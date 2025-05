« Grand Theft Auto s'impose comme une référence dans la culture populaire »

« La musique est indissociable de la série depuis ses débuts, et c'est formidable de voir les fans, nouveaux comme confirmés, s'identifier ainsi à un morceau emblématique. »

Après l'annonce du report jusqu'au 26 mai 2026,a publié mardi dernier le deuxième trailer de, et le studio a déclaré auque cette bande annonce a été visualisée près d'un demi-milliard de fois en une journée (plus depour être exact) sur toutes les plateformes.À titre de comparaison, le premier trailer du jeu sorti en décembre 2023 était devenu à l'époque la vidéo la plus visualisée en 24 heures hors clip musical, il avait enregistrémais la différence est qu'il était exclusif à YouTube.affirme donc que ce second trailer est le plus grand lancement vidéo de tous les temps.Par exemple côté cinéma, la bande-annonce dea cumulé 365 millions de vues dès ses premières 24 heures, tandis quea dépassé à peine les 200 millions seulement.La chanson phare utilisée pour cette bande-annoncedes Pointer Sisters a bondi dedepuis sa sortie selon, a déclaré Sulinna Ong, responsable éditoriale mondiale de Spotify, dans un communiqué.est de très loin le jeu le plus attendu de l'année prochaine, avec une sortie prévue en mai (initialement annoncé pour début 2025, puis fin 2025).En développement depuis des années, l'éditeur aurait investi plus d'un milliard de dollars dans son développement. Cela dit,a généré près dede recettes depuis son lancement il y a plus de dix ans, grâce à des mises à jour fréquentes de. Maiss'attend à ce que les ventes du lancement rentabilisent tout ça rapidement.