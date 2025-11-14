Yoshitaka Amano (Final Fantasy) a fait un dessin basé sur Clair Obscur: Expedition 33.
Ce dessin est achetable sur le IGN Store sous différents format: https://store.ign.com/collections/clair-obscur-expedition-33-ign-artist-series
J'avais adoré ce boss
Je suis un fan de la première heure, j'ai en ma possession une dizaine d'artbook et des lithographies signées de lui.
Et si, j'affirme qu'il a perdu de son talent avec le temps, mais il faut bien le connaître pour s'en apercevoir je suppose.
C'est de l'art pour de l'art. Unanimement reconnu oui, mais qui n'aurait plu à personne s'il n'avait pas ce statut culte. En gros on nous présente constamment le monsieur comme le Picasso du JRPG, alors que celui qui fait les artworks de metal gear ou de KOF (à l'origine) lui mette un distance intersidérale.
La tronche des héros de FF sur chacun de ses dessins est hilarante
J'dois être le seul à n'avoir jamais aimé son style et ça ne me dérange pas. On se marre royalement chez moi à chacun de ses "reveal"
Vous pouvez me haïr, sincèrement faites vous plaisir
On est d'accord, merci.
je prefere largement la DA du jeu original, qui est d'une beauté..
et puis tres bon boss en passant, a l'image des boss du jeu magnifiquement mis en scenes, et des combats en general.
https://preview.redd.it/who-is-the-dualliste-v0-pe5kg4f0w9jf1.jpeg?width=1920&auto=webp&s=1dc8bfd9a7fac4f3e96ea2cbeb9ee39801c1ab7b
https://preview.redd.it/who-is-the-dualliste-v0-rz149xsnm21f1.png?width=3840&format=png&auto=webp&s=50401e788ad53a4367be999f1338e6637cec2cae
Et comme toi,Je lui préfère ,et de loin ,toutes les œuvres de Yoji Shinkawa.
J'ai quelques reproduction de dessins encadré chez moi et des Artbook.
J'adore son style.
https://julienalcacer.wordpress.com/2014/08/07/art-yoji-shinkawa/
Je pense que ton problème et tu n'es pas le seule ici, c'est que ton regard manque un peu d'entraînement et ta connaissance de l'art aussi. Va dans un musée un jour tu verras c'est sympa
51love c'est pour l'instant le seul art collab que j'ai trouvé sympa.
Faut voir la chiasse qu'à sortir sandfall pour cloud hein...