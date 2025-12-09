« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Je pense que l'on peut imaginer qu'ils ont fait partie des premiers à avoir le Kit NS2 (qui est remis au compte goûte, si j'ai bien compris). S'il y a bien un éditeur tiers sur qui Nintendo peut compter pour la NS2, c'est bien lui.
D'ailleurs d'autres jeux arrivent sur NS2 de leur part :
FATAL FRAME II : Crimson Butterfly REMAKE
Dynasty Warriors : Origins
One Piece : Pirate Warriors 4 Nintendo Switch 2 Edition
Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack
Et déjà sortie :
WILD HEARTS S
Nobunaga’s Ambition: Awakening Complete Edition
nicolasgourry : petite erreur de vidéo pour le 2ème FE, tu as mis 3H alors que je pense que c'est Engage que tu voulais mettre