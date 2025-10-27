

Power to the Players



Si vous observez bien :

Il y a 40 étoiles sur le drapeau au lieu de 50.

Master chief est un guerrier.



GAMESTOP DÉCLARE LA FIN DE LA GUERRE DES CONSOLES



Considérant que, depuis plus de deux décennies, la communauté mondiale du jeu vidéo est engagée dans un conflit permanent et de plus en plus dérisoire, connu sous le nom de « guerre des consoles » ;



Considérant que ce conflit a débuté au début des années 2000 avec la sortie de Halo: Combat Evolved, un titre alors exclusif à la Xbox ;



Considérant que Halo: Campaign Evolved sortira officiellement sur PlayStation en 2026, avec la prise en charge du jeu multiplateforme ;



Par conséquent, GameStop, agissant sous son autorité en tant qu’entité neutre et destination mondiale du commerce et de l’échange de jeux vidéo, déclare par la présente la cessation officielle de la guerre des consoles.



Toutes les revendications d’exclusivité sont désormais annulées. Les partisans des différentes plateformes sont invités à mettre fin aux hostilités, à dissoudre leurs milices virtuelles et à profiter ensemble de cette nouvelle ère du jeu vidéo.



GameStop continuera d’opérer en tant que zone démilitarisée, proposant matériel, accessoires et services d’échange à tous les joueurs, quels que soient leurs camps.



Pouvoir aux joueurs.