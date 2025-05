Vous vouliez achetez Raidou Remastered sur Switch 2, mais le fait que le jeu sorte sur Gamekey vous a finalement décidé de prendre le jeu sur Switch 1 en pensant faire une maj (meme payante) sur Switch 2 ? C'est mort, la version Switch ne proposera pas d'upgrade Switch 2. De plus les saves ne seront pas compatible entre les deux versions.La version Switch 2 fera 17go et ne supportera pas le gameshare.

posted the 05/09/2025 at 09:16 PM by guiguif