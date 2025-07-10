profile
Metaphor ReFantazio : rendez-vous le 11 octobre
Jeux Video


(samedi 11 octobre, 6h00 heure FR)
Live pour les 1 an du jeu, et un "message spécial" sera délivré.

Ouverture des paris :

- Version Switch 2
- Metaphor ReFantazio Plus (nouveau scénario post-game + gonzesse)
- Metaphor Tactica
- Metaphor Dancing
- Metaphor Arena
- Metaphor Survivors
- Metaphor x Persona 5 Royal Golden Edition (Plus)
- Goodies à la con
    posted the 10/07/2025 at 07:16 PM by shanks
    comments (15)
    judebox posted the 10/07/2025 at 07:19 PM
    J'aimerai une version Switch 2 !!
    Par contre, si GKC, ce sera sur PC finalement :/
    51love posted the 10/07/2025 at 07:28 PM
    Version Golden + Switch 2
    adamjensen posted the 10/07/2025 at 07:29 PM
    Peut-être l'annonce de la version complète.
    Bien que j'aie adoré le jeu, je ne suis pas sûr de me le refaire pour quelques trucs en plus.
    Et puis, plus de 100 à 150 heures de jeu. Par contre, pour les personnes ne l'ayant pas encore fait, ça vaudra largement le coup.
    Si ça se trouve, ce sera l'annonce d'une suite, mais ce serait trop tôt.
    En tout cas, je ne dit pas non à un 2.
    thejoke posted the 10/07/2025 at 07:29 PM
    Eh bien j'ai bien fait d'attendre avant de le prendre visiblement
    pimoody posted the 10/07/2025 at 07:36 PM

    Toute la liste est probable.
    Sans oublier le fameux Metaphormone - visual novel.
    jenicris posted the 10/07/2025 at 07:39 PM
    Déception 2024. Vous attendez pas a du grand j-rpg ceux qui l'ont pas fait
    shambala93 posted the 10/07/2025 at 07:46 PM
    Une version switch 2 60fps en physique ou 30 fps en gamekey card ?
    shining posted the 10/07/2025 at 07:47 PM
    jenicris Totalement d’accort il ma gaver pas réussis a le finir , pourtant persona ou smt zero soucis .
    tab posted the 10/07/2025 at 07:50 PM
    faut que je le finisse
    fan2jeux posted the 10/07/2025 at 07:51 PM
    Ah? la royal edition?
    icebergbrulant posted the 10/07/2025 at 07:59 PM
    Pourquoi tant de pessimisme ?!
    Ils vont nous annoncer Metaphor 2 et tout le monde (ou presque) sera content
    lastmajor posted the 10/07/2025 at 08:36 PM
    jenicris shining Perso c'était mon jeu de l'année dernière. Je le préfère aux Persona.
    fritesmayo76 posted the 10/07/2025 at 08:47 PM
    Ca sent le dlc.
    Assez mitigé sur le jeu au final, j'ai adoré l'ost mais bien déçu du faible nombre d'ennemis "humains" du bestiaire
    sdkios posted the 10/07/2025 at 08:47 PM
    shining jenicris bah franchement, c'est un persona deguisé. Soit on aime pas les deux, soit on aime les deux, car c'est pratiquement les memes jeux lol. Mais l'histoire de metaphor etait quand meme plus interessante je trouves dans l'ensemble. Les persona c'est tjrs la meme chose au final.
    jem25 posted the 10/07/2025 at 09:00 PM
    J’ai beaucoup aimer le jeu mais je ne l’ai pas fini… jamais pu battre le boss de fin et si y’a bien une chose que je déteste dans le gaming c’est de rouler sur un jeu sans grande difficulté et te retrouver à la fin avec un boss ingérable
