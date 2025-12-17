nouvelle catégorie

Nouvelles fonctionnalités :

Modes & rejouabilité :

Gameplay & contrôles :

Contenu “Chronicle / Collection” :

Système de progression & personnalisation :

Ajustements & qualité de vie :

Level-5 vient d’annoncer une mise à jour majeure gratuite pour Inazuma Eleven: Victory Road, prévue pour le. Intitulée, cette version 2.0 promet un contenu colossal pour les fans de la série.Cette mise à jour introduit l’arc Galaxy, inspiré de Inazuma Eleven GO Galaxy. Les joueurs pourront revivre les matchs légendaires de cette saison, affronter de nouvelles équipes venues de tout l’univers et recruter des personnages cultes comme Arion Sherwind, Victor Blade, Fei Rune, ou encore Acuario. De nouveaux stades, environnements et techniques spéciales font également leur retour.Grande surprise : un cfait son apparition ! Les célèbres mini-robots de combat intègrent le jeu à travers des défis inédits et des équipes spéciales, fusionnant ainsi deux licences mythiques de Level-5.: Permet de rejouer l’histoire principale tout en conservant ton équipe et tous les objets / personnages déjà débloqués.: Nouveau mode coopératif pour jouer à deux ensemble dans les matchs.: Option qui force l’utilisation des mêmes personnages que dans l’histoire originale lors des coups combinés basés sur le scénario.(comme Jungle Stadium), avec leurs conditions particulières.- Extension des équipes jouables avec de nombreux personnages Galaxy et LBX à débloquer (via Chronicle ou obtention dans le jeu).- Ajout de tenues, emblèmes, techniques et objets liés aux routes Galaxy / LBX (probable, basé sur contenu associé).au-dessus de la rareté Héros : une classe encore plus puissante de personnages. Elle nécessitera d’avoir déjà plusieurs héros pour être débloquée et permettra une personnalisation complète du personnage (archetypes comme Justice, Tension, Brèche…).- Paramètres améliorés pour les combinaisons et synergies d’équipe, y compris la possibilité de choisir quelles combinaisons sont utilisées.- Meilleure gestion des personnages et talents, ce qui se traduit par plus d’options de construction d’équipe et diversité stratégique (même si tous les détails ne sont pas encore révélés).