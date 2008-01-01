_oI
DEFECT : A défaut d'avoir un jeu Dredd
News
DEFECT est un jeu de tir immersif cyberpunk en équipe qui se déroule dans un monde dystopique gouverné par une IA, Le Système.
Jouez en mode solo pour une expérience hors ligne plus intense, faites équipe en mode coopératif ou affrontez-vous dans un nouveau mode PVP 4v4v4v4 proposant des combats dynamiques à objectifs multiples avec des armes et des technologies avancées.



Une version longue du trailer pour voir ce qu'est une mission type.



La bande-son sera réalisée par Mick Gordon qu'on ne présente plus. Nul doute que ça enverra du pâté.

Il sortira sur PC et consoles et n'a toujours pas de date de sortie.

Liens pour précommander :

https://store.steampowered.com/app/2470010/DEFECT//
https://store.epicgames.com/en-US/p/defect-dde0e6
https://www.gog.com/fr/game/defect
    posted the 10/27/2025 at 10:57 AM by kirk
