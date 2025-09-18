« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
JRPGFR 9/10
Au final, ce remake de Trails in the Sky First Chapter réussit ce qu’on attendait sans trop oser l’espérer : redonner vie à une aventure culte sans trahir son identité. On retrouve la chaleur des personnages, l’écriture généreuse et un système de jeu toujours aussi solide, mais porté par des ajouts modernes qui rendent l’expérience beaucoup plus accessible. C’est à la fois un retour aux sources pour les fans et une vraie porte d’entrée pour ceux qui découvrent Liberl pour la première fois. On sent que Falcom a misé sur la sincérité plutôt que sur le tape-à-l’œil, et c’est peut-être ça qui fait le plus de bien. En quittant l’écran, on a surtout l’impression d’avoir partagé un moment avec Estelle, Joshua et les autres, comme si ce monde avait toujours attendu qu’on y revienne. Même si l’aventure reste plaisante et solide, je dois avouer qu’elle ne m’a pas paru aussi mémorable que ce que les fans assidus laissaient entendre dans leurs retours. C'est un excellent JRPG, oui, est-ce qu'il me restera en mémoire durant des années, il faudra sans doute que je fasse la trilogie au complet pour m'en assurer.
- des Personnages qui ont l'air d'avoir un truc a raconter
- combat mix tour par tour / action temps réel , une vrai plus value
- scénario qui à l'air très intéressant
- Ambiance et univers bien construit.
C'est un day one mais mon exemplaire sera retardé.
Perso j'y jouerai plus tard que vous dans l'attente de ma version jp.
ce sera l'occasion de commencer la série.
Ce sera day one sur Steam en 4K 120fps + HDR de Special K ou RenoDX
J'espère ne pas être déçu cette fois.
on regrettera juste la traduction encore une fois censurée
losz cold steel 1 était excellent ,le 2 l'est encore plus et la quadrillogie cold steel est la meilleurs de la série
La demo sur Switch est aussi patchée et donc en Français.
Pas dans un monde où Zero no Kiseki et Ao no Kiseki existent, désolé
Je reçois ma version steelbox dans la journée (ils auraient pu foutre un art book), il en reste quelques exemplaire sur "just for game"
Les texte japonais ne sont pas présent sur la version occidentale sur celui-ci.
j'ai commencé le japonais il y'a 9 mois en mode déter.(+ 1 mois au japon en immersion) la je dois me situer niveau N3, donc j'essaye de faire tous ce que je peut en japonais (lecture, JV ect )