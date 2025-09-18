profile
Trails in the Sky 1st Chapter, le JRPG de l'année ?


D'après les premiers tests, nous aurions le JRPG de l'année ?



NoisyPixel 9/10


JRPGFR 9/10
Au final, ce remake de Trails in the Sky First Chapter réussit ce qu’on attendait sans trop oser l’espérer : redonner vie à une aventure culte sans trahir son identité. On retrouve la chaleur des personnages, l’écriture généreuse et un système de jeu toujours aussi solide, mais porté par des ajouts modernes qui rendent l’expérience beaucoup plus accessible. C’est à la fois un retour aux sources pour les fans et une vraie porte d’entrée pour ceux qui découvrent Liberl pour la première fois. On sent que Falcom a misé sur la sincérité plutôt que sur le tape-à-l’œil, et c’est peut-être ça qui fait le plus de bien. En quittant l’écran, on a surtout l’impression d’avoir partagé un moment avec Estelle, Joshua et les autres, comme si ce monde avait toujours attendu qu’on y revienne. Même si l’aventure reste plaisante et solide, je dois avouer qu’elle ne m’a pas paru aussi mémorable que ce que les fans assidus laissaient entendre dans leurs retours. C'est un excellent JRPG, oui, est-ce qu'il me restera en mémoire durant des années, il faudra sans doute que je fasse la trilogie au complet pour m'en assurer.
    posted the 09/18/2025 at 05:30 PM by nicolasgourry
    comments (26)
    gally099 posted the 09/18/2025 at 05:39 PM
    Il est en francais ?
    balf posted the 09/18/2025 at 05:43 PM
    gally099 Normalement, oui
    skk posted the 09/18/2025 at 05:46 PM
    gally099 Sur steam ils mettent que oui
    lefab88 posted the 09/18/2025 at 06:11 PM
    la démo est en Français.
    angelsduck posted the 09/18/2025 at 06:30 PM
    J'ai le jeu depuis ce matin, je vais le dévorer
    yanssou posted the 09/18/2025 at 06:35 PM
    Je ne connaissais pas et la demo m'a conquis , tout y est :

    - des Personnages qui ont l'air d'avoir un truc a raconter
    - combat mix tour par tour / action temps réel , une vrai plus value
    - scénario qui à l'air très intéressant
    - Ambiance et univers bien construit.

    C'est un day one mais mon exemplaire sera retardé.
    eclairshadow posted the 09/18/2025 at 06:43 PM
    Sur nintendo switch, le jeu sera en anglais apparament donc cela sera pas pour moi dommage. Première fois que je vois que d'une plateforme à une autre les langues differes.
    rbz posted the 09/18/2025 at 06:43 PM
    Il aura fallu attendre ce remake pour que les gens commence enfin à s'y intéresser, c'est cool

    Perso j'y jouerai plus tard que vous dans l'attente de ma version jp.
    angelsduck posted the 09/18/2025 at 06:46 PM
    eclairshadow non c'était un soucis sur la demo qui fut réglé trois jours après. Le jeu est bien en Français sur Switch et Switch 2.
    micheljackson posted the 09/18/2025 at 06:51 PM
    Même si j'ai raté l'original, j'ai toujours lu du bien de son histoire,
    ce sera l'occasion de commencer la série.
    Ce sera day one sur Steam en 4K 120fps + HDR de Special K ou RenoDX
    losz posted the 09/18/2025 at 06:56 PM
    Je l’ai préco pour le steelbook, dernière chance que je donne à la licence Legends of Heroes, parce que bon, Cold Steel 1 c’était de la grosse daube, et Trails Zero, mega bof.

    J'espère ne pas être déçu cette fois.
    keiku posted the 09/18/2025 at 06:58 PM
    bah c'est une tres bonne série pour peu qu'on aime s’intéresser au lore,
    on regrettera juste la traduction encore une fois censurée

    losz cold steel 1 était excellent ,le 2 l'est encore plus et la quadrillogie cold steel est la meilleurs de la série
    eclairshadow posted the 09/18/2025 at 07:20 PM
    angelsduck j'ai souvenir que sur la fiche du jeu, la langue était exclusivement en anglais. Tu es sûr ?
    olex posted the 09/18/2025 at 07:52 PM
    Le jeu est bien sous-titré en français, cherchez pas. Tout va bien.
    chreasy97 posted the 09/18/2025 at 08:08 PM
    eclairshadow Sur switch, le jeu de base contient uniquement la langue anglaise mais le patch 1.01 ajoute la langue française.

    La demo sur Switch est aussi patchée et donc en Français.
    lion93 posted the 09/18/2025 at 08:30 PM
    On espère que les ventes suivront. Surtout vu que les gens qui se plaignent qu'il y'a plus de tour par tour depuis clair obscure à la con. Ils auront pas d'excuse cette fois
    hyoga57 posted the 09/18/2025 at 09:18 PM
    rbz J’allais le dire. Avant les gens s’en battaient les couilles de cette licence.
    hyoga57 posted the 09/18/2025 at 09:20 PM
    losz Avis éclaté au sol, comme d’habitude.
    angelsduck posted the 09/19/2025 at 04:39 AM
    eclairshadow Oui ou moi qui ne comprend pas l'anglais d'un coup j'arrive à le comprendre ^^
    raioh posted the 09/19/2025 at 07:40 AM
    Keiku
    la quadrillogie cold steel est la meilleurs de la série

    Pas dans un monde où Zero no Kiseki et Ao no Kiseki existent, désolé
    zephon posted the 09/19/2025 at 08:25 AM
    Espérons que l'engouement permette la localisation de l'épisode suivant

    Je reçois ma version steelbox dans la journée (ils auraient pu foutre un art book), il en reste quelques exemplaire sur "just for game"
    eifeuen posted the 09/19/2025 at 08:53 AM
    rbz Tu joues avec les textes en japonais ?
    rbz posted the 09/19/2025 at 10:52 AM
    eifeuen yes.
    Les texte japonais ne sont pas présent sur la version occidentale sur celui-ci.
    eifeuen posted the 09/19/2025 at 11:30 AM
    rbz Je demandais car on est pas nombreux à lire la langue et c'est pas chose aisée
    rbz posted the 09/19/2025 at 11:49 AM
    eifeuen oué c'est sur après je suis loin d'être un craque.
    j'ai commencé le japonais il y'a 9 mois en mode déter.(+ 1 mois au japon en immersion) la je dois me situer niveau N3, donc j'essaye de faire tous ce que je peut en japonais (lecture, JV ect )
    e3ologue posted the 09/19/2025 at 02:18 PM
    rbz En même temps à chaque fois qu'un opus intéressait un nouveau venu, t'avais une armée de connaisseurs qui criaient "Stop pauvre fou !!! Tu vas rater tellement de chose, commence par le premier !!!"
