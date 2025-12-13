profile
Pragmata
name : Pragmata
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X
nicolasgourry
nicolasgourry
[PC] Pragmata / Gameplay (20 minutes)


C'est une vidéo de la démo disponible sur Steam
La démo arrivera prochainement sur consoles.

Date de sortie : 24 Avril 2026 sur PC/PS5/XSX/NS2
https://www.youtube.com/watch?v=jTCf8eZyZFg
    mercure7, kisukesan
    posted the 12/13/2025 at 09:30 PM by nicolasgourry
    comments (5)
    mercure7 posted the 12/13/2025 at 10:28 PM
    Bonne surprise, personnellement j'en attendais rien de ce jeu, et c'est assez sympa au final.

    A voir si le jeu complet tiendra la route sur plusieurs heures, mais le duo a du potentiel, et le système de scan+hack / les combats sont clairement plus inspirés que dans d'autres jeux récents.
    51love posted the 12/13/2025 at 10:36 PM
    mercure7 completement d'accord
    hypermario posted the 12/13/2025 at 10:51 PM
    Le cheveux comme ca, vraiment ca sert a rien a part user de la puissance pour rien...
    akinen posted the 12/13/2025 at 11:18 PM
    thedoctor posted the 12/14/2025 at 06:05 AM
