J'ai trouvé un Portal noir à 150 balles par chez moi et j'ai eu envie de tester le streaming du cloud sans PS5Et ben... c'est assez fou! j'ai déjà testé le xCloud XBOX sur a peut prêt tout (PC, android et Meta Quest) et chaque fois j'ai été déçu: artefact, image flou (indiana jones presque injouable tellement j'y voyais rien) moment de freeze ....etc..mais là! c'est juste parfait. Les jeux en 60 fps (GoT) sont justes magnifiques et super fluides. 0 bug ou quoi, vraiment pas l'impression de jouer en distanciel.Très bonne surprise. Manque plus que la possibilité d'acheter ses propres jeux pour y jouer et ça sera parfait! (et pourquoi y'a pas un jeu de foot dans la liste des jeux bordel....)