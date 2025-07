Jeux Video

Selon NatetheHate,

qui ne préfère pas s'attarder sur le sujet vu qu'il n'a quasi aucune information hormis qu'un nouveau Nintendo Direct tombera ce mois-ci, "après" le lancement de Donkey Kong Bananza.



Pour lui, le plus probable serait donc la dernière semaine de juillet (juste avant les résultats fiscaux) plutôt que la prochaine, qui aura déjà un Pokémon Presents (mais ça reste possible).



Je vais même pas spéculer si confirmé, surtout que le 3/4 du Direct sera probablement tenu par Metroid Prime 4, Hyrule Warriors 3, Splatoon trucs, les upgrades de Kirby et Mario Party, et ptéte même des confirmations Switch 2 de Tomodachi 2 et le prochain Rhythm Paradise.



Le reste, "surprise"...