-Presque toutes les cinématiques sont des vidéos pré-enregistrées-Quelques rares cinématiques sont générées par le moteur du jeu (ou "en temps réel")-La plupart des cinématiques présentent une compression visible et tournent à 30 FPS, en plus d'autres problèmes comme un rythme d'images irrégulier et des artefacts de tramage/de blocage-L'échelle de résolution dynamique (Dynamic Resolution Scaling) est utilisée pour le gameplay-La résolution de Hyrule Warriors : L'Ère de la Captivité en mode TV (ou docké) se situe entre 720p et 900p, selon les exigences du processeur graphique (GPU)-La résolution en mode portable se situe entre 468p et 648p-Les visuels sont les mêmes en mode portable ou en mode docké-Il n'y a pas d'anti-aliasing-On peut remarquer des problèmes de qualité du terrain, des textures de faible résolution, et de la géométrie qui apparaît soudainement (pop in) si l'on s'arrête pour regarder autour de soi.-Il n'y a pas de reflets dans l'eau (screen space reflections)-C'est tout de même un bond en avant technique par rapport aux précédents opus de la série-L'objectif de fréquence d'images (framerate) de Hyrule Warriors : L'Ère de la Captivité est de 60 FPS-Il y a quelques baisses en dessous de ce nombre, généralement autour de 50 FPS-Le mode multijoueur en écran partagé abaisse la limite de 60 FPS à 30, et présente un rythme d'images irrégulier-Le mode Partage de Jeu (GameShare) conserve l'objectif de FPS initial.