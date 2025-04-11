Hello,



J'ai une petite question concernant les cartouches virtuelles switch. J'ai actuellement une switch lcd, une oled et une switch 2. J'ai associé la lcd et la switch 2 mais du coup je ne peux plus, sauf à défaire cette association, télécharger de jeux sur l'oled depuis mon compte.

Est ce que je passe à côté d'un truc qui me permettrait de le faire ou est ce que leur système ne marche effectivement que pour deux consoles max ?

Et à ce moment là, j'avoue que c'est tentant de basculer dans l'illégalité...

Merci d'avance pour vos réponses !