Juste un petit article pour vous parler de la frustration de Mario Kart World en ligne. Le jeu ne récompense pas les bons joueurs, c'est juste un jeu de chance.

C'est tellement frustrant en mode survie d'être premier de te prendre une salve d'attaque d'être écrasé pour passer 14ieme a quelques mettre d'un portails... Se faire dépasser à cause d'un bonus à la con et d'être éliminé.



Je comprend que ça puisse être drôle, mais à force ça saoule. Le jeu est punitif. On est 24, il n'y a rien de drôle à avoir continuellement une pièce juste parce que tu gère bien et que tu es Premier. Et bam tu te retrouves dépassé parce qu'une putain de carapace bleu te fais trébucher, qu'un joueurs avec un champignon géant t'ecrase ensuite tout en te prenant des carapace verte où rouge random, parce qu'on passe a côté de toi, où que tu n'as pas de chance.



Ça fait qu'à force on essaye de se maintenir autour des 4 premiers pour éviter les première carapace bleu que va se prendre le premier joueur. Et on survie ....



A force je préférais un mode sans bonus juste de la course, je ne sais pas si c'est possible en mode Survie