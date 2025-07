Conclusion : Pour DF cette version Switch 2 de Street Fighter 6 est solide, et dans certains domaines elle surpasse même la versions Series S (même si cette dernière Capcom n'a jamais vraiment voulu la fixer) sinon globalement c'est un bon portage et surtout un bon exemple du DLSS quand il est bien utilisé.

- Handheld Mode : 360p + DLSS vers 720p.- Docked Mode : 540p + DLSS vers 1080p.- 1080p natif sur PS4 et XSS.- Qualité d'image plus nette sur Switch 2 que la XSS avec un minimum d'artefacts, aussi moins d'aliasing et de scintillement.- Qualité des textures réduite par rapport PS5/XSX.- La XSS a une qualité de texture native supérieure, mais certaines souffrent de bugs que Capcom n'a jamais corrigé.- La version XSS est toujours buggée.- Pareil pour les éléments en arrière plan ils sont réduits sur Switch 2.- Les reflets SSR sont également supprimés comme dans le niveau du Temple de Genbu.- Eclairage simplifié et ombres downgradés.- En comparaison la XSS a un éclairage dynamique.- Version Switch 2 a moins d'effet dynamiques.- Absence totale d'occlusion ambiante en mode portable.- Les animations de foule réduites.- Détails dans les arènes de combats réduits.- Globalement en mode docké, les paramètres, et la fidélité visuelle c'est proche de la PS4, et c'est meme mieux sur certains aspects.- En mode portable le jeu a des paramètres plus bas et le rendu est un peu flou.- Mode Fighting Ground (1v1) : 60fps.- Battle Hub : 40~60fps avec des saccades malgré le VRR.- Pre-Fight Sequences : ~45fps avec des baisses.- Mode World Tour (explore) : 30~60fps variable.- Mode World Tour (battles) : 30fps maximum.- En comparaison la version XSS offre du 60fps dans ces différents modes.- La latence d'entrée est similaire à la PS4 et légèrement moins bonne que sur les versions XSS et surtout PS5/XSX.