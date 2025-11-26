Pour celles et ceux qui suivent mon blog, vous savez très bien que je suis un amateur de musiques d’ambiance et qu’il m’arrive parfois de vous partager des save room
de survival horror.
Cette fois, j’écoutais dans mon coin la musique du thème aquatique de DK Country
(un de mes jeux préférés de tous les temps).
Hélas, vous savez ce que YouTube
m’a recommandé à droite de la vidéo ? Le boss de fin de DK Bananza
en vignette…
Franchement, les gens qui balancent les boss de fin comme ça sur les vignettes YT
juste pour des vues minables, c'est des gros rats, ils ont aucun respect et il savent très bien ce qu'ils font.
Bon après, c’est DK
, un jeu de plateforme, la narration on s’en fiche un peu, mais voila quoi.
Ça vous est déjà arrivé aussi sur YouTube des méga Spoil comme ça ?
Je comptais le prendre fin 2026 (oui je suis patient) avec la Switch 2
, quand il y aurait plus de jeux, donc ça fait un peu chier.
Ça m’a également rappelé le spoil du boss de fin d’Evil Within 2
, de la même manière, alors que je n’avais joué que deux heures… (qu’est-ce que j’étais deg ce jour-là) ou la fin de God of War 3.
J'avais bien les boules.
Sinon sur youtube, je m'étais aussi fait spoilé le boss de fin de Final Fantasy 16, avec l'image et le titre.
Au final j'ai pas aimé le jeu donc c'est pas trop grave, mais sur le moment, ca fait vraiment chié.
J'ai fait en sorte de désactiver l'historique youtube pour "grandement" éviter ce genre de chose, mais ce n'est pas parfait, malheureusement.
D'ailleurs sur X, il faut faire très attention aussi.
Pendant la sortie de Clair Obscur par exemple, il y avait tellement de spoil que j'ai du arrêter pendant genre un mois d'aller dessus tant que je n'avais pas fini le jeu. Heureusement pour celui là, je suis passer au travers.
Mais oui, je comprends ce tu ressens, je n'apprécie pas les gens qui font ce genre de choses.
Et pour God Of War 3, si ca m'étais arriver, j'aurais vu rouge...
Quand Resident Evil Requiem sortira, je couperais X et je ferais très attention au miniatures Youtube tant que je ne l'aurais pas fini.
C’est le prochain gros jeu que j’attends, je boycotterai tous les réseaux deux semaines avant la sortie.
ducknsexe
Je suis en train de me renseigner sur comment blacklist une chaîne, je vais en bannir plein d’un coup dès que je connaîtrai la méthode.
T'as raison, c'est plus prudent.
C'est insupportable
après ca va, je me suis jamais fait spoil de gros trucs.
D'autant plus que meme si j'achete mes jeux day one, je les fais presque jamais à leur sortie (particulierement les AAA qui ont 50 patchs de nos jours )...
apres les faire longtemps apres, ça a peut etre ce coté benefique de ne pas regarder l'actu et les vidéos du jeu au moment de sa sortie, ça evite les recommandations de mecs qui sont les premiers a spoil au final?