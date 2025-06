2015 sort Devil’s Third est sortie une exclusivité temporaire WiiU qui était réalisé par Tomonobu Itagaki (Dead or Alive et la version "moderne" de Ninja Gaiden), le jeu a eu des mauvaise critiques à sa sortie avec une moyenne Open Critic 44% . Il devait d'abord être édité par THQNordic, mais c'est Nintendo qui éditera le jeu pour la version console. Il faut rappeler que des critiques avaient donné leur avis sans avoir joué à la partie "multi", ce qui a pu un peu faussé la note de certaines, mais des gros soucis techniques entre autres ont joué contre lui.Tomonobu Itagaki revient sur le jeu et il a déclaré :« Je n'avais aucun contrôle sur la faillite de THQ, c'était le seul problème. Même s'il reste quelques aspects de la conception du jeu à améliorer, je pense que Devil’s Third était novateur pour son époque. Si je devais le refaire, j'y apporterais évidemment des améliorations supplémentaires. »« En termes de jeux de simulation de gestion, il existe trois niveaux : Le niveau stratégique, le niveau opérationnel et le niveau tactique. Devil’s Third est un jeu qui intègre et incorpore tous ces niveaux de gameplay. C'est novateur. Je suis vraiment heureux que nous ayons reçu des éloges pour le mode multijoueur. »