Depuis sa sortie, la Switch 2 intrigue autant qu’elle divise.Entre les promesses techniques, la continuité du concept hybride et les premiers retours sur les jeux, une question revient souvent :D’un côté, la Switch 2 fait un vrai bond en avant :- affichage 4K (upscalé),- framerate stable sur la plupart des AAA récents,- SSD rapide,- technologie DLSS 3.5,- compatibilité complète avec la Switch 1.Sur le papier, Nintendo a comblé une partie de son retard.Mais face aux PS5 Pro ou aux PC actuels, la machine reste une “petite next-gen” : portable avant tout, et pensée pour l’efficacité plus que la puissance brute.Plutôt que de chercher à rivaliser techniquement, la firme de Kyoto poursuit sa propre logique : proposer une évolution d’usage plus qu’une révolution graphique.Des jeux comme Metroid Prime 4: Beyond ou Donkey Kong Bananza montrent des améliorations nettes — textures plus fines, éclairages plus naturels, effets de particules plus riches — sans pour autant rivaliser avec les blockbusters de Sony ou Microsoft.Et c’est sans doute voulu : la Switch 2 mise sur l’identité, la polyvalence et la stabilité d’un écosystème déjà massif.Pour certains, “next-gen” signifie 60 fps, ray tracing et photoréalisme.Pour d’autres, c’est une question d’expérience, de confort et de nouvelles idées.Sur ce point, la Switch 2 joue sur un autre terrain :celui de la continuité fluide entre générations, où l’évolution prend le pas sur la rupture.La Switch 2 n’est peut-être pas une “vraie next-gen” au sens technique du terme,mais c’est sans doute la console la plus cohérente avec la philosophie Nintendo :une machine qui fait avancer le jeu autrement, en cherchant moins à impressionner qu’à séduire sur la durée.Et vous,ou est-ce simplement une