279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
seb84
3
Likes
Likers
seb84
articles : 107
visites since opening : 166213
seb84 > blog
Picofly Switch! Help !! (pas du piratage!)
Hello,
J'ai acheté une switch oled d'occaz, y'a quelques mois. Voulant changer la carte SD, je me retrouve avec un message d'erreur Picofly lorsque j'ai mis la nouvelle.
Je n'avais aucune idée que la console était
hackée!
J'y connais rien et je ne veux pas utiliser le Hack, par contre j'aimerai le désactiver de sorte de pouvoir mettre une carte Sd normal.
Depuis des semaines la console bootait en mode normal et j'ai eu aucun doute qu'elle était officielle!
Est il possible de booter sur une sd normal qui ne contient pas les programmes du hack?
merci!!
    0
    0 Like
    Who likes this ?
    posted the 09/20/2025 at 06:34 PM by seb84
    comments (6)
    dormir13hparjour posted the 09/20/2025 at 06:52 PM
    Si tu la configures correctement, tu peux normalement avoir le meilleur des deux mondes : choisir entre la partie "crackée" et la partie "officielle" (sans risque de ban).
    seb84 posted the 09/20/2025 at 07:02 PM
    ouais mais flemme de me lancer la dedans.... y'avait une sd 512Go Sandisk dedans mais seulement 50 ou 60Go pour l'OFW... suis à court de place
    onsentapedequijesuis posted the 09/20/2025 at 07:06 PM
    Essaye de l'allumer en maintenant le bouton " - " du volume.
    nyseko posted the 09/20/2025 at 07:18 PM
    Démarrer votre Switch Picofly en mode Officiel (e-shop, jeux en lignes…)
    seb84 posted the 09/20/2025 at 07:27 PM
    nyseko oui mais ma question c'est sur la partition que je peux utiliser via ma Nand officielle... bien que la carte SD face 512Go, je ne "vois" que 60Go environ
    hypermario posted the 09/20/2025 at 10:55 PM
    seb84 Vends la cracké, et rachete toi en une moins chere sans le hack si ca t interesse pas. tu sera gagnant !
