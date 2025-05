Jeux Vidéo

Il y a un peu plus de deux ans, j’écrivais un article sur mon blog, à la veille du Games Showcase 2023 (et du Starfield Direct). Je m’interrogeais alors sur un scénario que beaucoup jugeaient absurde : et si Microsoft, dans une stratégie à long terme, finissait par publier ses exclusivités Xbox, y compris des jeux Bethesda comme Starfield, sur PlayStation 5 ?Dans les commentaires, beaucoup ont ri. Certains m'ont fait comprendre que c’était stupide ou impossible, d'autres affirmaient que jamais un jeu comme Starfield ne sortirait ailleurs que sur Xbox et PC, et que Microsoft ne rachetait pas des studios pour publier leurs jeux sur d’autres consoles.Pourtant, un an plus tard, les têtes pensantes de la division Xbox ont dévoilé le futur de Microsoft en matière de jeux vidéo. En présence de Phil Spencer, Sarah Bond et Matt Booty, respectivement responsables de Xbox et président de ZeniMax, une nouvelle stratégie a été officiellement présentée : le portage de plusieurs licences jusqu’ici exclusives à Xbox vers la PlayStation 5 et la Nintendo Switch.Au départ, cela concernait soi-disant seulement quatre jeux, et pas Starfield, ni Indiana Jones et le Cercle Ancien… Mais vous connaissez la suite. On ne va pas tout répéter ici. Disons simplement que les dirigeants de Xbox ont quelque peu menti… par omission. Certains titres étaient probablement déjà en développement sur PS5 au moment de l’annonce. Mais avec le recul, c’était pour la bonne cause et servir une vision plus large.Aujourd’hui, nous y sommes : non seulement des jeux comme Sea of Thieves, Forza Horizon 5, Oblivion Remastered, Indiana Jones et le Cercle Ancien etc... sont déjà sortis sur PS5, mais Gears of War : Reloaded vient tout juste d’être officialisé pour une sortie day one… également sur la console de Sony. Et ce n’est clairement que le début. Ce virage stratégique, loin d’être une marche arrière, dessine en réalité un futur ambitieux et cohérent pour Xbox, une vision plus ouverte, plus souple, et mieux adaptée aux attentes modernes des joueurs. A noter que j’avais aussi anticipé ce scénario dans un précédent article de blog, publié lors de l’annonce de la PS5 Pro, où je soulevais la possibilité, que beaucoup jugeaient absurde, de voir Microsoft proposer des versions "superior" de ses jeux, optimisées pour la console concurrente. Certains n’avaient pas hésité à se moquer de cette idée, arguant qu’il était inimaginable qu’un titre Xbox puisse tourner mieux sur PS5 Pro que sur Series X. Huit mois plus tard, la réalité leur a donné tort.Dès 2022, certains signaux faibles permettaient d’anticiper une transformation en profondeur. L’exemple que j’avais cité à l’époque était Minecraft. Depuis le rachat de Mojang en 2014, Microsoft a décidé de maintenir, et même d’élargir, la disponibilité du jeu sur toutes les plateformes, y compris les concurrentes directes. Ce n’était pas un geste isolé. C’était le début d’une doctrine.Ce que beaucoup n’ont pas compris, c’est que Minecraft n’était pas une exception : c’était le modèle. Microsoft ne voulait plus se battre uniquement pour vendre des consoles. Il voulait que ses jeux soient partout. Et surtout, que ses franchises deviennent incontournables, peu importe le support.J’écrivais alors :Aujourd’hui, ce raisonnement n’est plus marginal. Il est en train de devenir la norme.En quelques années, Microsoft a redéfini la marque Xbox. Elle n’est plus seulement liée à une machine posée sous la télévision. Xbox est aujourd’hui une plateforme multisupport, qui englobe le PC, le cloud gaming, les téléviseurs connectés, les appareils mobiles, et désormais même… la PlayStation 5. Ce changement de paradigme est à la fois radical et logique : il reflète une ambition bien plus large que celle de la simple guerre des consoles. Microsoft construit un futur où Xbox n’a plus besoin d’un boîtier pour exister.Et dans ce contexte, un autre signal a récemment validé cette trajectoire. Un sondage publié par Windows Central révèle qu’une majorité de fans Xbox ne sont pas prêts à acheter une future console Xbox. Ce constat peut sembler alarmant, mais il valide en réalité le virage stratégique opéré par Microsoft. Pourquoi investir dans une machine, quand tous les jeux sortent sur PC… et que certains arrivent même sur PS5 ? Cette question, de plus en plus de joueurs se la posent. Et plutôt que de lutter contre cette tendance, Microsoft l’intègre.Cela ne veut pas dire que les consoles Xbox vont disparaître demain. Mais elles ne sont plus le cœur du modèle économique. L’écosystème compte plus que le hardware.Dans cette vision à long terme, le Game Pass est la clé de voûte. Microsoft ne cherche plus à enfermer les joueurs dans un seul écosystème fermé, mais à leur proposer un abonnement qui leur donne accès à tout, partout. C’est une proposition claire, lisible, et moderne.C’est aussi une stratégie tournée vers l’avenir : elle permet d’absorber les évolutions technologiques, de lisser les risques liés aux cycles de hardware, et de capitaliser sur ce que Microsoft fait le mieux, des services, du réseau, du software.Et quand les gros jeux XBox arrivent sur PS5, cela ne signifie pas une perte pour Microsoft. C’est, au contraire, une expansion. Une manière d’installer ses licences dans la durée, de leur offrir plus de visibilité, et d’alimenter en retour le Game Pass.Et Sony dans tout ça ? Chez Sony, la stratégie reste fidèle à ses fondamentaux : un matériel puissant, une marque solide, et des exclusivités très attendues. Pourtant, aujourd’hui, le catalogue se fait plus discret. À part Ghost of Yōtei, aucun blockbuster maison ne semble prévu d’ici la fin de l’année. Wolverine ou Intergalactic: The Heretic Prophet restent encore bien loin à l’horizon.Le vrai problème, c’est que ce manque de jeux first party ne date pas d’hier, mais on ne va pas refaire ici un article entier sur les causes de cette situation chez Sony.Paradoxalement, ce sont peut-être les jeux Xbox qui viendront enrichir l’offre de la PS5 dans les prochains mois. Et si cette perspective étonne encore aujourd’hui, elle est en train de devenir une réalité, une réalité qui, très certainement, est loin d’être passagère...Ce nouvel article n’a pas pour but de dire « je vous l’avais dit » (mais enfin, un peu quand même). Il y a deux ans, imaginer Forza ou Gears sur PS5 semblait fou. Aujourd’hui, c’est une réalité. Imaginer Starfield ou bien Halo sur d’autres plateformes ne relève plus du fantasme, mais d’une stratégie plausible. La trajectoire mal comprise par certain est non seulement cohérente, elle est prometteuse.Certes, elle bouscule les habitudes. Elle remet en cause certaines certitudes sur la notion d’exclusivité. Mais elle anticipe aussi un monde où les frontières tombent, où les services priment sur le matériel, et où l’accessibilité devient le nouveau terrain de jeu. Microsoft ne suit plus le marché, il le réinvente. Et si l’on regarde cette trajectoire avec un peu de recul, force est de constater qu’elle confirme les espoirs, et les intuitions, d’hier. Pour Xbox, l’avenir est moins une question de consoles que de constance.Et cette constance, justement, commence à payer, à la fin du mois d’avril, Satya Nadella annonçait que Xbox avait terminé le trimestre janvier / mars 2025 en tête du classement des éditeurs, aussi bien en termes de préinstallassions que de précommandes, non seulement sur ses propres plateformes, mais également sur PlayStation. Une performance qui illustre une réalité nouvelle : même sans dominer le marché des consoles, Microsoft s’impose sur celui des jeux. Sony, freiné par un manque de nouveautés majeures, peine à maintenir sa dynamique. Nintendo, de son côté, se prépare à l’après Switch. Pendant ce temps, Microsoft avance, consolide sa place, et récolte les fruits de sa stratégie.Et si Microsoft annonçait le retour des jeux Bethesda sur PS5 ? 