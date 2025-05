Suite (et fin?) ce soir sur mon aventure Limbo et ma redécouverte du jeu.J'en suis au dernier tiers. Honnêtement je ne sais pas si j'aurais encore l'énergie et le cerveau d'en venir à bout ce soir après toutes ces années (je suis claqué par le boulot), mais j'ai envie d'essayer.PS : s'il y a suffisamment de monde pendant le stream, je devrais (normalement) atteindre l'affiliation Twich soir !Merci encore à celles et ceux qui passent !Pour venir :EDIT : la rediff' (Oui j'en ai chié à la fin...la fatigue, merci le boulot)