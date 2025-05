Je viens de tomber sur un article de gameblog:



"Pour rappel, Cyberpunk 2077 exploitera le DLSS de NVIDIA pour obtenir le maximum de performances permises par la fiche technique de la Nintendo Switch 2, tant en docké qu'en portable. Cela permettra au titre de CD Projekt RED de tourner à 30 FPS en 4K en mode Qualité, et 40 FPS en mode Performance (à condition d'avoir un écran 120 Hz) en docké. En nomade, il faudra naturellement faire des concessions, avec 30 FPS en 1080p en mode Qualité, et 40 FPS en mode Performance, mais seulement en 720p. À noter par ailleurs qu'il sera possible d'y jouer à la souris, la prochaine console de Nintendo supportant en effet ce périphérique via un port USB"



J'ai tellement tous vu et le contraire, c'est info sont elle exact?

4 k 30 fps?



Je pensais à du 1080p 40 fps...



Bref vivement la sortie et du concret....on s'y perd