les années 90, et jouable en co-op jusqu'à 4 joueurs.
Et il m'a beaucoup rappelé le jeu sorti sur Megadrive que j'avais aussi adoré à l'époque.
Pour les fans des premiers Power Rangers et du film comme moi.