Jeu Fini

Après le remake de Ninja Gaiden 2, la nouvelle tentative en 2D avec Ninja Gaiden Ragebound, voici arriver le plat principal: Ninja Gaiden 4 avec aux manettes un combo de rêve, l’argent de Microsoft et le savoir faire de Team Ninja et Platinum Game. Malheureusement le chèque ne devait pas être si copieux.- Excellent gameplay- L’ambiance générale- De bons boss- La meilleure OST de la série- Les quêtes annexes- Un léger effort fait sur les personnages- Daté visuellement- Environnements globalement peu originaux et peu variés- Certains chapitres trop longs- Les missions avec Ryu sans grand intérêt- Des sous-titres trop petits- Pas de costumes bonus hors DLCRapide, viscéral, gore et bien mise en scène, le système de combat de NG4 fait partie de ce qu’il y a de mieux dans le genre du BTA 3D. Les nouveautés telles que les séquences de grappin, de surf sur rails, sur l’eau ou de vol amènent un peu de diversité dans le gameplay, et les quêtes annexes permettent de casser la linéarité du level design en y apportant un peu d’exploration.Coté DA l’ambiance générale type cyberpunk à la Ghostrunner change du classique (voir kitch) des précédents jeux, et après l’essai raté d'apporter de la narration dans NG3 avec Ryu qui jouait au daron de substitution, les personnages de Yakumo (Nero de DMC4 version Ninja) et Seori apportent un peu de fraîcheur à la franchise, même si ça ne fera pas du scénario autre chose qu’un prétexte peu cohérent.Enfin, généralement les musiques des NG ne me font ni chaud ni froid, mais là ils ont sorti l’artillerie lourde avec une blinde de musiques metal/djent et plusieurs chansons avec Viktor Borbas, la voix masculine de "Une vie à t’aimer" de COEXP33. Clairement mon OST de l’année aux côtés de celle de COEXP33.Niveaux défauts le jeu a clairement 10 ans de retard sur le plan graphique (ce qui est d’autant plus honteux après le remake de Ninja Gaiden 2 sous UE5), mais c’est surtout la gestion de la lumière parfois au pif qui m’aura le plus choqué.NG4 ne propose seulement que 4 environnements (soit 3 fois moins que NG2 et même 2 fois moins que NG3) dont des égouts avec des néons dégueulasses couplés à une zone de miasmes type marais, le combo ultime de tout ce qu’on aime dans un JV.Certains chapitres ont un level design peu recherché et traînent trop en longueur, même si une partie des combats sont heureusement esquivables.Les missions avec Ryu s’apparentent aux missions qu’on avait avec Ayane and co dans les précédents opus et arrivent toutes à la suite à la fin, donnant une impression de recyclage à la DMC4 avec la partie Dante, mais encore plus à l’arrache. Néanmoins, Ryu sera aussi jouable dans tous les chapitres une fois le jeu terminé.Pour fini, même si on peut les augmenter de 2 pixels, les sous-titres sont beaucoup trop petits et pour la première fois de la série, vous ne pourrez pas débloquer de tenues sans payer ou si vous aviez preco.