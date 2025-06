Lors d'une interview collective à Sydney en Australie à laquelle Dexerto était présent, Hideo Kojima est revenu sur la forte croissance de son propre studio, Kojima Productions.



Il a commencé par expliqué :

"Au début, on était une équipe de six personnes"

"On pouvait tout faire soi-même. Maintenant, c'est plus vaste. On ne peut pas vraiment contrôler chaque employé, alors on délègue. Mais parfois, l'idée ne fonctionne pas vraiment, car l'équipe est trop grande."



Kojima a alors salué l’efficacité et la cohérence du développement de Clair Obscur : Expedition 33 par Sandfall Interactive.



Il a rajouté :

"Ils n'ont qu'une équipe de 33 membres et un chien … C'est mon idéal quand je crée quelque chose en équipe"



Il a fini en disant :

"La création a désormais pris une ampleur considérable. C'est une sorte de guerre entre l'efficacité que l'on peut atteindre avec une petite équipe et la nécessité de la faire grandir davantage. Les grandes entreprises, de 600 à 1 000 personnes, sont composées d'équipes totalement différentes. Chacun se concentre sur son travail et s'unit ensuite"

Gamekult