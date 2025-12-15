Kappa Studio a remplacé son PC Gaming fixe contre un portable durant 1 mois, et je le rejoins sur pas mal de point, notamment sur les performances des Laptops de nos jours.J'ai moi même un laptop avec une RTX 5060 (Omen 16, avec un chassis très semblable à celui de son Legion d'ailleurs), et j'avoue ne plus avoir le réflexe de me tourner vers mon fixe (RTX 4060) pour mes sessions de jeu - c'est finalement aussi confortable sur mon Laptop ^^ !