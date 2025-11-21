Je vous présente ici 4 jeux vidéo interdits, dangereux, en gros à ne pas mettre entre toutes les mains.
Scandales, retraits, ces titres ont provoqué des remous, fait la une des journaux, et on revient donc en détail sur les histoires controversées de ces titres ...
Et pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo avec les 4 premiers titres présentés, je la remets ici :
Thrill Kill, jeu de combat annulé de la PSX, on peut trouver facillement la rom et elle est entièrement jouable. Ce jeu a le même moteur et gameplay que wu tang shaolin style, c'est amusant et violent, ça occupe mais on passe vite à autre chose.
Rule of rose, jeu PS2 qui a eu une grosse polémique avec un paquet de délires tous aussi faux les uns que les autres, Sony a cédé et le jeu n'a pas été édité en beaucoup d'exemplaires. Aujourd'hui, même en occaz, en PAL, il coute un bras.