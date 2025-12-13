Jeux Video
C'est pas une vanne de fanboy promis
En fait l'info ou plutôt les infos viennent de Mike Straw, le collègue de Tom Henderson sur Insider Gaming :
- Half Life 3 est bien un jeu prévu pile en même temps que le lancement de la nouvelle Steam Machine.
- Cette dernière arrivera au printemps 2026.
- La raison de l'absence de reveal cette année vient non pas du jeu mais de la Steam Machine elle-même : Valve craint pour la pénurie de puces RAM et le potentiel impact aussi bien sur le prix que la fenêtre de sortie.
posted the 12/13/2025 at 03:19 PM by shanks
La vie, c'est l'espoir.
Et nous sommes nombreux à y croire. Il reviendra :°
Je pense que Valve doit se dire que 2026 est déjà trop complet pour livrer un chef d'oeuvre.
Ce serait comme un orgasme en plein milieu d'un orgasme, l'humain n'est pas prêt.
C'est la seule explication logique.
mais Half Life 3 avec la console franchement j'y crois
Tous s'attendent à ce que GTA 6 aspire la vie de beaucoup de joueurs.
Bien chaud pour me refaire toute la saga.