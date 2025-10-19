Arc Raiders est enfin dispo après 6 ans de développement, sorti hier le 30 Octobre :- Studio : Embark Studios (Stockholm, studio créée par l'ancien patron de Dice/EA)- Éditeur : Nexon (Corée du Sud)"Le jeu a été officiellement annoncé aux Game Awards 2021 comme un jeu de tir coopératif à la troisième personne gratuit. En 2023, le jeu a été modifié pour devenir un jeu de tir d'extraction JcJcE. Plus tard en 2023, Embark a lancé un premier test de jeu sous la forme d'une version alpha fermée avec un accord de non-divulgation strict. Le titre est revenu sur le devant de la scène en 2024, lorsque Embark Studios a lancé un premier test public, l'ARC Raiders Tech Test, le 24 octobre, suivi d'un second, l'ARC Raiders Tech Test 2, le 30 avril dernier. À cette occasion, le studio a également annoncé l'abandon du modèle free-to-play au profit d'une commercialisation payante, le jeu devant être proposé à sa sortie au prix de 40 $.Du 17 au 19 octobre 2025, le jeu subit un nouveau playtest avant sa sortie officielle, annoncée au 30 octobre 2025." Source WikipediaBon le jeu est sorti, les tests pas encore sortis mais les retours sont plutôt très chauds (avis très positifs sur Steam). Gameplay dynamique, UE5 au top, bon gameplay solide pour ce mix de PVP et de PVE. Le prix est doux et va inciter beaucoup de joueurs dans l'aventure.On verra les ventes mais vu la sortie Steam, on est au moins sur du 500 000 PC + Consoles.Pas de versions boites pour l'instant.