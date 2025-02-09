« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
XBOxMag 7/10
Daemon X Machina : Titanic Scion est un bon jeu de mécha qui offre une proposition solide et consistante aux joueurs qui apprécient la personnalisation de leur machine et de son équipement. L’histoire, prévisible, reste agréable à suivre et l’intégration du monde ouvert est un choix pertinent, bien qu’il mérite d’être peaufiné. On aurait aimé que certains éléments soient approfondis, que l’expérience soit un peu plus variée ou encore que le titre bénéficie d’une partie technique à la hauteur des machines actuelles. Mais qu’importe, on a tout de même passé un bon moment sur ce Daemon X Machina : Titanic Scion et au final c’est tout ce qui compte.
Geeko 6,7/10
6 ans après le dernier opus, sorti sur Switch, Marvelous nous livre une suite qui conserve ce qui a fait le succès de son précédent jeu de méchas (le style cel-shading, le mécha ultra-personnalisable et les combats contre des ennemis titanesques) et qui apporte quelques petites nouveautés (le système de ciblage, les niveaux semi-open world notamment). Ceci étant dit, Titani Scion peine toujours à convaincre malgré ses atouts, la faute à un manque de moyens. Le cel-shading joue trop souvent les cache-misère, le gameplay reste très chaotique et manque de précision et le jeu ne joue clairement pas dans la même cour qu’un Armored Core VI, optant pour une dimension plus RPG.
Bah encore heureux... car en fait on n'a pas tous envie de se manger que du soul like avec des boss qui peuvent vous eclater en 2s... va falloir arreter avec cette grille de lecture sur les jeux. Vraiment
Je suis d'accord, des jeux ultra dure, pour ceux qui s'amuse, pas de problème, mais merci de pas généralisé au hardcore gamers, une difficulté normal, c'est bien suffisant pour beaucoup et plus fun pour certains, donc, difficulté on doit pouvoir choisir.
Alors oui c'est kojima, oui les quelques mechas ont de la gueule, mais globalement c'est vraiment vraiment vraiment pas foufou.
Un LBX sur 3DS lui met une fessée sans problème.
Sauf qu'Armored Core VI n'est pas du tout un Souls Like. De la même façon, arrêtons d'utiliser ce terme pour tout et n'importe quoi.
C'est pas parce que c'est dur et fait par FS que c'est à ranger dans cette catégorie.
il me faut de la simplicité maintenant dans les mécaniques, je prefere que la compléxité vient du "skill" mais pas dans les mécaniques d'un jeu.
donc le fameux "easy to play, hard to master"
ici c'est "hard to play" j'ai trouvé
C'est sympa mais c'est pas un grand jeu
Ah oui, donc les Ninja Gaiden et Devil May Cry sont des souls like aussi en fait. Cuphead aussi tiens, pourquoi pas. C'est difficile avec des boss dans des arènes
Tu m'étonnes que tu le ranges dans cette catégorie avec une définition comme celle-là. Bref...