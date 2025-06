Une interview au Famitsu a été donnée avec l'équipe derriere le remaster de Final Fantays Tactics et on apprend que le contenu du jeu sera uniquement basé sur la version originale sur PS1.Le contenu de la version PSP sous-titrée "War of the Lions", ne sera donc pas présent dans cette version HD.Outre cela:- En des graphismes, l'interface utilisateur a été refaite.- Le scenario a été édité par Yasumi Matsuno pour coller aux doublages japonais et anglais exclusif a cette version.- Il y aura 3 niveaux de difficulté changeable à tout moment.- Une avance rapide et une auto-save durant les combats.- Cloud sera récupérable plus tôt dans l'aventure.