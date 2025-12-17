profile
Power Rangers : Beats of Power Spécial Edition


Power Rangers : Beats of Power Spécial Edition est un beat'em-up fan-made GRATUIT pour PC et Mac.
Il mélange l'essence des classiques Power Rangers sur Super Nintendo et Sega Genesis, avec des éléments originaux qui boostent l'action.
Six Rangers sont jouables, et les transformations en Mega-Zord sont présente aussi !
Le tout avec des graphismes et sons authentiques : Voix tirées de la série, sprites remixés des jeux rétro comme dans les années 90, et jouable en co-op jusqu'à 4 joueurs.























Et la Bande Annonce du jeu :




Le lien du FanGame est disponible ci dessous :

https://gamejolt.com/games/power-rangers-beats-of-power/30577
    2
    Likes
    Who likes this ?
    marcelpatulacci, escobar
    posted the 12/17/2025 at 11:42 PM by adamjensen
    comments (2)
    adamjensen posted the 12/17/2025 at 11:45 PM
    Fait en 2020 pour la première fois, ce jeu fait par des fans est vraiment excellent.
    Et il m'a beaucoup rappelé le jeu sorti sur Megadrive que j'avais aussi adoré à l'époque.

    Pour les fans des premiers Power Rangers et du film comme moi.
    marcelpatulacci posted the 12/18/2025 at 12:45 AM
    Merci pour cette découverte
