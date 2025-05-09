– Il y a des coupes sur Switch 2, mais aussi de la continuité.– Les effets de ray tracing sont conservés.– Les différences de luminosité sur Switch 2.– La version Switch 2 est parfois un peu grossière et peut sembler trop sombre ou manquer de lumière.– Il y a aussi des cas où la lumière ressemble à celle de la Xbox Series S, voire où la Switch 2 est meilleure.– La résolution du ray tracing est probablement moins bonne sur Switch 2, avec des résultats plus flous sur les surfaces lisses.– Les ombres sont plus floues et plus anguleuses sur Switch 2.– Les ombres ont tendance à être plus floues et plus "pixélisées" sur la Switch 2.– La brume volumétrique est réduite sur Switch 2, mais les nuages volumétriques sont bons.– D'autres modifications et suppressions diverses d'actifs.– Seulement 20 Go, soit un tiers des autres versions.– La densité du feuillage et de l'herbe a été réduite sur Switch 2.– Le jeu utilise le DLSS avec le DRS.– Star Wars Outlaws a une résolution de type de 720p sur Switch 2, avec une résolution de sortie de 1440p lorsqu'il est en salon.– 540p en mode portable, mais 1080p grâce au DLSS.– Objectif de 30 images par seconde pour Star Wars Outlaws sur Switch 2.– Les performances sont plutôt stables, sans problème de framerate.– Les menus fonctionnent à 60 images par seconde.– Certaines cinématiques ont de légères baisses de framerate.– la distance d'affichage est réduite en mode portable.