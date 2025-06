Bonjour à tous. Comme beaucoup d’entre vous je viens de récupérer ma switch2 et c le bonheur…..SAUF QUE LA VENTILATION DE MON DOCK FAIT UN BRUIT D’ENFER!!! Un bruit de frottement au niveau du ventillo. Je suis un cas isolé ou alors c un pb de conception

posted the 06/05/2025 at 08:55 AM by hebuspsa