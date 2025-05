Switch 2

1ère chose à savoir

2ème chose à savoir

Une petite précision







Après avoir annoncé l’arrivée de mises à jour gratuites pour une série de jeux, en parallèle de celles payantes qui ajouteront plus ou moins de contenu,a actualisé la page dédiée de son site pour ajouter de nouveaux détails.en a également profité pour partager deux screens depour montrer le rendu du jeu sur la, contrairement à ceux que pouvait penser certaines personnes, la majorité des jeux de la sélection vont bien recevoir des améliorations techniques, en plus de l’ajout dupour la plupart d’entre eux.n’a pas communiqué de données techniques permettant de savoir à quoi vont correspondre les améliorations de performances, hormis le fait que cela concernera une meilleure qualité d’image et une modification de la fréquence d’image pour une action plus fluide.Concernant ce second point, les données indiquées suggèrent que la résolution des jeux passerait ensur l’écran de laet probablement entre leet lesi on y joue sur la TV selon les jeux. Côté frame-rate, après quelques recherches pour voir comment les jeux tournaient sur, on constate que ce dernier devrait augmenter sur certains jeux passant duauminimum.Il est donc difficile à l’heure actuelle de savoir quelles seront les nouvelles performances techniques des jeux concernés par ces mises à jour gratuites, il faudra vérifier tout ça au cas par cas lors de la sortie de la console et si vous voulez voir les détails pour chaque jeu vous pouvez aller sur le site enou consulter le tableau ci-dessous pour une lecture plus rapide (j'ai fait ce tableau pour éviter d'avoir une longue série de capture d'écran du site) :concernant les jeuxet, le fait qu’il n’est pas indiqué que le framerate sera améliorée sur le site officiel, sous-entend que le jeu restera donc à 60fps mais avec désormais plus aucune chute comme sur la. Ce qui voudrait dire que de base les jeux qui pouvait avoir quelques difficultés à avoir un framerate stable sur la console, auront désormais un plus ce problème si vous y jouez sursans avoir de mise à jour (comme c’est le cas sur les PS/Xbox).Le seul aperçu que nous avons actuellement de l’amélioration de qualité d’image nous provient de la, qui a partagé 2 screenshots de la versiondeque vous pouvez voir comparer à la version originale ci-dessous (cliquez droit sur l’image puis ouvrir l'image dans un nouvel onglet pour la voir en plein écran) :A première vue il s’agit d’une simple augmentation de la résolution native du jeu, mais reste à savoir de combien elle sera augmentée et s’il y aura d’autres améliorations (j’en doute). Quoiqu’il en soit ce genre de mise à jour gratuites est le bienvenue, quel que soit le support et j’espère que d’autres jeux viendront rejoindre la liste comme lesou(pour augmenter la réso, le framerate lui devrait être stable sans besoin de mise à jour).Et vous quels jeux aimeriez-vous voir recevoir une mise à jour de performances et quelles améliorations aimeriez-vous ?