Terminator 2D : No Fate
name : Terminator 2D : No Fate
platform : PC
editor : Reef Entertainment
developer : Bitmap Bureau
genre : action
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
nicolasgourry
nicolasgourry
all
Que vaut Terminator 2D : No Fate ?





Eurogamer 4/5
Vous pouvez terminer le mode histoire de Terminator 2D : No Fate en moins de temps que la durée du film, mais cela n'empêche pas ce jeu de plateformes en vue de côté d'être un hommage parfaitement rendu à la nostalgie des années 90.


Push Square 4/5
Terminator 2D: No Fate is a nostalgic throwback to the time when Terminator 2: Judgement Day was released, and it feels very authentic to that. The shooting and action carry this game, making it feel like it was a tie-in released alongside the movie, but the short length and repetitive nature of it may weigh on some people and cause some questioning of its price tag. Regardless, even if you have never watched any of the Terminator movies, you may come away enjoying what this game is in its short spurts.
Terminator 2D : No Fate est un retour nostalgique à l'époque de la sortie de Terminator 2 : Le Jugement dernier, et son authenticité est frappante. Les phases de tir et l'action captivante donnent l'impression que le jeu est un produit dérivé sorti en même temps que le film. Cependant, sa courte durée et sa nature répétitive pourraient peser sur certains joueurs et faire douter de son prix. Quoi qu'il en soit, même si vous n'avez jamais vu les films Terminator, vous pourriez tout de même apprécier ce jeu, même s'il ne s'apprécie que par courtes sessions.

XBoxEra 7,5/10
Terminator 2D : NO FATE is a gorgeous, fun time, with all the positives and negatives of 90s arcade games. The inclusion of alternate story paths helps the title from feeling too repetitive. Any fan of the franchise would do well to check this one out.
Terminator 2D : NO FATE est un jeu magnifique et amusant, qui présente tous les avantages et inconvénients des jeux d'arcade des années 90. L'inclusion de chemins narratifs alternatifs évite à l'ensemble de devenir trop répétitif. Tout fan de la franchise ferait bien d'essayer ce titre.

Gamekult 5/10
Terminator 2D : No Fate est une déception majeure qui nous mène en bateau, réduisant le rôle du T-800 à quelques séquences tandis que les voies alternatives de l'histoire (vantées dans le marketing) s'avèrent extrêmement paresseuses. Qu'en reste-t-il ? Un pastiche soigné de l'ère 16/32-bits avec une excellente bande-son et pas grand-chose de plus. C'était mieux en bande-annonce.

Le plaisir coupable de l'année ?
    posted the 12/12/2025 at 05:46 PM by nicolasgourry
    comments (12)
    zekk posted the 12/12/2025 at 05:52 PM
    Ouch le test de gamekult !

    De toute façon , je voulais le prendre mais vraiment pas à ce prix, ils ont un peu craqué
    saram posted the 12/12/2025 at 05:54 PM
    30€ en démat, 55€ en boite, je comprends pas cet écart de prix.
    altendorf posted the 12/12/2025 at 06:00 PM
    La majorité des retours sont très mauvais, le jeu est rushé à la mort. Il se termine en une petite heure.
    adamjensen posted the 12/12/2025 at 06:44 PM
    Ils n'ont pas choisis le meilleur jour pour le sortir.
    Avec les Games Awards et toutes les annonces, il risque de passer inaperçu.
    Perso, je vais attendre, mais pour la durée de vie c'est un peu du foutage de gueule quand on vois des jeux comme Ninja Gaiden : Ragebound qui se finissent en 4 à 5 heures.

    altendorf
    Et encore, un mec sur Steam parle de 30 minutes.
    zoske posted the 12/12/2025 at 06:49 PM
    bah j'ai failli le prendre... heureusement que j'ai pas craqué
    cyr posted the 12/12/2025 at 07:28 PM
    saram si seulement tous les jeux pouvaient avoir un tel écart. Ça m'arrangerait. J'attendrai moins longtemps.
    defcon5 posted the 12/12/2025 at 07:31 PM
    Si ça peut réconforter, on peut se dire que 1 heure de jeu pour 30 euros/200 francs, on est dans les standards de pas mal de jeux consoles des années 80, hein....
    mithrandir posted the 12/12/2025 at 09:33 PM
    Je comptais le prendre mais sacrément refroidi là
    fritesmayo76 posted the 12/12/2025 at 10:02 PM
    altendorf Sur Steam c'est assez pour le finir et se faire rembourser haha

    defcon5 A ce compte là pour moité moins en prix y a Neon Inferno..
    malroth posted the 12/12/2025 at 10:32 PM
    altendorf les reports successive ces derniers mois ça voulait tout dire en fait. Ya pas de hasard. Dommage
    hatefield posted the 12/13/2025 at 09:45 AM
    Le gameplay est miteux, mais apparemment dans les modes de difficultés supérieur y'a plus de patern.
    miket posted the 12/13/2025 at 09:59 AM
    gratos si on n est malin ^^
