Génération Micros : les ordinateurs 8/16 bits.
jedi > blog
4 jeux vidéo dangereux qui ont défrayé la chronique
Je vous présente ici 4 jeux vidéo interdits, dangereux, en gros à ne pas mettre entre toutes les mains.

Scandales, retraits, ces titres ont provoqué des remous, fait la une des journaux, et on revient donc en détail sur les histoires controversées de ces titres ...



Et pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo avec les 4 premiers titres présentés, je la remets ici :

    jaysennnin
    posted the 11/21/2025 at 05:32 PM by jedi
    comments (3)
    jaysennnin posted the 11/21/2025 at 05:45 PM
    merci pour ces deux videos je vais me régaler ce weekend
    ducknsexe posted the 11/21/2025 at 06:03 PM
    Jeux interdit ou dangereux, on peut rajoute le jeu d horreur Agony que les fragiles ont eu peur de tuer des bébés démons, voir sexuel et malsain. La version est censuré a sa sortie.
    momotaros posted the 11/21/2025 at 07:02 PM
    De tête, il a ceux là qui me viennent à l'esprit :

    Thrill Kill, jeu de combat annulé de la PSX, on peut trouver facillement la rom et elle est entièrement jouable. Ce jeu a le même moteur et gameplay que wu tang shaolin style, c'est amusant et violent, ça occupe mais on passe vite à autre chose.

    Rule of rose, jeu PS2 qui a eu une grosse polémique avec un paquet de délires tous aussi faux les uns que les autres, Sony a cédé et le jeu n'a pas été édité en beaucoup d'exemplaires. Aujourd'hui, même en occaz, en PAL, il coute un bras.
