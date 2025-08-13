accueil
Hermen Hulst : Nous voulons sortir nos jeux solo sur d'autres plateformes .
Hermen Hulst et Hideaki Nishino (CEO PlayStation) à propos des portages de jeux solo narratifs
"Nous sommes vraiment soucieux d'amener nos franchises consoles à un nouveau public"
"Nous réfléchissons à la possibilité et à la manière dont nous adaptons nos titres solo phares à d’autres plateformes"
"L’expérience PlayStation n'est pas juste une histoire de hardware console. Ce n'est pas non plus juste une histoire de contenu. C'est avant tout une communauté"
Ils n'ont pas le même maillot mais ils ont la même vision
2
Likes
Who likes this ?
akinen
,
tripy73
posted the 08/13/2025 at 06:23 PM by negan
negan
comments (
25
)
negan
posted
the 08/13/2025 at 06:24 PM
Mais c'est que les GAas
sickjackz
posted
the 08/13/2025 at 06:27 PM
Si ça inclu vraiment les jeux solo first party, ils vont juste se saborder.
Beaucoup de gens abandonneront leur hardware.
churos45
posted
the 08/13/2025 at 06:38 PM
Microsoft visionnaire
altendorf
posted
the 08/13/2025 at 06:39 PM
La pêche est bonne.
arquion
posted
the 08/13/2025 at 06:40 PM
sickjackz
même avis
zekk
posted
the 08/13/2025 at 06:55 PM
Au moins c'est clair
skuldleif
posted
the 08/13/2025 at 06:57 PM
sickjackz
ah ouep ils iront ou? Et pourquoi?
On parle de personne qui ont une ludo demat ,qui cherchent une expérience console sans prise de tête ..
Les gars vous raisonnez dans votre bulle
guiguif
posted
the 08/13/2025 at 07:01 PM
zekk
sickjackz
altendorf
arquion
https://x.com/GoldenGeekBlog/status/1955190931847581961
La video a 1:17, c'est un peu plus nuancé, genre le petit "nous devons etre prudent sur comment et
si
nous devons porter nos jeux sur les autres plateformes" (en parlant des AAA qu'il différencie) qui saute dans la trad version Pro-M
shambala93
posted
the 08/13/2025 at 07:03 PM
guiguif
Tu finiras par acheter une Xbox avec les jeux PlayStation ahah
wickette
posted
the 08/13/2025 at 07:04 PM
En réalité ils disent que oui on va ramener des titres mais on va faire très attention surtout sur nos jeux solo car très "differentiator" (en gros c'est nos system sellers quoi)
Maintenant la réalité, c'est de croire qu'ils ne vont pas causer du tord à la marque quand ce sont les mêmes qui ont effectué ce push VR2 et GaaS cataclysmique (dont le rachat de Bungie)
.
Si c'est des jeux comme Helldivers 2 je pense c'est pas un soucis mais les jeux solo type Horizon, GoW ou les licences phares type Gran Turismo ce sera tellement wtf
, ils vont ruiner leurs ventes hardware pour 300K ventes sur xbox
negan
posted
the 08/13/2025 at 07:06 PM
shambala93
Moi je prend la prochaine Xbox et logiquement j'aurais steam dedans ( donc Playstation )
wickette
ils vont ruiner leurs ventes hardware pour 300K ventes sur xbox
Il y a pas que Xbox hein tu peu aussi sortir des jeux sur la console leader la NS1 et 2
keiku
posted
the 08/13/2025 at 07:09 PM
comme je dis même vision , même fin... wait and see
pcsw2
posted
the 08/13/2025 at 07:10 PM
Je vois bien un Day gone porter sur d'autre support et pourquoi pas uncharted en clair porter des AAA ps4 sur d'autre support
guiguif
posted
the 08/13/2025 at 07:12 PM
negan
J'ai envie de faire un contre article sur ta trad éclatée, mais je sens qu'on va encore me renifler le cul
shambala93
posted
the 08/13/2025 at 07:18 PM
negan
C’est la seule solution pour re cartonner mais je ne vois pas comment cela serait possible.
1 > qui achèterait ses jeux chez Xbox quand tu as steam à côté .
2 > comment ça se passera pour les rentrées financières sur l’achat d’un jeu steam sur une console Xbox ?
3 > les jeux steam sont compatible PC, donc comment faire pour y jouer sur Xbox. Sauf si la prochaine Xbox est un véritable PC, pur jus.
Ça fait rêver steam dans le salon mais j’ai du mal à croire or steam machine développer et construite par Valve
fan2jeux
posted
the 08/13/2025 at 07:19 PM
Nous assistons à l autolyse du jv AAA
mithrandir
posted
the 08/13/2025 at 07:21 PM
Ça a commencé exactement comme ça avec Xbox, ils mettent des gants mais le font un peu plus comprendre à chaque communication pour pas froisser leurs fans extrêmes
masharu
posted
the 08/13/2025 at 07:26 PM
Source ?
yukilin
posted
the 08/13/2025 at 07:34 PM
Bon, on sait à quoi s'attendre en grande partie en tout cas pour l'avenir
guiguif
posted
the 08/13/2025 at 07:35 PM
masharu
https://x.com/GoldenGeekBlog/status/1955190931847581961
a 1:17, mais c'est un peu different des quotes
akinen
posted
the 08/13/2025 at 07:42 PM
Pour le coup, Microsoft a clairement ouvert une voie.
Si dans 5 ans, on se retrouve tous sur le cloud, on pourra dire que c’est grâce à eux
ouroboros4
posted
the 08/13/2025 at 07:43 PM
Même avec ça jamais j'achète une xbox
sickjackz
posted
the 08/13/2025 at 07:54 PM
Skuldeif sur PC... perso c’est ce que je ferai. Et aujourd’hui j’ai même pas de compte steam
Je joue sur PS depuis la PS3... Si y a plus d’exclu autant prendre du matos qui fera tout tourner... et y a énormément de joueurs qui auront la même démarche contrairement a ce que tu penses.
Et des jeux demat payés de ma poche j’en ai très peu. J’ai quasi que du physique...
sickjackz
posted
the 08/13/2025 at 07:59 PM
Guiguif
j’ai pas regardé la video mais je sais pertinemment que Negan est un troll Pro M.
Pour ma part je pense pas que Sony aura la même politique de MS sur les first party. Ca n’a aucun interet.
masharu
posted
the 08/13/2025 at 08:34 PM
guiguif
J'ai la source, elle date de juin dernier d'après
VGC
(via
Xbox Gen
), et en effet ZERO rapport avec l'idée de s'affranchir de PlayStation et notamment la PS6 :
Nous disposons désormais d’un vaste écosystème de joueurs très engagés dans les générations PlayStation 5 et PlayStation 4. Il y a donc naturellement un énorme intérêt pour notre stratégie en matière de console de nouvelle génération.
Bien que nous ne puissions pas partager plus de détails à ce stade, l’avenir de la plateforme est au cœur de nos préoccupations. Nous sommes déterminés à explorer une nouvelle façon améliorée pour les joueurs de s’engager avec notre contenu et nos services.
Comme l’a mentionné Nishino-san, nous sommes encore en train d’explorer l’avenir de notre plateforme. Par conséquent, bien que nous ne puissions pas fournir d’indications supplémentaires sur le revenu d’exploitation pour les années à venir, j’aimerais souligner à nouveau que notre profil financier en tant qu’entreprise a évolué conformément à notre stratégie.
Nous avons donc réduit la cyclicité traditionnelle, comme vous la décrivez, en établissant un vaste écosystème de joueurs à travers les générations PS5 et PS4, qui fournit des revenus récurrents.
Je ne sais pas pourquoi depuis 2-3 jours ça revient comme ça sur Internet, et ça je le vois en recherche inversé avec "l'image canapé" plus haut. Ça peut expliquer pourquoi Negan en fait un article alors que l'info, la vraie, elle date déjà de 2 mois...
