« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
-Presque toutes les cinématiques sont des vidéos pré-enregistrées
-Quelques rares cinématiques sont générées par le moteur du jeu (ou "en temps réel")
-La plupart des cinématiques présentent une compression visible et tournent à 30 FPS, en plus d'autres problèmes comme un rythme d'images irrégulier et des artefacts de tramage/de blocage
-L'échelle de résolution dynamique (Dynamic Resolution Scaling) est utilisée pour le gameplay
-La résolution de Hyrule Warriors : L'Ère de la Captivité en mode TV (ou docké) se situe entre 720p et 900p, selon les exigences du processeur graphique (GPU)
-La résolution en mode portable se situe entre 468p et 648p
-Les visuels sont les mêmes en mode portable ou en mode docké
-Il n'y a pas d'anti-aliasing
-On peut remarquer des problèmes de qualité du terrain, des textures de faible résolution, et de la géométrie qui apparaît soudainement (pop in) si l'on s'arrête pour regarder autour de soi.
-Il n'y a pas de reflets dans l'eau (screen space reflections)
-C'est tout de même un bond en avant technique par rapport aux précédents opus de la série
-L'objectif de fréquence d'images (framerate) de Hyrule Warriors : L'Ère de la Captivité est de 60 FPS
-Il y a quelques baisses en dessous de ce nombre, généralement autour de 50 FPS
-Le mode multijoueur en écran partagé abaisse la limite de 60 FPS à 30, et présente un rythme d'images irrégulier
-Le mode Partage de Jeu (GameShare) conserve l'objectif de FPS initial.
A priori de ce que je peux lire sur Reddit, le jeu semble utiliser le FSR 1.0 au lieu du DLSS ... Ca viendrait du fait que le dev aurait été fait bien avant que les Kits Switch 2 arrivent ... A suivre
Quand tu vois Star Wars Outlaws qui tourne en 1440 ...
AAA game Studio, filiale des incompétents de Koei Tecmo.
Résultat donc dans la ligne droite de toutes leurs productions.
Repoussoir ultime pour moi depuis Fire Emblem Tree House. Les mecs sont capables de rater la partie graphique d’un minecraft musou
Quand à la "technique" de la honte de Hyrule Warriors, rien de nouveau sous le soleil, encore un jeu qui n'exploite absolument rien de la console pondu par Nintendo, comme tous les jeux qu'ils ont sorti jusqu'à là et tous les jeux présentés pour le futur so far.
Après tout pourquoi donc se fatiguer à véritablement faire des graphismes appropriés pour la Switch 2 si des millions de gens achètent leurs jeux aux budget dignes de productions smartphone ? Je ne les blâme pas. Si j'étais eux je tenterai même de produire des graphismes N64 pondus par un seul stagiaire payé 500 euros par mois en chine. Je suis certains que des gens achèteraient sous prétexte que "c'est la patte Nintendo".
Sans moi. Le jour où ils se sortiront les doigts, j'achèterai leurs jeux.
Et quand je vois le jeu tourner sur ma télé, c'est hyper net, et clairement ça ne ressemble pas à du 1080
Si j'ai le temps plus tard je mettrai le lien, mais je suis certain de moi.
https://youtu.be/BDvf1gsMgmY
Maintenant, je suis quelque peu déçu que le mode coopération passe de 60 à 30. Voyant depuis l'annonce du jeu, celui-ci utiliser le même moteur que The Legend of Zelda : Breath of the Wild, et le jeu avoir été rendu exclusif à la Switch 2, je m'attendais à une option avec un framerate de 120 pour la campagne en solo, et à du 60 pour le mode coopération.
Pour le reste, si le jeu a des lacunes visibles en terme d'aliasing ou de résolution, bah le mClassic réglera en partie le problème, comme il l'a fait avec plus ou moins de réussite du temps de la Switch première du nom.
En définitive, vivement que les jeux Nintendo prévus de A à Z sur Switch 2 paraissent. Et en attendant, j'attends avec la plus grande impatience le prochain de Fromsoftware,The Duskbloods (même si ce ne sera pas un jeu Switch 2 pur jus).
Sinon pour reparler du jeu, c'est quoi cette résolution en mode portable de 468p à 648p (sans possibilité d'upcaling) sur un écran avec une superficie deux fois supérieure à celle de la Switch ?
Pour ceux qui l'on acheté et y joue, ça ressemble a quelque chose en mode portable, ou est-ce qu'on s'abîme les yeux ?