Hey !En ce moment, les META Rayban Wayfarer sont en promotionau lieu de 329 € ! C'est moins cher qu'une Nintendo Switch OLED ! L'occasion pour moi de découvrir ces lunettes connectées qui ont beaucoup évoluées avec l'avènement de l'IA !Basé sur META IA, ces lunettes permettent de :- Lancer un live sur Instagram facilement- Prendre des photos et des vidéos- Sert de kit main libre pour son téléphone- Sert d'écouteurs pour votre smartphone- Protège vos yeux (versions avec filtre polarisés)- Poser des questions à Meta IA sur ce que vous voyez (en français)Et franchement, moi qui adore ChatGPT et Gemini, META AI avec LLaMA est en train de me conquérir ! J'avais besoin de racheter une paire de lunette de soleil de qualité pour me protéger des UV sur mon île et je suis ... conquis ! Et la qualité du son est bluffante, meilleure que mes lunettes boses ! Le verre polarisé est ultra quali, la monture utilise du plastique qualitatf, franchement on a une excellente paire de lunette de soleil doublé de technologie...Seul bémol : une autonomie de 4h environ avec l'IA, et 7h sans Hey Meta.Je me demande si META arrivera à conquérir le marché de l'IA par ce biais, mais ils sortent ici un produit sexy et de qualité : Bravo META, après le META QUEST 3 vous êtes toujours au top ^^ !