Jeux Video
(samedi 11 octobre, 6h00 heure FR)
Live pour les 1 an du jeu, et un "message spécial" sera délivré.
Ouverture des paris :
- Version Switch 2
- Metaphor ReFantazio Plus (nouveau scénario post-game + gonzesse)
- Metaphor Tactica
- Metaphor Dancing
- Metaphor Arena
- Metaphor Survivors
- Metaphor x Persona 5 Royal Golden Edition (Plus)
- Goodies à la con
tags :
posted the 10/07/2025 at 07:16 PM by shanks
Par contre, si GKC, ce sera sur PC finalement :/
Bien que j'aie adoré le jeu, je ne suis pas sûr de me le refaire pour quelques trucs en plus.
Et puis, plus de 100 à 150 heures de jeu. Par contre, pour les personnes ne l'ayant pas encore fait, ça vaudra largement le coup.
Si ça se trouve, ce sera l'annonce d'une suite, mais ce serait trop tôt.
En tout cas, je ne dit pas non à un 2.
Toute la liste est probable.
Sans oublier le fameux Metaphormone - visual novel.
Ils vont nous annoncer Metaphor 2 et tout le monde (ou presque) sera content
Assez mitigé sur le jeu au final, j'ai adoré l'ost mais bien déçu du faible nombre d'ennemis "humains" du bestiaire