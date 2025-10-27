profile
Halo : Campaign Evolved
name : Halo : Campaign Evolved
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : Halo Studios
genre : FPS
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
nicolasgourry
nicolasgourry
Trump... halo ici la maison blanche

Power to the Players

X

Si vous observez bien :
Il y a 40 étoiles sur le drapeau au lieu de 50.
Master chief est un guerrier.


GAMESTOP DÉCLARE LA FIN DE LA GUERRE DES CONSOLES

Considérant que, depuis plus de deux décennies, la communauté mondiale du jeu vidéo est engagée dans un conflit permanent et de plus en plus dérisoire, connu sous le nom de « guerre des consoles » ;

Considérant que ce conflit a débuté au début des années 2000 avec la sortie de Halo: Combat Evolved, un titre alors exclusif à la Xbox ;

Considérant que Halo: Campaign Evolved sortira officiellement sur PlayStation en 2026, avec la prise en charge du jeu multiplateforme ;

Par conséquent, GameStop, agissant sous son autorité en tant qu’entité neutre et destination mondiale du commerce et de l’échange de jeux vidéo, déclare par la présente la cessation officielle de la guerre des consoles.

Toutes les revendications d’exclusivité sont désormais annulées. Les partisans des différentes plateformes sont invités à mettre fin aux hostilités, à dissoudre leurs milices virtuelles et à profiter ensemble de cette nouvelle ère du jeu vidéo.

GameStop continuera d’opérer en tant que zone démilitarisée, proposant matériel, accessoires et services d’échange à tous les joueurs, quels que soient leurs camps.

Pouvoir aux joueurs.

XBoxgen
    posted the 10/27/2025 at 03:45 PM by nicolasgourry
    comments (12)
    ravyxxs posted the 10/27/2025 at 03:53 PM
    Xbox qui veut sortir une console à plus de 900 dollars....

    C'est typique de l'arrogance Américaine pur. Vos compatriotes, même en rigole, triste !!!
    shambala93 posted the 10/27/2025 at 03:55 PM
    ravyxxs
    Ouais enfin l’arrogance de Sony on a bien connu et Nintendo n’hésite pas non plus avec ses prix sur les jeux. La flemme de faire des cartouches de X go etc.

    Ils sont tous les mêmes, certes, c’est très français de vibrer pour l’orient tout en crachant sur les USA m’enfin…
    rogeraf posted the 10/27/2025 at 03:57 PM
    ravyxxs Ce n'est que des rumeurs actuellement, il faudra attendre pour avoir le prix définitif. Possible qu'ils devs aussi un équivalent de Serie S, qui couterait bien moins que les 900 dollars évoqués pour la console Premium ...
    derno posted the 10/27/2025 at 03:58 PM
    bien sur que la guerre et fini, sony l'a gagné
    beppop posted the 10/27/2025 at 03:59 PM
    Même la maison blanche se moque de la situation
    Sérieusement ils veulent encore lancer une autre machine après ça ? Mais qui va l'acheter en fait ?
    rogeraf posted the 10/27/2025 at 04:17 PM
    beppop "Mais qui va l'acheter en fait" : potentiellement les 30 millions de possesseurs Serie S / Serie X actuellement ... Une console PC/XBOX avec Steam dessus peut intéresser beaucoup de monde.
    akinen posted the 10/27/2025 at 04:17 PM
    D’aussi loin que je m’en souvienne, la guerre a toujours été présente… à l’époque on s’amusait â comparer les bits des uns et des autres
    beppop posted the 10/27/2025 at 04:28 PM
    rogeraf ils sont passé de 60 millions ( xbox one) à 30 millions (Series) tout en ayant la series S à 350€ et avoir conservé les exclusivités consoles ( jusqu'en 2024)

    Tu penses qu'une machine "pc console" à plus de 800-1000€ sans aucun argument exclusif va trouver suffisamment d'acheteurs ? ça sens le produit de niche à 5/10 millions de ventes avant de tirer une croix sur le hardare...
    marcelpatulacci posted the 10/27/2025 at 04:30 PM
    L'IA connaissant Trump, a supprimé l'état de la Californie et autres état démocrétins dans le drapeau
    rogeraf posted the 10/27/2025 at 04:30 PM
    beppop c'est pour ca que je te dis qu'une version low coast à 500 euros aura peu être le succès. Je suis d'accord avec toi, pas une machine à 900 ou 1000 euros, surtout en ces temps difficiles
    keiku posted the 10/27/2025 at 05:01 PM
    Considérant que, depuis plus de deux décennies, la communauté mondiale du jeu vidéo est engagée dans un conflit permanent et de plus en plus dérisoire, connu sous le nom de « guerre des consoles » ;

    ca ce voit que la plupart des gens sont né en 2000, car pour moi la guerre des consoles elle a démarrer fin 80 et qu'elle c'est finie le jour ou sony a mis ses exclus sur pc vu qu'il ne reste donc que nintendo a en avoir
    ravyxxs posted the 10/27/2025 at 05:04 PM
    shambala93 Ils sont tous les mêmes, certes, c’est très français de vibrer pour l’orient tout en crachant sur les USA m’enfin…

    Du tout, je ne suis pas concerné.
