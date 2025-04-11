profile
Question cartes virtuelles switch 1/2
Hello,

J'ai une petite question concernant les cartouches virtuelles switch. J'ai actuellement une switch lcd, une oled et une switch 2. J'ai associé la lcd et la switch 2 mais du coup je ne peux plus, sauf à défaire cette association, télécharger de jeux sur l'oled depuis mon compte.
Est ce que je passe à côté d'un truc qui me permettrait de le faire ou est ce que leur système ne marche effectivement que pour deux consoles max ?
Et à ce moment là, j'avoue que c'est tentant de basculer dans l'illégalité...
Merci d'avance pour vos réponses !
    posted the 11/04/2025 at 01:04 PM by kisukesan
    comments (4)
    hypermario posted the 11/04/2025 at 01:29 PM
    Tu peux preter une virtual card pendant 2 semaine non ?
    cyr posted the 11/04/2025 at 01:38 PM
    Perso je sais plus ce que j'ai fait.

    Quand j'ai paramétrer ma switch2, j'ai pas lié avec ma switch oled.

    Mais je peux transférer mes jeux switch 1 sur ma switch2 et inversement.

    C'est vrai que c'est pas forcément clair.

    Mais je pense que si tu a utilisé le même compte pour toute tes switch, je vois pas où serais le problème.
    yukilin posted the 11/04/2025 at 02:07 PM
    Non il faut juste activer les licences sur ta 3eme switch dans les paramètres.
    Tu pourras DL les jeux dessus zt les lancer mais seulement en etant connecté.
    En allant sur les cartes virtuelles faudra juste choisir télécharger les données sur cette console.
    Si je me trompe pas, tu peux faire ça. La seule contrainte sera de lancer tes jeux en etant connecté au moins lors de leur lancement pour la vérification.
    burningcrimson posted the 11/04/2025 at 02:32 PM
    J'ai le même problème. Moi ça me dit de désactiver l'association avec lune des consoles pour pouvoir l'activer avec une autre.
