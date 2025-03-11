Depuis sa sortie, la Switch 2 intrigue autant qu’elle divise.
Entre les promesses techniques, la continuité du concept hybride et les premiers retours sur les jeux, une question revient souvent : peut-on vraiment parler de console next-gen ?
Une console entre deux mondes
D’un côté, la Switch 2 fait un vrai bond en avant :
- affichage 4K (upscalé),
- framerate stable sur la plupart des AAA récents,
- SSD rapide,
- technologie DLSS 3.5,
- compatibilité complète avec la Switch 1.
Sur le papier, Nintendo a comblé une partie de son retard.
Mais face aux PS5 Pro ou aux PC actuels, la machine reste une “petite next-gen” : portable avant tout, et pensée pour l’efficacité plus que la puissance brute.
Une “next-gen” à la sauce Nintendo
Plutôt que de chercher à rivaliser techniquement, la firme de Kyoto poursuit sa propre logique : proposer une évolution d’usage plus qu’une révolution graphique.
Des jeux comme Metroid Prime 4: Beyond ou Donkey Kong Bananza montrent des améliorations nettes — textures plus fines, éclairages plus naturels, effets de particules plus riches — sans pour autant rivaliser avec les blockbusters de Sony ou Microsoft.
Et c’est sans doute voulu : la Switch 2 mise sur l’identité, la polyvalence et la stabilité d’un écosystème déjà massif.
Le vrai défi : la perception des joueurs
Pour certains, “next-gen” signifie 60 fps, ray tracing et photoréalisme.
Pour d’autres, c’est une question d’expérience, de confort et de nouvelles idées.
Sur ce point, la Switch 2 joue sur un autre terrain :
celui de la continuité fluide entre générations, où l’évolution prend le pas sur la rupture.
La Switch 2 n’est peut-être pas une “vraie next-gen” au sens technique du terme,
mais c’est sans doute la console la plus cohérente avec la philosophie Nintendo :
une machine qui fait avancer le jeu autrement, en cherchant moins à impressionner qu’à séduire sur la durée.
Et vous, pensez-vous que la Switch 2 mérite vraiment le titre de console next-gen
,
ou est-ce simplement une “Switch Pro” déguisée
?
Metroid n'a pas non plus l'air d'être une vitrine visuelle, il faudra attendre les jeux exclus Switch 2 pour voir ce qu'elle a vraiment dans le ventre !
Je pense qu'il y a un soucis dans le raisonnement, car julie54 part de l'idée que la PS5 "pro" est la référence de cette génération et non la PS5 chez Sony, donc tout le reste me semble faussé.
Comparer la PS5 "pro" à la Switch 2 et en déduire que la Switch 2 est une Switch 1.5, c'est comme si donc la PS5 n'était pas de la même génération que la PS5.
Pourquoi ? La PS5 "pro" est l’exception par la règle, la PS5 est la règle, donc c'est elle qui est la base, pas la PS5 "pro" qui est pour le coup une PS5 "1.5".
La Switch 2 est pas 1.5, car la différence de puissance entre une Switch et une Switch 2 est aussi important qu'entre une PS4 et une PS5, pourtant nous parlons pas de PS4 "1.5" pour parler de la PS5.
Et quand tu vois que AC Shadow ressemble "assez fidèlement" à ce qui se fait ailleurs, c'est juste dingue à quelle point elle enterre sa petite sœur, donc oui, c'est bien une next-gen pour ce qui est dans Hybride, mais logiquement elle n'ira pas titiller les machines de salon qui font 10 kg
Rien qu'en disant cette phrase, ça résume bien.
La switch2 peut faire tourner les jeux ps5/xbox série....
Et franchement pour star wars outlaw.....ben c'est même surprenant.
La Gameboy a tout fracassé en portable face à la Game Gear de Sega et aussi la Nec PC engine portable.
Mais bon on peut aussi mettre sur la table la chose suivante...on a plus du tout à faire à des consoles portables mais transportables, il est devenu rare de voir quelqu'un jouer dans un metro avec les nouvelles consoles portables qui sont grosses. Donc on est dans un statut hybride mais d'utilisation...on parle de console portable qu'on utilise de façon nomade principalement dans sa maison, on peut continuer sa partie dans son lit, on peut libérer le téléviseur du salon pour le reste de la famille...
La Switch 2 a pas encore exploiter toutes ressources notamment le DLSS
newtechnix c'est aussi a cause du prix. Perso j'ai déjà trimballer ma switch, notamment dans les files d'attente du plus fréquenté parc d'attraction d'Europe...
Mais il y a 2 problème, le prix et l'autonomie de la batterie. Et aussi des reflets quand il fait plein soleil...
Et non il faut pas y jouer sur la plage, sinon bonjour les joycon drift...
Et les vols possible.....quand je suis partie chercher le code pour les pokemon légendaire shiny a micromania, elle etais rester dans le coffre, avec mon malinois sur la banquette arrière au cas où.
Mais vu qu'il y a avait pas besoin de prouver pour avoir les codes, voilà quoi.....
Par contre si la switch avait eu un système de streepass......
Voyant que pour certains portage comme stars wars ou cyberpunk n'ont pas à rougir a une version PS5 ,je la considère comme la current gen la moins performante des 3 constructeur,mais suffisante pour ce quelle propose.apres pour ceux et celles qui la considère comme une 1.5 ta deux cas ,soit des hater,sois des fan Nintendo qui en attendait trop.
Espérant une grosse révolution un concept supplémentaire.seulement voilà si saurait été le cas,se serait plus forcément une switch,mais une toute nouvelle console donc le côté hybride qui resterait, serait standardisé.mais miserais sur ce la nouvelle feature, pour ce démarquer.
Donc pas forcément une switch 2.
Nintendo a donc décidé d'aller dans la continuité de son premier produit en corrigeant ces défauts et améliorer certains chose tout en introduisant, certaines nouveautés. Et franchement ces suffisant d'ailleurs,ça doit faire au moins depuis 2023 que l'on savait ça ,la plupart des joueur avait plutôt bien pris la chose,mais finalement lorsque la console sort il joue les déçu.inconprehensible
C'est pour cela que je l'ai toujours pas d'ailleurs
Que ça plaise pas, c'est une choses, mais en nombre d'exclu, elle est devant, et de loins
Pas besoin d'expliquer l'évidence même.
Star Wars Outlaws & Shadows prouvent que 99% des jeux seront transposables à partir du PC.
Outlaws est assez hallucinant.
Il y a bien des concessions comme les cheveux, mais le voir tourner sur S2 est assez incroyable… surtout comparé à la ROG Xbox.
En bref, l’optimisation VS la force brute.
La switch2 est la pour 6 année. La rogue ally xbox 3 ou 4 ans .....