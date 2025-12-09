profile
nicolasgourry > blog
Nintendo X Koei Tecmo : une collaboration qui ne s'arrête plus


( 2018 )


( 2019 )


( 2020 )


( 2022 )

Prochainement


( 2025 )


( 2026 )

Je pense que l'on peut imaginer qu'ils ont fait partie des premiers à avoir le Kit NS2 (qui est remis au compte goûte, si j'ai bien compris). S'il y a bien un éditeur tiers sur qui Nintendo peut compter pour la NS2, c'est bien lui.

D'ailleurs d'autres jeux arrivent sur NS2 de leur part :
FATAL FRAME II : Crimson Butterfly REMAKE
Dynasty Warriors : Origins
One Piece : Pirate Warriors 4 Nintendo Switch 2 Edition
Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack
Et déjà sortie :
WILD HEARTS S
Nobunaga’s Ambition: Awakening Complete Edition
    kevinmccallisterrr
    posted the 09/12/2025 at 09:10 PM by nicolasgourry
    comments (9)
    masharu posted the 09/12/2025 at 09:16 PM
    Pokémon Pokopia est leur 2e collaboration avec Pokémon, le premier jeu a été Pokémon Conquest sur DS.
    kadaj68800 posted the 09/12/2025 at 09:27 PM
    J'espère juste qu'ils moderniseront la maniabilité de l’héroïne dans Fatal Frame 2....parce que là je joue à celui sorti sur Wii U, la prêtresse des eaux sombres......et mon dieu qu'elle se dirige comme un poids lourd.
    gat posted the 09/12/2025 at 10:07 PM
    C’est vraiment trop génial Nico
    nicolasgourry posted the 09/12/2025 at 10:18 PM
    gat c'est un constat, dommage que c'est des jeux qui m'intéressent pas (Il y a juste eu Fire Emblem : Three Houses que j'ai acheté et c'est pas le prochain Hyrule Warriors et Pokemon qui vont me donner envie).
    arquion posted the 09/12/2025 at 10:38 PM
    Pokopia qui semble moins propre que le 1er DQ builders, c'est dire... (mais bon, je garde ce Pokopia d'un coin de l'oeil).
    tripy73 posted the 09/12/2025 at 10:49 PM
    Clairement les mecs sont super productif concernant les jeux réaliser pour Nintendo, à ce train là, ils vont finir par avoir un studio dédié comme avec Bandai Namco. Après perso aucun jeu listé ici ne m'intéresse.

    nicolasgourry : petite erreur de vidéo pour le 2ème FE, tu as mis 3H alors que je pense que c'est Engage que tu voulais mettre
    nicolasgourry posted the 09/12/2025 at 10:54 PM
    tripy73 Fire Emblem Engage c'est Intelligent Systems ^^
    tripy73 posted the 09/12/2025 at 10:57 PM
    nicolasgourry : ah ok je savais pas Je viens de voir que le second c'est Three Hopes et pas Three Houses, sorry Je crois qu'il temps pour moi d'aller me coucher
    sardinecannibale posted the 09/13/2025 at 12:17 AM
    Ils savent faire de bons jeux.
