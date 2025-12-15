profile
J’ai remplacé mon PC Gaming Fixe par un Portable


Kappa Studio a remplacé son PC Gaming fixe contre un portable durant 1 mois, et je le rejoins sur pas mal de point, notamment sur les performances des Laptops de nos jours.

J'ai moi même un laptop avec une RTX 5060 (Omen 16, avec un chassis très semblable à celui de son Legion d'ailleurs), et j'avoue ne plus avoir le réflexe de me tourner vers mon fixe (RTX 4060) pour mes sessions de jeu - c'est finalement aussi confortable sur mon Laptop ^^ !
Otakugame.fr - https://otakugame.fr/omen-16-rtx-5060-le-roi-du-rapport-qualite-prix-deballage-test/
    posted the 12/15/2025 at 12:24 AM by suzukube
    comments (5)
    metroidvania posted the 12/15/2025 at 12:39 AM
    J'ai un pc portable avec une 5070 lenovo et je viens de prendre un pc gamer avec asus rog 700 rtx 5090 . Et bien je ne retournerai pas sur mon portable pour les gros jeux.
    5120x2880 posted the 12/15/2025 at 12:49 AM
    Autant partir sur un smartphone, une tablette ou une console portable qui font bien tourner les jeux Windows maintenant, beaucoup moins cher et beaucoup plus adapté au format portable qu'une usine à gaz en x86. J'ai cru comprendre que les jeux Steam tourneront bientôt dessus d'ailleurs, plus besoin de pirater si c'est le cas.
    suzukube posted the 12/15/2025 at 12:55 AM
    metroidvania Wow, t'as des jeux qui ne passaient pas sur ta RTX 5070 O_o ? Je n'ai vraiment rien de bloquant sur ma RTX 5060 moi - après je joue sur des bases de 1080p/1440p y compris en fixe il faut dire ^^ !
    marcelpatulacci posted the 12/15/2025 at 12:59 AM
    Persso j'ai trop peur des gaming laptop. En 9 ans, j'ai du remplacé 3 ou 4 fois le cooling, 1 fois les RAM et une fois le PSU. Avec un laptop je saurais pas quoi faire au moindre pépin.

    Ou alors comme PC secondaire pour les voyages avec une RTX "bas de gamme". En même temps, nos smartphones sont déjà des PC et pour les jeux c'est pas ce qui manquent en portable.
    suzukube posted the 12/15/2025 at 01:35 AM
    marcelpatulacci après, pour moi, 9 ans, c'est long. J'ai acheté en 2016 un Asus Rog avec une 960m, il fonctionne toujours, pourtant il fait archi chaud sur mon île ^^ !

    Par contre entre temps je suis passé à une GTX 1060, puis j'avais arrêté les ordinateur portables pour un fixe (GTX 1660 puis Rtx 4060) et là avec les RTX 5XXX je t'avoue que je kiffe pas mal mon portable, même si j'ai envie d'acheter un MacBook Pro M1 pour tester ces fameuses puces M1 de Apple ^^) !
