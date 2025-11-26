- The King Forever -
marchand2sable > blog
Il y a vraiment des « serpillières » pas possibles sur YouTube...


Pour celles et ceux qui suivent mon blog, vous savez très bien que je suis un amateur de musiques d’ambiance et qu’il m’arrive parfois de vous partager des save room de survival horror. Cette fois, j’écoutais dans mon coin la musique du thème aquatique de DK Country (un de mes jeux préférés de tous les temps).

Hélas, vous savez ce que YouTube m’a recommandé à droite de la vidéo ? Le boss de fin de DK Bananza en vignette…

Franchement, les gens qui balancent les boss de fin comme ça sur les vignettes YT juste pour des vues minables, c'est des gros rats, ils ont aucun respect et il savent très bien ce qu'ils font.

Bon après, c’est DK, un jeu de plateforme, la narration on s’en fiche un peu, mais voila quoi.


Ça vous est déjà arrivé aussi sur YouTube des méga Spoil comme ça ?


Je comptais le prendre fin 2026 (oui je suis patient) avec la Switch 2, quand il y aurait plus de jeux, donc ça fait un peu chier.

Ça m’a également rappelé le spoil du boss de fin d’Evil Within 2, de la même manière, alors que je n’avais joué que deux heures… (qu’est-ce que j’étais deg ce jour-là) ou la fin de God of War 3.
    posted the 11/26/2025 at 11:47 AM by marchand2sable
    comments (10)
    marchand2sable posted the 11/26/2025 at 11:52 AM
    C’est la chaîne Shirrako qui m’a spoil je vais le blacklist à vie ce petit c*n
    adamjensen posted the 11/26/2025 at 12:01 PM
    Il y a très longtemps, quand j'allais encore sur ce site poubelle qu'est jeuxvidéo.com, il y avait un connard qui avait écrit la fin du jeu, Red Dead Redemption 1, dans son pseudo.
    J'avais bien les boules.

    Sinon sur youtube, je m'étais aussi fait spoilé le boss de fin de Final Fantasy 16, avec l'image et le titre.
    Au final j'ai pas aimé le jeu donc c'est pas trop grave, mais sur le moment, ca fait vraiment chié.

    J'ai fait en sorte de désactiver l'historique youtube pour "grandement" éviter ce genre de chose, mais ce n'est pas parfait, malheureusement.

    D'ailleurs sur X, il faut faire très attention aussi.
    Pendant la sortie de Clair Obscur par exemple, il y avait tellement de spoil que j'ai du arrêter pendant genre un mois d'aller dessus tant que je n'avais pas fini le jeu. Heureusement pour celui là, je suis passer au travers.

    Mais oui, je comprends ce tu ressens, je n'apprécie pas les gens qui font ce genre de choses.
    Et pour God Of War 3, si ca m'étais arriver, j'aurais vu rouge...

    Quand Resident Evil Requiem sortira, je couperais X et je ferais très attention au miniatures Youtube tant que je ne l'aurais pas fini.
    yukilin posted the 11/26/2025 at 12:02 PM
    Je suis totalement pour le respect des autres en évitant le spoil, même si personnellement je n'y suis absolument pas du tout sensible (je regarde des let's play ou boss de fin de jeux ou rpg que je joue ou commence à peine lool.)
    fdestroyer posted the 11/26/2025 at 12:02 PM
    Je me suis aussi fait spoil de cette manière le boss de fin, ça m'a vraiment gâché le truc
    ducknsexe posted the 11/26/2025 at 12:03 PM
    Apparament il y a pas que DK, il montres plusieurs boss de plusieurs jeu.
    marchand2sable posted the 11/26/2025 at 12:06 PM
    adamjensen

    Quand Resident Evil Requiem sortira, je couperais X et je ferais très attention au miniatures Youtube tant que je ne l'aurais pas fini.

    C’est le prochain gros jeu que j’attends, je boycotterai tous les réseaux deux semaines avant la sortie.

    ducknsexe

    Je suis en train de me renseigner sur comment blacklist une chaîne, je vais en bannir plein d’un coup dès que je connaîtrai la méthode.
    adamjensen posted the 11/26/2025 at 12:08 PM
    marchand2sable
    T'as raison, c'est plus prudent.
    51love posted the 11/26/2025 at 12:12 PM
    j'ai beua avoir acheté Bananza day one, et l'avoir fait directement (certe tranquillement sur plusieurs semaines) cet été le jeu, je me suis aussi fait spoil le boss de fin par une vignette, un titre, etc...

    C'est insupportable

    après ca va, je me suis jamais fait spoil de gros trucs.

    D'autant plus que meme si j'achete mes jeux day one, je les fais presque jamais à leur sortie (particulierement les AAA qui ont 50 patchs de nos jours )...


    apres les faire longtemps apres, ça a peut etre ce coté benefique de ne pas regarder l'actu et les vidéos du jeu au moment de sa sortie, ça evite les recommandations de mecs qui sont les premiers a spoil au final?
    liquidsnake66 posted the 11/26/2025 at 12:22 PM
    Totalement d'accord c'est un fléau !
    vyse posted the 11/26/2025 at 12:25 PM
    marchand2sable the last of us 2 oui ; déjà que je m'étais fait spoil ici même ! Un connard de Gamekyo a oublié de mettre la balise spoil sur son article "leak" set après sur youtube une vignette montrait la teneur du combat Final ; donc double spoil du jeu ! J'étais a posteriori pas trood également étant donné que j'ai pas aimé le scénario
