shanks > blog
Half-Life 3 : ce n'est pas fini, et ce n'est pas une blague
Jeux Video
C'est pas une vanne de fanboy promis

En fait l'info ou plutôt les infos viennent de Mike Straw, le collègue de Tom Henderson sur Insider Gaming :

- Half Life 3 est bien un jeu prévu pile en même temps que le lancement de la nouvelle Steam Machine.
- Cette dernière arrivera au printemps 2026.
- La raison de l'absence de reveal cette année vient non pas du jeu mais de la Steam Machine elle-même : Valve craint pour la pénurie de puces RAM et le potentiel impact aussi bien sur le prix que la fenêtre de sortie.
    mithrandir
    posted the 12/13/2025 at 03:19 PM by shanks
    comments (18)
    jenicris posted the 12/13/2025 at 03:26 PM
    Biensur comme tous les constructeurs, PC, smartphone...les prix vont être flippant
    altendorf posted the 12/13/2025 at 03:56 PM
    Shanks arrête de te faire du mal et de nous faire du mal…
    shanks posted the 12/13/2025 at 04:03 PM
    altendorf
    La vie, c'est l'espoir.
    kujiraldine posted the 12/13/2025 at 04:09 PM
    shanks : La demie vie, en l'occurrence.
    Et nous sommes nombreux à y croire. Il reviendra :°
    shanks posted the 12/13/2025 at 04:11 PM
    kujiraldine
    Je pense que Valve doit se dire que 2026 est déjà trop complet pour livrer un chef d'oeuvre.
    Ce serait comme un orgasme en plein milieu d'un orgasme, l'humain n'est pas prêt.


    C'est la seule explication logique.
    thauvinho posted the 12/13/2025 at 04:21 PM
    Ça se rapproche
    arquion posted the 12/13/2025 at 04:30 PM
    Un code HL3 avec chaque Steam Machine ^^
    newtechnix posted the 12/13/2025 at 04:34 PM
    HL3 le système seller
    oniclem posted the 12/13/2025 at 04:35 PM
    J'ai eu une vision récemment (oui oui), HL3 arrive en 2026, donc moi je crois Shanks . Y a un moment y a trop de signes ces derniers temps pour que ça ne finisse pas par arriver
    maisnon posted the 12/13/2025 at 04:41 PM
    I believe
    adamjensen posted the 12/13/2025 at 04:42 PM
    Préparez vous, car le Freeman arrive.
    vyse posted the 12/13/2025 at 04:46 PM
    Le temps du jeu qui les fera taire tous arrive enfin
    51love posted the 12/13/2025 at 04:49 PM
    Valve va sortir sa machine au bon moment

    mais Half Life 3 avec la console franchement j'y crois
    heracles posted the 12/13/2025 at 05:11 PM
    C'est vraiment je crois le pire moment ever pour sortir une console. Franchement courage...
    taiko posted the 12/13/2025 at 05:12 PM
    On espère qu'ils fassent avancer l'histoire surtout.
    linkudo posted the 12/13/2025 at 05:37 PM
    je suis prêt pour me prendre la bifle si c’est vrai
    nat posted the 12/13/2025 at 05:52 PM
    Bah en tout logique aucun studio ne devrait avoir envie de sortir un jeu en 2026 ou même en 2027.

    Tous s'attendent à ce que GTA 6 aspire la vie de beaucoup de joueurs.
    oreillesal posted the 12/13/2025 at 07:40 PM
    Team j'y crois à mort!

    Bien chaud pour me refaire toute la saga.
