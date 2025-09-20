Hello,

J'ai acheté une switch oled d'occaz, y'a quelques mois. Voulant changer la carte SD, je me retrouve avec un message d'erreur Picofly lorsque j'ai mis la nouvelle.

Je n'avais aucune idée que la console était

hackée!

J'y connais rien et je ne veux pas utiliser le Hack, par contre j'aimerai le désactiver de sorte de pouvoir mettre une carte Sd normal.

Depuis des semaines la console bootait en mode normal et j'ai eu aucun doute qu'elle était officielle!

Est il possible de booter sur une sd normal qui ne contient pas les programmes du hack?

merci!!