En tant qu’ancien employé de Bungie ayant travaillé sur Marathon, j’ai une pensée pour ceux qui y sont encore. Travailler avec la direction technique et celle de Marathon était extrêmement toxique et humiliant. Je ne parlerai pas du reste, mais la direction de Bungie doit être complètement remplacée.



Mon équipe était excellente, mais tout autour de nous nous empêchait de faire quoi que ce soit de significatif.



La situation autour de Marathon, le futur extraction shooter de Bungie, semble empirer de semaine en semaine. Après des retours très négatifs sur l’alpha fermée, des polémiques sur le vol d’artworks, et une désorganisation croissante en interne, voilà que la parole se libère parmi les anciens employés qui espèrent que Sony interviendra. L’un d’entre eux, un ex-développeur connu en ligne sous le pseudonyme Spirited, qui a travaillé comme ingénieur logiciel senior sur Marathon de juin 2022 à mai 2024, a récemment publié un témoignage accablant :Ce cri du cœur vient s’ajouter à une série de signaux d’alerte déjà nombreux. Depuis des mois, plusieurs membres — anciens ou actuels — de Bungie pointent du doigt une culture interne délétère, entre microgestion excessive, manque de transparence, décisions stratégiques floues, et un management accusé de piétiner les valeurs affichées du studio. Dans un précédent message publié en 2023, Spirited évoquait déjà une ambiance de travail où "chaque jour était un combat pour avoir un minimum d’autonomie et de confiance", dénonçant des comportements où "on m’interdisait même d’aborder des problèmes de manière professionnelle."Les licenciements successifs opérés depuis octobre 2023 n’ont fait qu’empirer les choses, selon lui. Loin de s’attaquer aux véritables responsables des échecs, Bungie aurait préféré sacrifier des talents tout en s’appuyant davantage sur des prestataires externes et même sur l’intelligence artificielle, au détriment de la cohérence et de la créativité des équipes internes.Et Spirited n’est pas un cas isolé. Liana Ruppert, ancienne community manager de Bungie, avait elle aussi publiquement critiqué la direction du studio après avoir été remerciée en 2023. Son témoignage venait renforcer l’image d’un studio en crise, rongé par des conflits internes et des décisions managériales contestées, malgré la réputation prestigieuse que Bungie s’était construite avec Halo ou Destiny.Aujourd’hui, le développement de Marathon semble plus incertain que jamais. Tandis que les fans expriment leurs doutes face à une communication bancale et une absence totale de contenu PvE, les voix des développeurs, actuels ou anciens, s’élèvent de plus en plus pour dénoncer un mal profond. À l'heure actuelle, Bungie n’a pas répondu officiellement aux déclarations de Spirited, mais à mesure que les témoignages se multiplient, il devient difficile d’ignorer l’appel au changement. Il est grand temps pour Sony de faire un véritable ménage chez Bungie.