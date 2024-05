Jeux Vidéo

Selon des sources comme The Verge, Microsoft aurait décidé d’intégrer le prochain Call of Duty dans le Xbox Game Pass. Ce prochain opus de Call of Duty, Black Ops 6, sera un peu plus dévoilé lors d'une conférence le 9 juin, juste après celle de Xbox, donc bien sera séparée de cette dernière (contrairement aux annonces de jeux Bethesda faites pendant les conférences Xbox, cette stratégie est vraiment différente). Mais imaginez que Microsoft en profite pour dévoiler un nouvel abonnement.Bien que les abonnements payants ne soient pas une nouveauté chez les éditeurs, avec des exemples comme EA Play, Ubisoft+, GTA+ chez Rockstar, ou même le récent "Pass Marketplace" pour Minecraft, imaginez qu’un abonnement payant Call of Duty soit lancé non seulement sur Xbox, mais aussi sur PC et PlayStation.Il y a déjà eu un précédent avec le service Call of Duty: Elite avec du contenu exclusifs pour les abonnés premium, à l'époque de la Xbox 360 et de la PS3. Ce service, peut-être sorti trop tôt à l’époque, pourrait être relancé par Microsoft. Et si cela servait de test pour l’introduction future d’un Game Pass sur PlayStation ? Un "mini" Game Pass au départ, étant donné que peu de jeux Microsoft sont disponibles, mais pourquoi pas un "pack" avec les jeux Xbox sur PlayStation, ainsi que les anciens jeux Bethesda et Activision ?Il est également envisageable que Microsoft lance un service payant distinct, même sur Xbox. Beaucoup pensent que cela arrivera dans le Game Pass, mais est-ce que ce sera vraiment "gratuit" ? Un abonnement séparé serait probablement préférable à une augmentation du prix du Game Pass, de la même manière que le Minecraft Marketplace Pass n’est pas inclus dans le Game Pass.