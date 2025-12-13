Jeux Video

C'est pas une vanne de fanboy promisEn fait l'info ou plutôt les infos viennent de Mike Straw, le collègue de Tom Henderson sur Insider Gaming :- Half Life 3 est bien un jeu prévu pile en même temps que le lancement de la nouvelle Steam Machine.- Cette dernière arrivera au printemps 2026.- La raison de l'absence de reveal cette année vient non pas du jeu mais de la Steam Machine elle-même : Valve craint pour la pénurie de puces RAM et le potentiel impact aussi bien sur le prix que la fenêtre de sortie.