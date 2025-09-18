accueil
profile
name :
Ghost of Yotei
platform :
Playstation 5
editor :
PlayStation Studios
developer :
Sucker Punch
genre :
action-aventure
visites since opening :
11752610
guiguif
> blog
all
Jeu Fini
Dossiers
Ghost of Yōtei: Le trailer en 3DCGI
Comme bien souvent avec les gros AAA Sony, un petit trailer en 3DCGI avant la sortie.
3
Likes
Who likes this ?
djfab
,
newtechnix
,
beppop
posted the 09/18/2025 at 05:09 PM by
guiguif
guiguif
comments (
30
)
30
)
beppop
posted
the 09/18/2025 at 05:12 PM
Magnifique
fuji
posted
the 09/18/2025 at 05:19 PM
Merci je l'avais pas dislike celle la
newtechnix
posted
the 09/18/2025 at 05:20 PM
Je ne vais pas replonger (enfin pas pour tout de suite) mais la qualité est là, déjà curieux d'entendre les mecs de Sumimasen le tailler en pièces.
tripy73
posted
the 09/18/2025 at 05:21 PM
fuji
:
losz
posted
the 09/18/2025 at 05:23 PM
Un peu bidon quand même leur trailer CGI, que ce soit en termes de rendu ou de mise en scène, enfin ca donne pas du tout envie
adamjensen
posted
the 09/18/2025 at 05:23 PM
fuji
51love
posted
the 09/18/2025 at 05:34 PM
J'ai quand même pas l'impression que le jeu déclenche bcp de hype..
Entre les GaaS quasi tous foireux, et a l'image des suites 'faciles' en mode '1.5', façon Spiderman 2, Ragnarok, Forbiden West, ce Ghost of Yotei se vendra certainement bcp moins.
Je sais pas trop quoi penser du jeu pour le moment, la DA me fait tjs autant rêver et voyager, mais j'espère qu'ils auront réussi à créer un univers, des personnages et une histoire plus marquants que GoT avant de me plonger dedans, sinon je ferai certainement l'impasse
marcelpatulacci
posted
the 09/18/2025 at 05:42 PM
fuji
leonr4
posted
the 09/18/2025 at 05:43 PM
Le jeu est tellement pas ouf visuellement pour un titre PS5 1st party qu'ils sont obligés d'utiliser de la CGI lol.
Si ils n'étaient pas paresseux et avaient plus d'ambitions le jeu devrait ressembler à ça ingame ou du moins s'en approcher, là ça fait plus de la PS4 Pro+ que PS5, vraiment décevant de la part de SP.
51love
posted
the 09/18/2025 at 05:50 PM
leonr4
comme la dit
guiguif
je crois que c'est une pratique courante chez Sony.
Il me semble d'ailleurs qu'ils l'avaient fait aussi avec TLoU P2, pour le coup on pouvait pas lui reprocher quoi que soit sur l'aspect technique tellement c'était une dinguerie
Pour le reste d'accord avec toi, a moins qu'ils aient retravaillé à la hâte certains aspects suite aux commentaires faits sur le rendu de l'eau, de la roche notamment, ça fait pas jeu next gen, bcp de AAA sont largement plus fins et détaillés.
marcelpatulacci
posted
the 09/18/2025 at 05:54 PM
51love
un peu normal, la hype du 1er c'était enfin d'avoir un AC-like avec le Japon féodale temp attendu mais globalement c'était un bon jeu sans plus.
Maintenant la mode du jap féodale est plus que passé, la prota c'est une meuf (pour les plus conservateurs qui voient le woke partout), c'est toujours un Assassin's creed-like et honnêtement voyant les trailers, le jeu a l'air correcte mais n'envoie pas du lourd.
leonr4
posted
the 09/18/2025 at 05:55 PM
51love
C'est vrai ils le faisaient déjà sur PS4 à l'approche du launch que ça soit GOW, Horizon, Uncharted, TLOUP2, GOT, DG, DS, Spider-Man ils ont tous eu droit mais bon c'était sur PS4 disons que ça passait encore, là ça fait un peu tache pour un titre exclusif et soit disant pensé de A à Z pour la PS5 et en plus le jeu est moins impressionnant qu'un Spider-Man 2 pourtant sorti il y a 2 ans ou encore Ratchet Rift Apart qui a 4 ans sur la même console je trouve que ça fait tache et pas très ambitieux, si c'est tout ce qu'ils peuvent faire après 5 ans c'est vraiment minable, perso je m'attends à plus de la part des 1st party ils n'ont aucune excuse.
niflheim
posted
the 09/18/2025 at 06:19 PM
Comme GoW R,
Graphics level 3 incoming
Seuls les vrais savent
Comparaison entre
Ghost of Yotei
(Atsu face au mont Yotei)
et
GoW R
(Atreus face au mur de Hrimthur)
Quelle finesse graphique !
Il y a les
PS Studios
et les autres...
51love
posted
the 09/18/2025 at 07:35 PM
leonr4
ça ne me gêne pas que Sony fasse du CGI juste avant la sortie d’un jeu, sur PS5 encore, et sur PS6 s'ils en ont envie
Ce qui me gêne plus, c’est que le Sony de l’ère PS5 n’est globalement pas au niveau attendu, a la fois techniquement et qualitativement.
Sur PS4, aucun studio n’aurait eu les moyens de sortir un jeu aussi ambitieux qu’un RDR2, mais malgré tout ils ont su proposer des expériences qui, au moins en apparence, n’avaient rien à envier.
Là, sur cette génération, on dirait qu’ils sont restés bloqués sur leurs expériences solo PS4 alors que l'industrie continue d'avancer.
Quand tu vois les nouveaux standards techniques current-gen, quand tu vois GTA6 arriver, quand tu sais que TW4 va devoir mettre la barre encore plus haut que TW3 en terme d'ambition, tu te demandes quel jeu Sony sera capable de rivaliser avec de telles productions.
Ils sont déjà pas capables de sortir des jeux aussi ambitieux que des Elden Ring ou des Baldur's Gate 3 pourtant pas des foudres techniquement
On verra avec Intergalactic, qui va certainement envoyer du lourd ok. On n’est pas à l’abri non plus d’un AAAAA de Santa Monica avant la fin de la génération… mais à part ça, avant la sortie de la PS6?
Et cette année encore, on reste dans la lignée de ce debut de generation : ce n’est pas ce GoY qui s’annonce sympathique mais sans sembler incroyable, ou les collab comme DS2 qui divise au moins autant que le premier, ou Lost Soul Aside, jugé médiocre par presque tout le monde (autant ceux qui l’ont fait que ceux qui se sont fais une idée à partir de la demo et des vidéos), qu’ils vont changer la donne.
guiguif
posted
the 09/18/2025 at 07:51 PM
51love
ou Lost Soul Aside, jugé médiocre par presque tout le monde (autant ceux qui l’ont fait que ceux qui se sont fais une idée à partir de la demo et des vidéos)
Moyen, pas médiocre.
Médiocre c'est le DLC de ton GOTY qui est dans le rouge
51love
posted
the 09/18/2025 at 08:04 PM
guiguif
Mon GOTY?
Lequel de Blue Prince, Silksong ou Clair Obscur a eu un DLC dans le rouge?
Bananza est un des meilleurs jeux de sa categorie, et objectivement le plus ambitieux sorti à ce jour, mais son DLC a 20€ est du foutage de gueule
A partir du moment ou LSA a été evalué très en dessous de la moyenne des jeux, je vois pas en quoi le terme médiocre n'est pas approprié.
guiguif
posted
the 09/18/2025 at 08:16 PM
51love
Bah nan 12/20 de moyenne c'est pas médiocre, c'est moyen.
Nier est-il médiocre ?
51love
posted
the 09/18/2025 at 08:44 PM
guiguif
12/20 par une presse en moyenne extremement clemente, 4/10 par le divin chauve, 4.7/10 sur sens critique, oui sur les 3 front c'est médiocre pour etre gentil...
Maintenant, on va pas oser la comparaison avec NieR
Car même s'il est médiocre sur bien des aspects, c'est un (des rares) jeu qui a une identité tellement forte, portée par une OST et un univers parmi ce que le jeu vidéo nous a offert de plus marquant dans son histoire...
Il aura donc malgré tout laissé une trace forte dans l'industrie, ce que LSA, à l'image de 99.99999% des jeux 60 meta, ne fera jamais.
guiguif
posted
the 09/18/2025 at 08:50 PM
51love
par une presse en moyenne extremement clemente
Une presse qui aime surtout defoncer quand ils voient que la porte est ouverte pour le faire
Et pourtant il a eu un meta "mediocre".
Il aura donc malgré tout laissé une trace forte dans l'industrie,
Non, uniquement chez les joueurs de niche, même le remaster malgré l'aura d'Automata n'a pas fait le quart de ses ventes.
k13a
posted
the 09/18/2025 at 08:54 PM
Un jeu avec 60 de moyenne n'est pas un mauvais jeu, simplement un jeu ordinaire qui plaira à certaine personne. Désormais pour beacoup si un jeu n'a pas une note supérieur à 80% c'est un mauvais jeu... hallucinant.
51love
posted
the 09/18/2025 at 09:07 PM
guiguif
on a deja eu la discussion 400 fois, les sites qui l'ont le mieux noté donnent en moyenne des 80% aux jeux, comme gamersky, et frolent le 0% de mauvaises notes.
https://www.metacritic.com/publication/gamersky/
Libre a chacun d'apporter de la crédibilité à ce genre de site, et aux moyennes meta qui sont quasi systematiquement bcp plus elevés que les avis des joueurs car les 2/3 des sites sont ultra complaisants.
La presse qui aime defoncer quand elle voit des portes ouvertes, c'est une légende urbaine, mais la presse quasi systématiquement clémente avec les jeux et les éditeurs qui les font vivre, c'est le quotidien.
Pour NieR, bah oui tu comprends ce que je veux dire, chez les joueurs fans de JRPG il fait parti des jeux préférés, il a 7.9 sur senscritique d'ailleurs, un des rares jeux a avoir eu une bien meilleure eval des joueurs par rapport à la presse.
mais son univers et surtout son OST ont touché un peu largement que ce public.
k13a
je dis simplement que les notes de la presse ont assez peu de valeur, et qu'elle surnote tres largement. D'ailleurs NieR et son 67 meta, c'est un de mes BGE malgré des gros defauts, donc bon...
k13a
posted
the 09/18/2025 at 09:18 PM
51love
C'est une des raisons que je préfère voir des review sans note. Certaines licences se voit donner des notes trop élevés quand des studios moins importants se voient parfois recevoir des critiques plus sévères que ce qu’ils mériteraient. Depuis que les journalistes se font payer des choses ou envoyer des trucs leur avis est souvent biaisé que ce soit voulu ou non.
51love
posted
the 09/18/2025 at 09:20 PM
k13a
oui pareil, d'ailleurs plus que les notes, ce sont surtout les points positifs et negatifs que je regarde, ça a bcp plus de valeur, et en fonction de mes goûts je sais déjà nettement plus si ça va me plaire qu'une vulgaire note qui reflete souvent pas du tout le contenu du test
guiguif
posted
the 09/18/2025 at 09:57 PM
51love
Gamersky reste plus crédible que ceux qui lui ont mis 4, voir pire 2 juste pour le plaisir de faire mal aux devs comme j'ai pu voir dans l'une des notes PC.
Pour Nier ça reste de la niche et le remaster s'est a peine plus vendu que l'original malgré la sortie PC et l'aura de Nier Automata.
Le jeu était très bon à l’époque malgré ses defauts et faisait parti de mes RPG préféré aussi, mais le remaster m'a montré qu'il avait vieilli et je me suis beaucoup plus ennuyé dessus qu'a l’époque.
51love
posted
the 09/18/2025 at 11:08 PM
guiguif
un 8 est peut on plus crédible pour ce jeu qu'un 4 ou un 2, je sais pas mais c'est pas l'impression que j'en ai.
Et le mec qui lui a donné une étoile sur 5, c'est son avis, c'est sévère certainement mais je pense pas qu'il y ait une volonté autre que simplement parler de son expérience. Il a l'air même désolé dans sa conclusion mais il s'est ennuyé de bout en bout et n'a pas aimé les combats donc forcément....
Niche ou pas, NieR a marqué les joueurs, et bcp plus que la plupart des jeux de l'époque qui se sont vendus nettement plus que lui pourtant, comme FF13.
D'ailleurs c'est un jeu qui est régulièrement cité par les joueurs en exemple, sur les forums et dans les top jeux.
C'est un jeu qui fait parti de l'histoire du JV et qui a laissé une trace, d'estime et critique par les joueurs, au final bcp plus que commercial.
Aller bonne nuit++
bladagun
posted
the 09/18/2025 at 11:29 PM
C'est la futur pub quoi
guiguif
posted
the 09/19/2025 at 12:04 AM
51love
Parce que les joueurs ont pardonné toutes les lacunes grâce à la DA, les musiques et l'histoire, moi le premier à l’époque.
C'est la meme chose avec Drakengard 3, meta inférieur a LSA, pourtant les joueurs ont l'air de l'avoir pardonné alors que le gameplay était très pauvre et le rendu digne d'une PS2 le framerate moisie en bonus.
taiko
posted
the 09/19/2025 at 06:37 AM
Ça me fait toujours rire de penser que certains disent que les gameplay sont photoréaliste maintenant et qu'on a atteint un plafond graphique alors qu'on est encore loin d'atteindre juste ce niveau de cgi.
Pourquoi toutes ces suites 1.5 de Sony ont mis autant de temps à sortir?
Sony n'aura définitivement et pour l'instant proposé que ça sur cette gen. Heureusement que ND est parti sur une nouvelle licence. Ça fait au moins une nouvelle IP. Qu'elle soit bonne ou non (mais je leur fais confiance. Les développeurs de talent doivent bien être quelques part.)
raioh
posted
the 09/19/2025 at 07:42 AM
Fuji
51love
posted
the 09/19/2025 at 05:12 PM
guiguif
oui, apres je dirais pas 'pardonner', meme si je comprends tres bien ce que tu veux dire.
Pour moi, tout est question de feeling, le jeu peut etre médiocre sur bien des points, mais si derrière tu t'amuses dessus, s'il te marque durablement par ses qualités, je parle pas de pardon ici, c'est une question d’appréciation globale.
ALors oui NieR manette en mains c'était médiocre, mais le lore, l'histoire, les personnages, l'écriture globale, la mise en scene, les musiques m'ont fait tombé amoureux de ce jeu malgré ses defauts.
C'est un peu comme une femme, tu peux l'aimer pour toutes ses qualités, en sachant qu'elle a des defauts comme tout le monde, mais tu lui pardonnes pas ses defauts à proprement parler, tu l'aimes comme elle est avec ses imperfections.
Et c'est aussi un peu pour les memes raisons que j'aime Xenogears au moins tout autant que NieR, qui partage lui aussi pas mal de defaut de ce premier, qui est pourtant un jeu qui a marqué énormément de joueurs du genre JRPG.
Mais c'est pour ça qu'il est osé de faire la comparaison avec LSA, c'est pas un jeu qui malgré de gros defauts peut pretendre etre un des meilleurs jeux de son genre pour autant visiblement parce qu'il oscille entre le mauvais et le bon tout au plus sur tous les aspects. Il y a rien dans ce jeu qui lui permet de se differencier des meilleurs jeux du genre, voire meme de faire mieux sur quelques aspects comme NieR.
