name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2 -
all
Metroid Prime 4 : Allez-vous l'acheter sur Switch 1 ou 2 ?
Tout est dans le titre ^^

Pour ma part, je pense que ce sera la version Switch 1 + la mise à niveau, car je suis pas fan des jaquettes Switch 2 avec la bande rouge.



Moins de 2 semaines avant sa sortie, l'attente touche à sa fin !
    posted the 11/23/2025 at 03:18 PM by lightside
    comments (45)
    solarr posted the 11/23/2025 at 03:22 PM
    Qu'est-ce qui coûte le plus cher ?
    lightside posted the 11/23/2025 at 03:24 PM
    solarr J'ai l'impression que ça revient grosso modo au même si tu prend la version Switch 2 ou alors la version Switch + la mise à jour a 9€99 ^^
    narustorm posted the 11/23/2025 at 03:25 PM
    Édition switch 2
    marcelpatulacci posted the 11/23/2025 at 03:25 PM
    Sur emulateur qui donnera un rendu mieux que sur Switch 2
    guigui59 posted the 11/23/2025 at 03:27 PM
    Switch 1
    masharu posted the 11/23/2025 at 03:44 PM
    NS2.
    dokidokii posted the 11/23/2025 at 03:47 PM
    Switch 1
    5120x2880 posted the 11/23/2025 at 03:49 PM
    Si le jeu est vraiment bon, c'est une mauvaise idée de le sortir sur Switch 1, comprenne qui pourra
    solarr posted the 11/23/2025 at 03:52 PM
    lightside alors je le prendrai sur Switch 1
    suzukube posted the 11/23/2025 at 03:57 PM
    NS2 surement en démat'
    lightside posted the 11/23/2025 at 03:57 PM
    5120x2880 Pour moi, pas forcément, pour 2 raisons :

    - Le jeu a été annoncé à la base sur Switch 1ère du nom, donc je trouve ça bien d'être resté fidèle à ce qui avait été prévu dès le départ
    - Metroid Prime Remastered était très beau sur la Switch, donc si Metroid Prime 4 est de ce niveau, c'est déjà pas mal du tout

    Après bien sur, la claque graphique aurait été plus grande si ça avait été une exclusivité Switch 2 mais personnellement je regarde surtout la direction artistique ^^
    leonsilverburg posted the 11/23/2025 at 04:10 PM
    Switch 2 pas en GKC et il semble très beau pour de la Switch 2
    kidicarus posted the 11/23/2025 at 04:11 PM
    Switch 2, après je suis impatient de le voir tourner sur switch 1 car sur la 2 c'est vraiment top mais ça reste un jeu switch 1.

    Souvenez vous des rumeurs qui disaient que c'était un jeu impressionnant pour la machine.
    5120x2880 posted the 11/23/2025 at 04:15 PM
    lightside Du coup tu n'as pas compris, mais sinon je suis d'accord avec toi sur le premier point, pour ce qui est du second, le jeu est plus graphique et ouvert que Metroid Prime, donc c'est pas vraiment comparable (et les captures font peur), mais en gros je disais ça pour éviter le piratage du jeu.
    cyr posted the 11/23/2025 at 04:19 PM
    lightside oui mais attends, une partie du jeux sera pas sur la cartouche.
    Si tu prends la version switch2, le jeux sera intégralement sur la cartouche...et ça te bouffe pas de l'espace sur ta console.
    ducknsexe posted the 11/23/2025 at 04:20 PM
    NSW 2
    yukilin posted the 11/23/2025 at 04:22 PM
    NS2
    natedrake posted the 11/23/2025 at 04:31 PM
    Switch 2
    noukous posted the 11/23/2025 at 04:33 PM
    Switch 1 car de un le jeu a été promis pour cette dernière à la base (je crois qu'il a été lead dev sur switch 1 en plus) et de deux car je refuse de me soumettre à la switch 2 et donc accepter la politique tarifaire abusé de nintendo
    trodark posted the 11/23/2025 at 04:43 PM
    Switch 1 + mise à jour.

    Les boîtes dégueulasses "Switch 2 Édition" non merci.
    djfab posted the 11/23/2025 at 04:45 PM
    Kidicarus : des comparaisons il y en a déjà sur youtube, on voit bien la différence : https://youtu.be/887j70xRdSc?t=75
    djfab posted the 11/23/2025 at 04:46 PM
    Switch 2
    ratchet posted the 11/23/2025 at 04:57 PM
    La 2
    forte posted the 11/23/2025 at 04:57 PM
    Switch 1 chez Carrefour à 45 balles, pour le prix, et la jaquette. Comble, il me sera offert avec ma carte cadeau du taff Vivement le 4
    archesstat posted the 11/23/2025 at 05:15 PM
    Switch 2
    judebox posted the 11/23/2025 at 05:15 PM
    Ni l'un ni l'autre
    fdestroyer posted the 11/23/2025 at 05:17 PM
    NS2, je trouve effectivement la boite plus moche, mais mon crédo "tout sur la cartouche, rien à télécharger" l'emporte

    Je veux acheter l'expérience complète sans devoir télécharger du contenu.
    djfab posted the 11/23/2025 at 05:18 PM
    noukous : il revient sur Switch 2 à 45 € (en comptant les 10 € offerts fnac) + un porte clé offert ! Y a rien d'abusé ! Et il est quand même bien plus beau sur Switch 2 !
    jenicris posted the 11/23/2025 at 05:24 PM
    Switch 1
    derno posted the 11/23/2025 at 05:33 PM
    switch 2 qui rappelons le, en tant que switch 2 edition tourne aussi sur la 1.
    jacquescechirac posted the 11/23/2025 at 05:34 PM
    Switch 1
    levieuxjoueur posted the 11/23/2025 at 05:46 PM
    Non

    A la base j'étais chaud mais le trailer avec la moto n'a clairement refroidi
    sonilka posted the 11/23/2025 at 05:49 PM
    Pareil que fdestroyer. La boite S2 est moche mais ca serait idiot de prendre le jeu sur Switch et devoir télécharger la MàJ S2 (qui va me prendre de la place inutilement) juste pour une question d'esthétisme. Mais j'avoue avoir hésiter.
    liquidsnake66 posted the 11/23/2025 at 05:51 PM
    Forcément ça va dépendre de la console que tu possèdes la différence entre les 2 versions étant importante..
    darkwii posted the 11/23/2025 at 05:54 PM
    Switch 2
    yamine posted the 11/23/2025 at 06:03 PM
    Switch 1 pour moi, tout simplement car ca reste un jeu pensé pour celle-ci, et on sait que le jeu sera optimisé et tournera en 900p 60FPS en Dock, et e720P 60FPS en portable. Il sera aussi beau voir plus que le remastered.
    vieuxconsoleux posted the 11/23/2025 at 06:05 PM
    Sur switch 2, 50 balles à la Fnac avec un porte clé offert .
    Par contre oui, la boîte switch 2 est degueulasse, d’ailleurs si quelqu’un connaît un bon site qui propose des jacquettes alternatives je suis preneur
    lafibre posted the 11/23/2025 at 06:17 PM
    Switch 2 évidemment
    ghouledheleter posted the 11/23/2025 at 06:43 PM
    levieuxjoueur faut pas rester sur ca, le trailer avec la moto est mal amené.au sinon attend la sortie et vois quelques lets play histoire de te faire une idée.
    toni posted the 11/23/2025 at 07:03 PM
    Switch 2 préco depuis un moment !
    kikoo31 posted the 11/23/2025 at 07:05 PM
    ben ceux qui ont la Switch 2 vont acheter pour la 2 et ceux qui ont la Switch normal vont prendre la normal

    c'est quoi cette question zarbi ?

    Tu testes si il y a des mongolos qui vont prendre l inferior version ?
    djfab posted the 11/23/2025 at 07:14 PM
    kikoo31 : certains qui ont la Switch 2 le prennent sur Switch 1 pour une plus belle boite et font ensuite la MAJ Switch 2 !
    snave posted the 11/23/2025 at 07:24 PM
    Switch 2
    drybowser posted the 11/23/2025 at 07:44 PM
    Sur Switch 1 piratée ^^ la version Switch 2 aurait été mieux foutue je l'aurais acheté dessus mais la clairement pas assez de différence avec la version Switch 1
    forte posted the 11/23/2025 at 07:52 PM
    djfab Voilà, et pour le prix, 45 balles en grandes surface contre 60 pour la version S2, même avec la maj à 10 balles, t'en gagnes 5 (et une belle jaquette)
