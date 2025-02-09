XBOxMag 7/10

Geeko 6,7/10

Daemon X Machina : Titanic Scion est un bon jeu de mécha qui offre une proposition solide et consistante aux joueurs qui apprécient la personnalisation de leur machine et de son équipement. L’histoire, prévisible, reste agréable à suivre et l’intégration du monde ouvert est un choix pertinent, bien qu’il mérite d’être peaufiné. On aurait aimé que certains éléments soient approfondis, que l’expérience soit un peu plus variée ou encore que le titre bénéficie d’une partie technique à la hauteur des machines actuelles. Mais qu’importe, on a tout de même passé un bon moment sur ce Daemon X Machina : Titanic Scion et au final c’est tout ce qui compte.6 ans après le dernier opus, sorti sur Switch, Marvelous nous livre une suite qui conserve ce qui a fait le succès de son précédent jeu de méchas (le style cel-shading, le mécha ultra-personnalisable et les combats contre des ennemis titanesques) et qui apporte quelques petites nouveautés (le système de ciblage, les niveaux semi-open world notamment). Ceci étant dit, Titani Scion peine toujours à convaincre malgré ses atouts, la faute à un manque de moyens. Le cel-shading joue trop souvent les cache-misère, le gameplay reste très chaotique et manque de précision et le jeu ne joue clairement pas dans la même cour qu’un Armored Core VI, optant pour une dimension plus RPG.