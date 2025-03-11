profile
Switch 2 : jusqu’où peut-on parler de “vraie next-gen”
Depuis sa sortie, la Switch 2 intrigue autant qu’elle divise.
Entre les promesses techniques, la continuité du concept hybride et les premiers retours sur les jeux, une question revient souvent : peut-on vraiment parler de console next-gen ?

Une console entre deux mondes
D’un côté, la Switch 2 fait un vrai bond en avant :
- affichage 4K (upscalé),
- framerate stable sur la plupart des AAA récents,
- SSD rapide,
- technologie DLSS 3.5,
- compatibilité complète avec la Switch 1.

Sur le papier, Nintendo a comblé une partie de son retard.
Mais face aux PS5 Pro ou aux PC actuels, la machine reste une “petite next-gen” : portable avant tout, et pensée pour l’efficacité plus que la puissance brute.

Une “next-gen” à la sauce Nintendo
Plutôt que de chercher à rivaliser techniquement, la firme de Kyoto poursuit sa propre logique : proposer une évolution d’usage plus qu’une révolution graphique.
Des jeux comme Metroid Prime 4: Beyond ou Donkey Kong Bananza montrent des améliorations nettes — textures plus fines, éclairages plus naturels, effets de particules plus riches — sans pour autant rivaliser avec les blockbusters de Sony ou Microsoft.

Et c’est sans doute voulu : la Switch 2 mise sur l’identité, la polyvalence et la stabilité d’un écosystème déjà massif.

Le vrai défi : la perception des joueurs
Pour certains, “next-gen” signifie 60 fps, ray tracing et photoréalisme.
Pour d’autres, c’est une question d’expérience, de confort et de nouvelles idées.
Sur ce point, la Switch 2 joue sur un autre terrain :
celui de la continuité fluide entre générations, où l’évolution prend le pas sur la rupture.

La Switch 2 n’est peut-être pas une “vraie next-gen” au sens technique du terme,
mais c’est sans doute la console la plus cohérente avec la philosophie Nintendo :
une machine qui fait avancer le jeu autrement, en cherchant moins à impressionner qu’à séduire sur la durée.

Et vous, pensez-vous que la Switch 2 mérite vraiment le titre de console next-gen,
ou est-ce simplement une “Switch Pro” déguisée ?

    posted the 11/03/2025 at 11:37 AM by julie54
    comments (38)
    jenicris posted the 11/03/2025 at 11:41 AM
    C'est juste la next gen de Nintendo
    flom posted the 11/03/2025 at 11:51 AM
    Rarement ete aussi deçu par une machine. Oohh non. Elle est bien. Mais c est tellement la continuité de la switch 1 sans aucune surprise... ah ! Si ! Le GKC !!! Une invention de fou qui fait que je n achete aucun jeu tier.
    amario posted the 11/03/2025 at 11:54 AM
    C'est bien une next gen mais purée, nintendo a sortie le line up de la non hype. Vraiment
    keiku posted the 11/03/2025 at 11:57 AM
    une next gen c'est une console qui arrive a faire tourner un jeu que la génération précédente n'aurait pas pu faire tourner si a résolution moyenne égale (donc 1080/30 )
    jaybo posted the 11/03/2025 at 12:27 PM
    On n'es pas non plus obligé tout vouloir mettre les consoles dans des cases figées "current gen", "next gen" etc. Chaque nouvelle machine est logiquement plus poussée technologiquement que la machine d'avant. Est-ce que l'Iphone 16 c'est la next gen par rapport à l'Iphone 15, ou est-ce que c'est un Iphone 15 pro+. On s'en fiche un peu. Dans le cas des consoles, on peut juste comparer la Switch 2 à la Switch 1 (et ni à PS, ni à XBox, ce sont d'autres machines avec d'autres spécificités). La NS2 fait tourner Cyberpunk, pas la 1, par exemple. Donc graphiquement c'est une nouvelle génération de console, par rapport à la précédente.
    beyondgood074 posted the 11/03/2025 at 12:31 PM
    Graphiquement pour l'instant, à part quelques rares exceptions (RE9, Star Wars) elle n'a rien donné de réellement impressionnant et Next-Gen, et certainement pas avec les jeux Nintendo sortis (Mario Kart, Pokémon & DK)
    Metroid n'a pas non plus l'air d'être une vitrine visuelle, il faudra attendre les jeux exclus Switch 2 pour voir ce qu'elle a vraiment dans le ventre !
    nyseko posted the 11/03/2025 at 12:31 PM
    En terme de technologie, elle est plus avancé que les consoles de salon actuelles puisqu'elle dispose du DLSS.
    rogeraf posted the 11/03/2025 at 12:31 PM
    Par définition la next gen c'est la prochaine génération, donc la suite de la Switch2. La c'est la Gen actuelle.
    rogeraf posted the 11/03/2025 at 12:33 PM
    La next-gen maintenant c'est la future PS6 & XBOX next Julie54
    gamergunz posted the 11/03/2025 at 12:40 PM
    Faudra attendre le jeu de Monolith Soft.
    zephon posted the 11/03/2025 at 12:41 PM
    quel article de merde
    hyoga57 posted the 11/03/2025 at 12:57 PM
    jenicris Même en terme de jeux c’est la douche froide.
    lz posted the 11/03/2025 at 12:59 PM
    C'est une Switch Pro au même titre que la PS5 Pro est en réalité une PS1 Pro Pro Pro Pro Pro Pro
    nicolasgourry posted the 11/03/2025 at 01:23 PM
    amario jaybo nyseko rogeraf zephon
    Je pense qu'il y a un soucis dans le raisonnement, car julie54 part de l'idée que la PS5 "pro" est la référence de cette génération et non la PS5 chez Sony, donc tout le reste me semble faussé.
    Comparer la PS5 "pro" à la Switch 2 et en déduire que la Switch 2 est une Switch 1.5, c'est comme si donc la PS5 n'était pas de la même génération que la PS5.
    Pourquoi ? La PS5 "pro" est l’exception par la règle, la PS5 est la règle, donc c'est elle qui est la base, pas la PS5 "pro" qui est pour le coup une PS5 "1.5".
    La Switch 2 est pas 1.5, car la différence de puissance entre une Switch et une Switch 2 est aussi important qu'entre une PS4 et une PS5, pourtant nous parlons pas de PS4 "1.5" pour parler de la PS5.
    shinz0 posted the 11/03/2025 at 01:25 PM
    gamergunz Monolith Soft va retourner la console
    fdestroyer posted the 11/03/2025 at 01:27 PM
    De toute façon ce n'est pas possible d'avoir les perfs d'une PS5 Pro si ils veulent garder le Form Factor "portable".

    Et quand tu vois que AC Shadow ressemble "assez fidèlement" à ce qui se fait ailleurs, c'est juste dingue à quelle point elle enterre sa petite sœur, donc oui, c'est bien une next-gen pour ce qui est dans Hybride, mais logiquement elle n'ira pas titiller les machines de salon qui font 10 kg
    rogeraf posted the 11/03/2025 at 01:30 PM
    nicolasgourry , toujours compliqué ces comparaisons qui n'ont rien a voir. C'etait comme le sujet de la "wii nexgen" en son temps : dépassée mais nouvelle gen quand même. C'est comme comparé une porche à une voiture familiale c'est pas pareil
    blackninja posted the 11/03/2025 at 01:32 PM
    Essaye de jouer à cyberpunk ou Star Wars sur Switch 1
    nicolasgourry posted the 11/03/2025 at 01:33 PM
    beyondgood074 Méfie toi des apparences en ce qui concerne Donkey Kong Bananza, toi qui développe un jeu, ça pourrait te parler cet article.
    https://www.gamekyo.com/blog_article481264.html
    cyr posted the 11/03/2025 at 01:41 PM
    blackninja encore faut il avoir une version switch 1. Deja qu'il y a pas de version ps4


    Rien qu'en disant cette phrase, ça résume bien.

    La switch2 peut faire tourner les jeux ps5/xbox série....
    Et franchement pour star wars outlaw.....ben c'est même surprenant.
    newtechnix posted the 11/03/2025 at 01:45 PM
    Un des problèmes qu'il convient de mettre en avant c'est la consommation, La Switch 2 est relativement puissante mais on comprends qu'à un moment de toutes façons Nintendo n'a pas autant de choix que cela quand il s'agit de matos surtout en travaillant avec Nvidia.

    La Gameboy a tout fracassé en portable face à la Game Gear de Sega et aussi la Nec PC engine portable.


    Mais bon on peut aussi mettre sur la table la chose suivante...on a plus du tout à faire à des consoles portables mais transportables, il est devenu rare de voir quelqu'un jouer dans un metro avec les nouvelles consoles portables qui sont grosses. Donc on est dans un statut hybride mais d'utilisation...on parle de console portable qu'on utilise de façon nomade principalement dans sa maison, on peut continuer sa partie dans son lit, on peut libérer le téléviseur du salon pour le reste de la famille...
    jamrock posted the 11/03/2025 at 01:51 PM
    C'est quoi le délire de se cacher derrière un pseudo de femme pour débiter des conneries sur un site de JV pour un quarantenaire, c'est glauque bordel...
    zerdow posted the 11/03/2025 at 01:56 PM
    Un débat qui tourne en rond , évidement que la Switch 2 est une véritable next Gen par rapport à la Switch première du nom. Techniquement les deux consoles on un écart type PS3 —> PS4 Pro. C’est colossale. Pour l’instant on n’as encore vue de titre Nintendo pleinement développé pour la Switch 2 , uniquement des projet reporter car ils aurait était extrêmement difficile de les sortir sur Switch 1 et avec beaucoup trop de problèmes ( DK Bananza qui se serait transformée en diapo a la moindre interaction du terrain si il serait sorti sur Switch 1).
    ducknsexe posted the 11/03/2025 at 02:05 PM
    Une Nex gen et une continuité, elle a deja envoyer du lourd mario kart world, DK bananza et bientôt metroid prime 4 ainsi avec des tiers intéressant : hades 2, fast fusion, hollow knight silksong.

    La Switch 2 a pas encore exploiter toutes ressources notamment le DLSS
    cyr posted the 11/03/2025 at 02:06 PM
    ducknsexe oui. Pour une autre consoles, on dirait le meilleur est a venir. Mais pour une consoles nintendo, elle est déjà sur les rotules.


    newtechnix c'est aussi a cause du prix. Perso j'ai déjà trimballer ma switch, notamment dans les files d'attente du plus fréquenté parc d'attraction d'Europe...

    Mais il y a 2 problème, le prix et l'autonomie de la batterie. Et aussi des reflets quand il fait plein soleil...

    Et non il faut pas y jouer sur la plage, sinon bonjour les joycon drift...


    Et les vols possible.....quand je suis partie chercher le code pour les pokemon légendaire shiny a micromania, elle etais rester dans le coffre, avec mon malinois sur la banquette arrière au cas où.

    Mais vu qu'il y a avait pas besoin de prouver pour avoir les codes, voilà quoi.....

    Par contre si la switch avait eu un système de streepass......
    elicetheworld posted the 11/03/2025 at 02:08 PM
    C'est la next gen de Nintendo,je par du principe que si il ya un écart entre la précédente console,c'est leur next gen.
    Voyant que pour certains portage comme stars wars ou cyberpunk n'ont pas à rougir a une version PS5 ,je la considère comme la current gen la moins performante des 3 constructeur,mais suffisante pour ce quelle propose.apres pour ceux et celles qui la considère comme une 1.5 ta deux cas ,soit des hater,sois des fan Nintendo qui en attendait trop.
    Espérant une grosse révolution un concept supplémentaire.seulement voilà si saurait été le cas,se serait plus forcément une switch,mais une toute nouvelle console donc le côté hybride qui resterait, serait standardisé.mais miserais sur ce la nouvelle feature, pour ce démarquer.
    Donc pas forcément une switch 2.
    Nintendo a donc décidé d'aller dans la continuité de son premier produit en corrigeant ces défauts et améliorer certains chose tout en introduisant, certaines nouveautés. Et franchement ces suffisant d'ailleurs,ça doit faire au moins depuis 2023 que l'on savait ça ,la plupart des joueur avait plutôt bien pris la chose,mais finalement lorsque la console sort il joue les déçu.inconprehensible
    jenicris posted the 11/03/2025 at 02:10 PM
    hyoga57 oui et même comparé a la première Switch
    C'est pour cela que je l'ai toujours pas d'ailleurs
    ducknsexe posted the 11/03/2025 at 02:12 PM
    cyr ont connais ce genre de spécimen, les corbeaux de la famille des corvidés font partie d’un groupe d’oiseaux, on les nommes : les hâters
    cyr posted the 11/03/2025 at 02:17 PM
    jenicris ouai booooo y a pas de jeux. La consoles a même pas 6 mois que certains raconte n'importe quoi.

    Que ça plaise pas, c'est une choses, mais en nombre d'exclu, elle est devant, et de loins
    5120x2880 posted the 11/03/2025 at 02:31 PM
    J'avais pas entendu ce terme depuis la PS3
    ganon29 posted the 11/03/2025 at 02:48 PM
    Oui.
    Pas besoin d'expliquer l'évidence même.
    solarr posted the 11/03/2025 at 02:54 PM
    C’est une current gen, et nextgen à sa sortie : le DLSS, le RTX I/O et le FDE qui font tourner CP2077 sur 2x moins d’espace de stockage qu’un PC pour une 20aine de watts dans un format compact pour une utilisation hybride.

    Star Wars Outlaws & Shadows prouvent que 99% des jeux seront transposables à partir du PC.
    icebergbrulant posted the 11/03/2025 at 03:14 PM
    Julie54, Manon75, Aeris90, de drôles de dames ?!
    mercure7 posted the 11/03/2025 at 03:30 PM
    Comment en douter, après avoir vu les incroyables phases en moto de Metroid Prime 4 ?
    gaymer40 posted the 11/03/2025 at 03:40 PM
    La switch 2 une next gen .... ? Nan, c' est une Now gen
    blackninja posted the 11/03/2025 at 03:49 PM
    cyr
    Outlaws est assez hallucinant.
    Il y a bien des concessions comme les cheveux, mais le voir tourner sur S2 est assez incroyable… surtout comparé à la ROG Xbox.

    En bref, l’optimisation VS la force brute.
    cyr posted the 11/03/2025 at 03:56 PM
    mercure7 c'est un jeux switch. Essaie encore. La version switch2 c'est juste une question de fram rate et de résolution....
    cyr posted the 11/03/2025 at 03:57 PM
    blackninja et il n'ont pas bosser 20 ans sur ce portage......

    La switch2 est la pour 6 année. La rogue ally xbox 3 ou 4 ans .....
