Kappa Studio a remplacé son PC Gaming fixe contre un portable durant 1 mois, et je le rejoins sur pas mal de point, notamment sur les performances des Laptops de nos jours.
J'ai moi même un laptop avec une RTX 5060 (Omen 16, avec un chassis très semblable à celui de son Legion d'ailleurs), et j'avoue ne plus avoir le réflexe de me tourner vers mon fixe (RTX 4060) pour mes sessions de jeu - c'est finalement aussi confortable sur mon Laptop ^^ !
Ou alors comme PC secondaire pour les voyages avec une RTX "bas de gamme". En même temps, nos smartphones sont déjà des PC et pour les jeux c'est pas ce qui manquent en portable.
Par contre entre temps je suis passé à une GTX 1060, puis j'avais arrêté les ordinateur portables pour un fixe (GTX 1660 puis Rtx 4060) et là avec les RTX 5XXX je t'avoue que je kiffe pas mal mon portable, même si j'ai envie d'acheter un MacBook Pro M1 pour tester ces fameuses puces M1 de Apple ^^) !