Tout est dans le titre ^^
Pour ma part, je pense que ce sera la version Switch 1 + la mise à niveau, car je suis pas fan des jaquettes Switch 2 avec la bande rouge.
Moins de 2 semaines avant sa sortie, l'attente touche à sa fin !
posted the 11/23/2025 at 03:18 PM by lightside
- Le jeu a été annoncé à la base sur Switch 1ère du nom, donc je trouve ça bien d'être resté fidèle à ce qui avait été prévu dès le départ
- Metroid Prime Remastered était très beau sur la Switch, donc si Metroid Prime 4 est de ce niveau, c'est déjà pas mal du tout
Après bien sur, la claque graphique aurait été plus grande si ça avait été une exclusivité Switch 2 mais personnellement je regarde surtout la direction artistique ^^
Souvenez vous des rumeurs qui disaient que c'était un jeu impressionnant pour la machine.
Si tu prends la version switch2, le jeux sera intégralement sur la cartouche...et ça te bouffe pas de l'espace sur ta console.
Les boîtes dégueulasses "Switch 2 Édition" non merci.
Je veux acheter l'expérience complète sans devoir télécharger du contenu.
A la base j'étais chaud mais le trailer avec la moto n'a clairement refroidi
Par contre oui, la boîte switch 2 est degueulasse, d’ailleurs si quelqu’un connaît un bon site qui propose des jacquettes alternatives je suis preneur
c'est quoi cette question zarbi ?
Tu testes si il y a des mongolos qui vont prendre l inferior version ?