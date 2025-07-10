Jeux Video

(samedi 11 octobre, 6h00 heure FR)Live pour les 1 an du jeu, et un "message spécial" sera délivré.Ouverture des paris :- Version Switch 2- Metaphor ReFantazio Plus (nouveau scénario post-game + gonzesse)- Metaphor Tactica- Metaphor Dancing- Metaphor Arena- Metaphor Survivors- Metaphor x Persona 5 Royal Golden Edition (Plus)- Goodies à la con