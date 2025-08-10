Sony Interactive Entertainment et Giant Squid ont déposé la marque « Sword of the Sea » en Europe le 7 octobre. Les deux sociétés sont chacune répertoriées comme propriétaires de la marque.Sword of the Sea est un jeu d'aventure atmosphérique sorti sur PlayStation 5 et PC via Steam et l'Epic Games Store le 19 août. Il était disponible via le catalogue de jeux PlayStation Plus dès son lancement, mais n'a pas été édité ni développé par Sony Interactive Entertainment.Giant Squid, le développeur du jeu, est un studio indépendant basé en Californie, ce qui soulève des questions quant à la copropriété de la marque.Un scénario possible est que Sony Interactive Entertainment ait acquis la propriété intellectuelle de Sword of the Sea auprès de Giant Squid. Un autre scénario est que Sony Interactive Entertainment ait acquis le studio lui-même.Gematsu a contacté Sony Interactive Entertainment et Giant Squid pour obtenir leurs commentaires et mettra à jour cet article dès que possible.On rappelle que Giant Squid sont des anciens de thatgamecompany ayant travaillé sur Journey et Flower, deux licences appartenant a Sony.