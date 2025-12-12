Eurogamer 4/5

Vous pouvez terminer le mode histoire de Terminator 2D : No Fate en moins de temps que la durée du film, mais cela n'empêche pas ce jeu de plateformes en vue de côté d'être un hommage parfaitement rendu à la nostalgie des années 90.

Push Square 4/5

Terminator 2D : No Fate est un retour nostalgique à l'époque de la sortie de Terminator 2 : Le Jugement dernier, et son authenticité est frappante. Les phases de tir et l'action captivante donnent l'impression que le jeu est un produit dérivé sorti en même temps que le film. Cependant, sa courte durée et sa nature répétitive pourraient peser sur certains joueurs et faire douter de son prix. Quoi qu'il en soit, même si vous n'avez jamais vu les films Terminator, vous pourriez tout de même apprécier ce jeu, même s'il ne s'apprécie que par courtes sessions.

XBoxEra 7,5/10

Terminator 2D : NO FATE est un jeu magnifique et amusant, qui présente tous les avantages et inconvénients des jeux d'arcade des années 90. L'inclusion de chemins narratifs alternatifs évite à l'ensemble de devenir trop répétitif. Tout fan de la franchise ferait bien d'essayer ce titre.

Gamekult 5/10

