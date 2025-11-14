profile
Clair Obscur : Expedition 33
name : Clair Obscur : Expedition 33
platform : Playstation 5
editor : Kepler Interactive
developer : Sandfall Interactive
genre : RPG
other versions : PC - Xbox Series X
Yoshitaka Amano dessine Clair Obscur: Expedition 33
Yoshitaka Amano (Final Fantasy) a fait un dessin basé sur Clair Obscur: Expedition 33.
Ce dessin est achetable sur le IGN Store sous différents format: https://store.ign.com/collections/clair-obscur-expedition-33-ign-artist-series

    posted the 11/14/2025 at 02:06 PM by guiguif
    comments (15)
    shinz0 posted the 11/14/2025 at 02:20 PM
    Et IGN les revend

    J'avais adoré ce boss
    micheljackson posted the 11/14/2025 at 02:32 PM
    Yoshitaka Amano n'est vraiment plus que l'ombre de ce qu'il a été, ses travaux de ses 10 dernières années sont vraiment médiocres par rapport à ce qu'il faisait dans les années 80 et 90.
    bgame93 posted the 11/14/2025 at 02:54 PM
    C’est un crack
    djfab posted the 11/14/2025 at 03:08 PM
    Micheljackson : il n'y a rien de médiocre (!). T'aime pas, c'est tout !
    micheljackson posted the 11/14/2025 at 03:24 PM
    djfab
    Je suis un fan de la première heure, j'ai en ma possession une dizaine d'artbook et des lithographies signées de lui.
    Et si, j'affirme qu'il a perdu de son talent avec le temps, mais il faut bien le connaître pour s'en apercevoir je suppose.
    akinen posted the 11/14/2025 at 03:34 PM
    L'escro du millénaire pour moi. Chacune de ses oeuvres est une ignominie visuelle. On me donnerait 100% de ses "croquis", que je les aurais confondus avec des tentatives de dessins de personnages d'anime reçus par courrier au club Dorothée.

    C'est de l'art pour de l'art. Unanimement reconnu oui, mais qui n'aurait plu à personne s'il n'avait pas ce statut culte. En gros on nous présente constamment le monsieur comme le Picasso du JRPG, alors que celui qui fait les artworks de metal gear ou de KOF (à l'origine) lui mette un distance intersidérale.

    La tronche des héros de FF sur chacun de ses dessins est hilarante

    J'dois être le seul à n'avoir jamais aimé son style et ça ne me dérange pas. On se marre royalement chez moi à chacun de ses "reveal"

    Vous pouvez me haïr, sincèrement faites vous plaisir
    rockmanz posted the 11/14/2025 at 03:36 PM
    Bof... son style ne colle pas trop à l'ambiance du jeu. Il devrait revenir sur FF car la série est au bord du gouffre..
    sonilka posted the 11/14/2025 at 05:06 PM
    akinen je ne serais pas aussi critique que toi vis à vis du bonhomme, qui a quand meme un certain talent, par contre je reconnais n'avoir jamais été fan de son style.
    5120x2880 posted the 11/14/2025 at 05:20 PM
    micheljackson J'aime pas beaucoup Amano, mais assez pour voir qu'il a énormément perdu, et ça date pas d'aujourd'hui.
    micheljackson posted the 11/14/2025 at 05:31 PM
    5120x2880
    On est d'accord, merci.
    51love posted the 11/14/2025 at 06:08 PM
    je trouve que son dessin rend vraiment pas honneur au dualliste de clair obscur

    je prefere largement la DA du jeu original, qui est d'une beauté..

    et puis tres bon boss en passant, a l'image des boss du jeu magnifiquement mis en scenes, et des combats en general.
    51love posted the 11/14/2025 at 06:10 PM
    ça c'est beau :

    https://preview.redd.it/who-is-the-dualliste-v0-pe5kg4f0w9jf1.jpeg?width=1920&auto=webp&s=1dc8bfd9a7fac4f3e96ea2cbeb9ee39801c1ab7b
    https://preview.redd.it/who-is-the-dualliste-v0-rz149xsnm21f1.png?width=3840&format=png&auto=webp&s=50401e788ad53a4367be999f1338e6637cec2cae
    yanssou posted the 11/14/2025 at 06:17 PM
    C'est quoi cette horreur
    bogsnake posted the 11/14/2025 at 06:49 PM
    akinen Moi aussi je n'ai jamais vraiment apprécié les dessins d'Amano.
    Et comme toi,Je lui préfère ,et de loin ,toutes les œuvres de Yoji Shinkawa.
    J'ai quelques reproduction de dessins encadré chez moi et des Artbook.
    J'adore son style.
    https://julienalcacer.wordpress.com/2014/08/07/art-yoji-shinkawa/
    rbz posted the 11/14/2025 at 07:14 PM
    akinen faut avoir du culot pour dire ça en portant fièrement une pp d'un adol hyper générique.

    Je pense que ton problème et tu n'es pas le seule ici, c'est que ton regard manque un peu d'entraînement et ta connaissance de l'art aussi. Va dans un musée un jour tu verras c'est sympa

    51love c'est pour l'instant le seul art collab que j'ai trouvé sympa.

    Faut voir la chiasse qu'à sortir sandfall pour cloud hein...
