Si vous observez bien :
Il y a 40 étoiles sur le drapeau au lieu de 50.
Master chief est un guerrier.
GAMESTOP DÉCLARE LA FIN DE LA GUERRE DES CONSOLES
Considérant que, depuis plus de deux décennies, la communauté mondiale du jeu vidéo est engagée dans un conflit permanent et de plus en plus dérisoire, connu sous le nom de « guerre des consoles » ;
Considérant que ce conflit a débuté au début des années 2000 avec la sortie de Halo: Combat Evolved, un titre alors exclusif à la Xbox ;
Considérant que Halo: Campaign Evolved sortira officiellement sur PlayStation en 2026, avec la prise en charge du jeu multiplateforme ;
Par conséquent, GameStop, agissant sous son autorité en tant qu’entité neutre et destination mondiale du commerce et de l’échange de jeux vidéo, déclare par la présente la cessation officielle de la guerre des consoles.
Toutes les revendications d’exclusivité sont désormais annulées. Les partisans des différentes plateformes sont invités à mettre fin aux hostilités, à dissoudre leurs milices virtuelles et à profiter ensemble de cette nouvelle ère du jeu vidéo.
GameStop continuera d’opérer en tant que zone démilitarisée, proposant matériel, accessoires et services d’échange à tous les joueurs, quels que soient leurs camps.
Pouvoir aux joueurs.
posted the 10/27/2025 at 03:45 PM by nicolasgourry
C'est typique de l'arrogance Américaine pur. Vos compatriotes, même en rigole, triste !!!
Ouais enfin l’arrogance de Sony on a bien connu et Nintendo n’hésite pas non plus avec ses prix sur les jeux. La flemme de faire des cartouches de X go etc.
Ils sont tous les mêmes, certes, c’est très français de vibrer pour l’orient tout en crachant sur les USA m’enfin…
Sérieusement ils veulent encore lancer une autre machine après ça ? Mais qui va l'acheter en fait ?
Tu penses qu'une machine "pc console" à plus de 800-1000€ sans aucun argument exclusif va trouver suffisamment d'acheteurs ? ça sens le produit de niche à 5/10 millions de ventes avant de tirer une croix sur le hardare...
ca ce voit que la plupart des gens sont né en 2000, car pour moi la guerre des consoles elle a démarrer fin 80 et qu'elle c'est finie le jour ou sony a mis ses exclus sur pc vu qu'il ne reste donc que nintendo a en avoir
Du tout, je ne suis pas concerné.