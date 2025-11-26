Pour celles et ceux qui suivent mon blog, vous savez très bien que je suis un amateur de musiques d’ambiance et qu’il m’arrive parfois de vous partager desdeCette fois, j’écoutais dans mon coin la musique du thème aquatique de(un de mes jeux préférés de tous les temps).Hélas, vous savez ce quem’a recommandé à droite de la vidéo ? Le boss de fin deen vignette…Franchement, les gens qui balancent les boss de fin comme ça sur les vignettesjuste pour des vues minables, c'est des gros rats, ils ont aucun respect et il savent très bien ce qu'ils font.Bon après, c’est, un jeu de plateforme, la narration on s’en fiche un peu, mais voila quoi.Je comptais le prendre fin 2026 (oui je suis patient) avec la, quand il y aurait plus de jeux, donc ça fait un peu chier.Ça m’a également rappelé le spoil du boss de fin d’, de la même manière, alors que je n’avais joué que deux heures… (qu’est-ce que j’étais deg ce jour-là) ou la fin de