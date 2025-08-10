profile
Sword of the Sea
Sony sur le rachat de Giant Squid (Abzu, Sword of the Sea) ?


Sony Interactive Entertainment et Giant Squid ont déposé la marque « Sword of the Sea » en Europe le 7 octobre. Les deux sociétés sont chacune répertoriées comme propriétaires de la marque.
Sword of the Sea est un jeu d'aventure atmosphérique sorti sur PlayStation 5 et PC via Steam et l'Epic Games Store le 19 août. Il était disponible via le catalogue de jeux PlayStation Plus dès son lancement, mais n'a pas été édité ni développé par Sony Interactive Entertainment.

Giant Squid, le développeur du jeu, est un studio indépendant basé en Californie, ce qui soulève des questions quant à la copropriété de la marque.
Un scénario possible est que Sony Interactive Entertainment ait acquis la propriété intellectuelle de Sword of the Sea auprès de Giant Squid. Un autre scénario est que Sony Interactive Entertainment ait acquis le studio lui-même.

Gematsu a contacté Sony Interactive Entertainment et Giant Squid pour obtenir leurs commentaires et mettra à jour cet article dès que possible.
On rappelle que Giant Squid sont des anciens de thatgamecompany ayant travaillé sur Journey et Flower, deux licences appartenant a Sony.
https://www.gematsu.com/2025/10/sony-interactive-entertainment-and-giant-squid-trademark-sword-of-the-sea-in-europe
    posted the 10/08/2025 at 09:04 PM by guiguif
    comments (4)
    aozora78 posted the 10/08/2025 at 09:10 PM
    Franchement si c'est le cas j'ai peur pour le studio jusqu'à ce que Sony redevienne stable et clair sur ses objectifs de portfolio.

    En soit je serais content si c'était le Sony d'il y a 5 ans. Mais là...
    ootaniisensei posted the 10/08/2025 at 09:42 PM
    Non merci qu'ils restent loin d'eux avec leur politique mi figue mi raisin, pas envie d'avoir leur jeux 1 an après parce que monsieur Sony décide de juste cassé les couilles à tout le monde.
    guiguif posted the 10/08/2025 at 09:44 PM
    ootaniisensei Non merci qu'ils restent loin d'eux avec leur politique mi figue mi raisin

    Ouais que Sony reste loin d'eux https://www.actugaming.net/giant-squid-explique-comment-sony-a-sauve-sword-of-the-sea-via-son-programme-playstation-indies-et-le-playstation-plus-748506/
    kujotaro posted the 10/08/2025 at 09:54 PM
    ootaniisensei Sony le méchant qui va jusqu'en Chine dénicher des talents pour leur donner du soutiens
