« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
– Il y a des coupes sur Switch 2, mais aussi de la continuité.
– Les effets de ray tracing sont conservés.
– Les différences de luminosité sur Switch 2.
– La version Switch 2 est parfois un peu grossière et peut sembler trop sombre ou manquer de lumière.
– Il y a aussi des cas où la lumière ressemble à celle de la Xbox Series S, voire où la Switch 2 est meilleure.
– La résolution du ray tracing est probablement moins bonne sur Switch 2, avec des résultats plus flous sur les surfaces lisses.
– Les ombres sont plus floues et plus anguleuses sur Switch 2.
– Les ombres ont tendance à être plus floues et plus "pixélisées" sur la Switch 2.
– La brume volumétrique est réduite sur Switch 2, mais les nuages volumétriques sont bons.
– D'autres modifications et suppressions diverses d'actifs.
– Seulement 20 Go, soit un tiers des autres versions.
– La densité du feuillage et de l'herbe a été réduite sur Switch 2.
– Le jeu utilise le DLSS avec le DRS.
– Star Wars Outlaws a une résolution de type de 720p sur Switch 2, avec une résolution de sortie de 1440p lorsqu'il est en salon.
– 540p en mode portable, mais 1080p grâce au DLSS.
– Objectif de 30 images par seconde pour Star Wars Outlaws sur Switch 2.
– Les performances sont plutôt stables, sans problème de framerate.
– Les menus fonctionnent à 60 images par seconde.
– Certaines cinématiques ont de légères baisses de framerate.
– la distance d'affichage est réduite en mode portable.
Trop bien !
Donc on a :
- Un jeu open world
- Avec un RT global illumination, RT reflexions, et un Ray Tracing globalement meilleur que celui de la serie S (!)
- Des nuages volumétriques
- Finalement assez peu de cutbacks par rapport au jeu original
- A 30 fps stables
- En 1440p !!
Le tout sur une machine portable hybride, qui pompe 30 Watts en docked et 10 Watts en portables !!!
Mais chapeau bas Nvidia !! Quelle machine sans déconner ! Je suis sincèrement très impressionné, je pensais pas avoir un tel niveau sur cette machine. Quand on voit le jeu sur les machines hybrides concurrentes... Pourtant bien plus chères et pompant bien plus de Watts parfois, c'est tout simplement incroyable.
Les ingénieurs de chez Massive ont fait un travail remarquable, et vraiment, maintenant plus que jamais, j'ai hâte que Nintendo lui même se mette a véritablement exploiter sa propre machine. Avec tout ce potentiel technique et graphique !!! Imaginez un Xenoblade, un Zelda !!
Non vraiment, je suis sur le cul. Je défendrai cette console encore plus à l'avenir. C'est une merveilleuse pièce d'architecture qui vaut chaque euro investi dedans.
Faut aussi reconnaître quand Ubi ne fait pas de la merde
manon75 GTA6 sera d'un tout autre niveau, je doute très fortement que ce soit possible à moins de compromis monstrueux.
Quand je pense qu'on avait la GameBoy Color alors que la PS1/Saturn/N64 occupaient nos salons, la frontière entre portable et fixe s'est tellement amoindri!!
Au moins ça le mérite de situer la switch2.
Résultats honnête. Mais avec un peu plus de temps.....peut être que.
Rassure moi tu troll quand même
C'est juste incomparable en fait......
Vous dite clairement que le moteur tech de GTA 6 = Moteur tech de SW Outlaws alors que ça sera pas du tout le même niveau.........
GTA 6 si il tourne sur Switch 2 ils vont devoir virer un max de chose pour que ça puisse tourner un minimum et je parle même pas de la gueule du jeu un peu comme The Witcher 3 sur Switch une horreur absolu en comparaison des autres support globalement ça ne sera plus le même jeu (sauf pour l'histoire et le gameplay)
Tu le dis toi même "Avec beaucoup d'ajustement" en gros si ils vire la majeur parti des choses pour être plus vrai ^^
Tu sais tous est une question d'optimisation. De temps.
La seul chose qui me fais dire que gta6 n'arrivera pas sur switch2, enfin pas avant la fin de la gen, c'est qu'il n'y a pas eu gta5. Tous les autres gta sauf le 1 et le 2 sont sortie sur switch.
Et il avais sortie un épisode dédiés a la DS, gta chinarown wars.
Donc en l'état s'il y a une possibilité......
Et pourquoi ça serais pas le même? Ça sera strictement identique dans la construction des niveau.
Tu parle de witcher 3, mais j'ai pas etais dépaysé entre la version ps4 et switch ( mais faut pas jouer en portable)
Donc c'est le meme jeux, avec une distance d'affichage réduite, des textures plus basse, moins d'effet, et un fram rate plus bas et pas forcément stable......
Mais, la question est combien de joeurs switch2 aurai etais intéressée...car bon on est sur une consoles Nintendo, et vu que Nintendo laisse que des miettes.....
Mec, y a carrément une génération de différent (et je suis sympa) entre le moteur de GTA 6 et SW Outlaws. Tu es vraiment en train de me sortir que c'est la même chose ?
"Et pourquoi ça serais pas le même? Ça sera strictement identique dans la construction des niveau."
Tu es au courant que déjà pour que SW Outlaws tourne sur Switch 2, plein de choses ont été revues à la baisse ? Par rapport aux autres supports (même par rapport à la S), j'imagine bien que GTA VI, qui va avoir un nombre incroyable de PNJ (bien plus que SW Outlaws) et des choses techniques bien plus poussées, ça risque de ne pas plaire à la Switch 2
Rien que le system dédié à l'eau dans GTA VI serait surement supprimé de la Switch 2......
"Tu parle de witcher 3, mais j'ai pas étais dépaysé entre la version ps4 et switch ( mais faut pas jouer en portable)"
Ah oui donc en gros faut pas jouer avec le principe même de la Switch....plutôt drôle quand la Switch 2 est vendue car elle est portable.
"Donc c'est le meme jeux, avec une distance d'affichage réduite, des textures plus basse, moins d'effet, et un fram rate plus bas et pas forcément stable....."
Donc en gros c'est pas le même jeu (comme je dis juste l'histoire et le gameplay reste) mais tout le reste non....
Donc en gros c'est pas le même jeu (comme je dis juste l'histoire et le gameplay reste) mais tout le reste non....
Donc en gros ce n'est pas le même jeu (comme je dis, juste l'histoire et le gameplay restent), mais tout le reste non....
Pour aller dans l'extrême, quand tu me vends un jeu avec des visuels dingue ou autre, je ne m'attends pas à avoir un jeu techniquement de la N64. Cela me rappelle juste l'époque où on te montrait des vidéos CGI et les devs te disaient "SI c'est le jeu tkt" alors que pas du tout.
Les gens ont chier sur CD Projekt à cause de ça avec leur jeu The Witcher 3 et Cyberpunk les gens ont chier sur Ubi avec leur jeu Watch Dogs à cause de ça.
Les gens ont chier sur CD Projekt à cause de ça avec leur jeu The Witcher 3 et Cyberpunk les gens ont chier sur Ubi avec leur jeu Watch Dogs à cause de ça.
Les gens ont chié sur CD Projekt à cause de ça avec leur jeu The Witcher 3 et Cyberpunk, les gens ont chié sur Ubi avec leur jeu Watch Dogs à cause de ça.
On te vend un produit avec telle chose ou telle chose. Je veux ce que l'on m'a vendu, mais sur Switch 2 c'est "vous allez avoir le même jeu que les joueurs PS ou Xbox", mais pas vraiment. En fait, ils précisent pas "sauf que vous aurez des jeux baveux ou encore des choses en moins"
C'est mon avis
Mais mon avis, c'est qu'il est pas forcément bon de jouer a certains jeux en nomade..
Après pour l'eau de gta6, on a rien vu. On sait pas si c'est du précalculer, ni les interaction possible...
La gamecube offrais le meilleur rendu de la gen ps2, c'est pas forcément qu'une question de puissance seul.....tu prends star fox adventure , quand tu taper avec le bâton de cristal sur une colonne d'eau, il y a un rendu par rapport au coup. Dans résistance sur ps3, une petite colonne tomber du plafond, colonne en 2D, fin comme du papier, et il se passe rien quand tu te mets dessous...pourtant on est sur ps3.
Mais mon avis, c'est qu'il est pas forcément pas bon de jouer a certains jeux en nomade..
Après pour l'eau de gta6, on a rien vu. On sait pas si c'est du précalculer, ni les interaction possible...
La gamecube offrais le meilleur rendu de la gen ps2, c'est pas forcément qu'une question de puissance seul.....tu prends star fox adventure , quand tu taper avec le bâton de cristal sur une colonne d'eau, il y a un rendu par rapport au coup. Dans résistance sur ps3, une petite colonne tomber du plafond, colonne en 2D, fin comme du papier, et il se passe rien quand tu te mets dessous...pourtant on est sur ps3.