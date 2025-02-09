profile
Daemon X Machina : Titanic Scion
name : Daemon X Machina : Titanic Scion
platform : PC
editor : Marvelous
developer : Marvelous First Studio
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
Daemon X Machina : Titanic Scion...critiques mitigées ?




XBOxMag 7/10
Daemon X Machina : Titanic Scion est un bon jeu de mécha qui offre une proposition solide et consistante aux joueurs qui apprécient la personnalisation de leur machine et de son équipement. L’histoire, prévisible, reste agréable à suivre et l’intégration du monde ouvert est un choix pertinent, bien qu’il mérite d’être peaufiné. On aurait aimé que certains éléments soient approfondis, que l’expérience soit un peu plus variée ou encore que le titre bénéficie d’une partie technique à la hauteur des machines actuelles. Mais qu’importe, on a tout de même passé un bon moment sur ce Daemon X Machina : Titanic Scion et au final c’est tout ce qui compte.

Geeko 6,7/10
6 ans après le dernier opus, sorti sur Switch, Marvelous nous livre une suite qui conserve ce qui a fait le succès de son précédent jeu de méchas (le style cel-shading, le mécha ultra-personnalisable et les combats contre des ennemis titanesques) et qui apporte quelques petites nouveautés (le système de ciblage, les niveaux semi-open world notamment). Ceci étant dit, Titani Scion peine toujours à convaincre malgré ses atouts, la faute à un manque de moyens. Le cel-shading joue trop souvent les cache-misère, le gameplay reste très chaotique et manque de précision et le jeu ne joue clairement pas dans la même cour qu’un Armored Core VI, optant pour une dimension plus RPG.
    posted the 09/02/2025 at 01:15 PM by nicolasgourry
    comments (18)
    lazer posted the 09/02/2025 at 01:26 PM
    J'ai ponsé la demo et perso le jeu m'as bien convaincu
    cyr posted the 09/02/2025 at 01:37 PM
    A voir. Mais a petit prix.Si depuis il y a pas eu des annonces.
    gaymer40 posted the 09/02/2025 at 02:03 PM
    J' ai lancé la demo, et dès que la minuscule bulle de dialogue est apparue, j' ai désinstallé le jeu, et annulé ma précommande, du coup j' ai opté pour cronos
    ippoyabukiki posted the 09/02/2025 at 02:33 PM
    le jeu ne joue clairement pas dans la même cour qu’un Armored Core VI

    Bah encore heureux... car en fait on n'a pas tous envie de se manger que du soul like avec des boss qui peuvent vous eclater en 2s... va falloir arreter avec cette grille de lecture sur les jeux. Vraiment
    choroq posted the 09/02/2025 at 02:39 PM
    ippoyabukiki

    Je suis d'accord, des jeux ultra dure, pour ceux qui s'amuse, pas de problème, mais merci de pas généralisé au hardcore gamers, une difficulté normal, c'est bien suffisant pour beaucoup et plus fun pour certains, donc, difficulté on doit pouvoir choisir.
    rogeraf posted the 09/02/2025 at 02:45 PM
    Zut. J'irais alors sur Zone of the enders que je n'ai pas fait sur PS4 et PSVR ...
    ippoyabukiki posted the 09/02/2025 at 02:55 PM
    rogeraf tu es au courant que Zoen of the enders a un gameplay absolument pourrave ? Que les voix anglaises sont à se taper la tête contre le mur ? (oui on est sur du bon gros texan comme dans leurs dessins animés, c'est à vomir).
    Alors oui c'est kojima, oui les quelques mechas ont de la gueule, mais globalement c'est vraiment vraiment vraiment pas foufou.

    Un LBX sur 3DS lui met une fessée sans problème.
    akinen posted the 09/02/2025 at 03:00 PM
    ippoyabukiki de mon côté c’est un de mes jeux préférés. J’adore le gameplay et il a le meilleur trailer
    ippoyabukiki posted the 09/02/2025 at 03:02 PM
    akinen le 2 ou le 1 ? La version sortie en france ou une version Undub sur pc ?
    kurosu posted the 09/02/2025 at 03:09 PM
    ippoyabukiki ZOE2 reste un de mes jeux préférés, pas parceque c'est du Kojima
    terminagore posted the 09/02/2025 at 03:12 PM
    ippoyabukiki

    Sauf qu'Armored Core VI n'est pas du tout un Souls Like. De la même façon, arrêtons d'utiliser ce terme pour tout et n'importe quoi.
    C'est pas parce que c'est dur et fait par FS que c'est à ranger dans cette catégorie.
    ippoyabukiki posted the 09/02/2025 at 03:21 PM
    terminagore C'est clairement dans la veine des soul like avec un jeu hardcore volontairement bien difficile où on affronte des boss dans des arenes et non dans le monde basique
    malroth posted the 09/02/2025 at 03:33 PM
    j'ai trouvé le jeu bcp trop compliqué perso, bcp de choses à voir dans le HUD, trop de reglages de machin bidule, perso je me fais vieux pour des trucs comme ça

    il me faut de la simplicité maintenant dans les mécaniques, je prefere que la compléxité vient du "skill" mais pas dans les mécaniques d'un jeu.

    donc le fameux "easy to play, hard to master"

    ici c'est "hard to play" j'ai trouvé
    soulfull posted the 09/02/2025 at 03:34 PM
    akinen kurosu ippoyabukiki zoe 2 a un excellent gameplay qui fait le taf encore maintenant. Maintenant je suis d'accord les voix anglaises sont pourries par rapport aux voix jap.
    ippoyabukiki posted the 09/02/2025 at 03:40 PM
    soulfull franchement il existe quoi, 3/4 coups différents ? Les ennemis sont très très peu variés. C'est TRES répétitif. Du couloir, du couloir, du couloir. Les mêmes ennemis encore et encore et à la fin un boss qui bouge de partout interrompu par des phases de dialogues histoire de faire monter la pression.
    C'est sympa mais c'est pas un grand jeu
    rogeraf posted the 09/02/2025 at 04:09 PM
    ippoyabukiki ah, je croyais qu'il avait eu des bons échos ( ils en ont fait 2 je crois des zone of the enders). La version Steam VR peu etre ?
    akinen posted the 09/02/2025 at 04:15 PM
    ippoyabukiki le 2. J’ai revu les cutscenes en jap après coup !
    terminagore posted the 09/02/2025 at 04:24 PM
    ippoyabukiki

    Ah oui, donc les Ninja Gaiden et Devil May Cry sont des souls like aussi en fait. Cuphead aussi tiens, pourquoi pas. C'est difficile avec des boss dans des arènes
    Tu m'étonnes que tu le ranges dans cette catégorie avec une définition comme celle-là. Bref...
