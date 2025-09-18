JRPGFR 9/10

D'après les premiers tests, nous aurions le JRPG de l'année ?NoisyPixel 9/10Au final, ce remake de Trails in the Sky First Chapter réussit ce qu’on attendait sans trop oser l’espérer : redonner vie à une aventure culte sans trahir son identité. On retrouve la chaleur des personnages, l’écriture généreuse et un système de jeu toujours aussi solide, mais porté par des ajouts modernes qui rendent l’expérience beaucoup plus accessible. C’est à la fois un retour aux sources pour les fans et une vraie porte d’entrée pour ceux qui découvrent Liberl pour la première fois. On sent que Falcom a misé sur la sincérité plutôt que sur le tape-à-l’œil, et c’est peut-être ça qui fait le plus de bien. En quittant l’écran, on a surtout l’impression d’avoir partagé un moment avec Estelle, Joshua et les autres, comme si ce monde avait toujours attendu qu’on y revienne. Même si l’aventure reste plaisante et solide, je dois avouer qu’elle ne m’a pas paru aussi mémorable que ce que les fans assidus laissaient entendre dans leurs retours. C'est un excellent JRPG, oui, est-ce qu'il me restera en mémoire durant des années, il faudra sans doute que je fasse la trilogie au complet pour m'en assurer.